Rusia a lansat rachete balistice asupra Kievului joi seara, exploziile fiind auzite în mai multe cartiere ale capitalei, în timp ce forțele ucrainene de apărare aeriană au ripostat la amenințarea iminentă. Conform postărilor de pe Telegram ale primarului Vitali Kliciko și ale șefului administrației militare a orașului, Tymur Tkachenko, resturi de rachete au căzut într-o zonă deschisă din cartierul Darnița, iar serviciile de urgență au fost trimise la fața locului. În același cartier a izbucnit un incendiu la un depozit, anunță Kyiv Post.

„Inamicul lansează rachete balistice asupra Kievului. Rămâneți în adăposturi”, a scris Tkachenko. Klitschko a confirmat că forțele de apărare aeriană „acționează asupra țintelor”, adăugând că locațiile unde au căzut resturile rachetelor ar putea fi mai numeroase decât s-a raportat inițial.

În ultimele săptămâni, Rusia a țintit în mod regulat Kievul cu rachete balistice, atacurile fiind din ce în ce mai greu de interceptat din cauza dependenței Ucrainei de rachetele de interceptare PAC-3, produse în SUA și Germania, al căror număr este limitat.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Potrivit RBC-Ucraina, Rusia a lansat peste 60 de rachete asupra Kievului pe 15 iunie, dintr-un total de 70 lansate.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

De asemenea, au fost utilizate drone Shahed împotriva Kievului, una dintre acestea lovind Mănăstirea Pechersk din Kiev, avariind cinci situri de patrimoniu și provocând aproape distrugeri catastrofale unuia dintre cele mai importante repere culturale ale Ucrainei.

Citește și:

Cucerirea Crimeei de către Rusia a devenit un dezastru pentru Putin. Cum s-a transformat bijuteria Imperiului Rus într-o zonă de război

Editor : C.A.