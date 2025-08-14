O serie de atacuri cu drone au lovit regiunea Volgograd din Rusia în noaptea de miercuri spre joi și joi dimineața, 14 august, provocând un incendiu la o rafinărie importantă de petrol.

Guvernatorul regiunii Volgograd, Andrei Bocharov, a declarat că resturile căzute ale dronelor au provocat scurgerea și incendierea produselor petroliere la rafinăria Lukoil-Volgogradneftepererabotka, informează Kyiv Post.

„Pompierii au început rapid să stingă incendiul. Conform datelor preliminare, nu există victime”, a scris el.

Rafinăria Lukoil-Volgogradneftepererabotka, cel mai mare producător de produse petroliere din Districtul Federal Sudic al Rusiei, a fost ținta repetată a dronelor ucrainene. Aceasta a fost lovită și pe 13 august, precum și pe 15 ianuarie, 3 februarie și 11 mai 2024.

Locuitorii au raportat că au auzit explozii după ora 2:30 dimineața, deosebit de puternice în districtul Krasnoarmîiski. Canalul Telegram SHOT, citând martori, a raportat că s-au auzit 5-7 explozii, iar resturile unei drone doborâte au provocat incendii și fum dens într-o zonă.

Canalul Telegram Exilenova+ a raportat mai multe lovituri directe asupra rafinăriei și a publicat imagini de la fața locului.

Potrivit sursei, sateliții NASA au înregistrat un incendiu de amploare la instalație, care are o capacitate anuală de rafinare de 14,8 milioane de tone.

