„Hogwarts” pentru spionajul rusesc. Cum sunt pregătiți studenții Departamentului 4 al Universității Bauman, școala de elită a GRU

În luna aprilie a anului trecut, Vladimir Putin a vizitat campusul Universității Tehnice de Stat „Bauman” din Moscova, situat pe malurile râului Yauza, în partea de est a orașului, care găzduiește unele dintre cele mai strălucite minți științifice ale țării. A vizitat campusul, s-a întâlnit cu studenții și a vorbit cu mândrie despre planurile ambițioase ale Moscovei privind misiunile spațiale către Lună și Marte. „Aveți tot ce vă trebuie pentru a fi competitivi”, le-a spus Putin studenților, relatează The Guardian.

Ceea ce nu a menționat comunicatul Kremlinului privind vizita liderului rus a fost existența unei facultăți secrete în cadrul universității, cunoscută pur și simplu sub numele de Departamentul 4 sau „Pregătire specială”.

Aici, un grup restrâns de studenți este pregătit în secret pentru o carieră în cadrul GRU – Direcția de Informații Militare a Rusiei, ai cărei agenți au spart sistemele informatice ale unor parlamente occidentale, au otrăvit disidenți pe teritoriul altor țări și au intervenit în alegerile din Europa și din Statele Unite.

Până în prezent, rolul său în pregătirea viitorilor agenți de informații a rămas în mare parte secret, cu excepția unui grup restrâns de persoane din interior.

„Uneori ești recrutat mai întâi din școală, apoi mergi la Universitatea Bauman și te înrolezi în armată… face parte dintr-un proces continuu”, a declarat un fost înalt oficial rus din domeniul apărării.

Existența acestei căi, care leagă una dintre cele mai prestigioase instituții din Rusia direct de aparatul său de informații militare, este dezvăluită pentru prima dată în peste 2.000 de documente interne ale Universității Bauman, obținute de un consorțiu de jurnaliști de la șase publicații: The Guardian, Der Spiegel, Le Monde, The Insider, Delfi și VSquare.

Dosarele, care acoperă mai mulți ani de activitate până în 2025, conțin programe de curs, registre de examene, contracte ale personalului și repartizările profesionale ale absolvenților, urmărind parcursul acestora de la exercițiile de hacking și dezinformare din sala de curs până la posturile ocupate în unele dintre cele mai cunoscute unități cibernetice din cadrul aparatului de informații militare ruse.

Universitatea Bauman, una dintre cele mai importante universități tehnice din Rusia, considerată un fel de „Hogwarts” (n.r. Școala de magie din seria Harry Potter) a spionajului rusesc, nu și-a ascuns niciodată legăturile cu armata. Fondată în 1830, aceasta a format mai târziu inginerii și oamenii de știință care au construit rachetele, tancurile și sistemele de armament sovietice și continuă să facă acest lucru și în prezent.

Într-o scrisoare internă din 2013, la care a avut acces The Guardian și care era adresată ministrului apărării de atunci, Serghei Șoigu, rectorul universității a scris că instituția desfășoară mai multe activități de cercetare și dezvoltare decât orice altă instituție de învățământ superior din Rusia, peste 40% dintre acestea fiind realizate în interesul Ministerului Apărării.

GRU își trimite ofițerii pentru a aproba candidații

Conform documentelor, Departamentul 4, care face parte din centrul de instruire militară al universității, este împărțit în trei direcții de specializare. Cea mai importantă dintre acestea, cu codul 093400, poartă denumirea de „Serviciul de Recunoaștere Specială”.

Documentele indică faptul că GRU exercită un control direct asupra procesului de recrutare și evaluare – trimițându-și propriii ofițeri pentru a organiza examene, a aproba candidații și a supraveghea repartizarea acestora. Se conturează astfel imaginea unui program în care distincția dintre profesor și coordonator, precum și cea dintre activitatea didactică și recrutare, este neclară.

Departamentul este condus de locotenent-colonelul Kirill Stupakov, un ofițer specializat în informații de comunicații care, potrivit documentelor, a semnat în 2022 un contract pe trei ani cu Unitatea 45807 a GRU, una dintre unitățile-cheie ale agenției. Nu este clar dacă acesta se află încă în serviciul activ.

La Bauman, printre disciplinele predate de Stupakov se numără instruirea studenților în tehnici de interceptare electronică și supraveghere sub acoperire. Slide-urile PowerPoint, aparent concepute pentru a însoți cursurile sale și consultate de consorțiu, constituie un adevărat catalog al înșelăciunii: un detector de fum care este, de fapt, o cameră video, un dispozitiv care se ascunde între tastatură și computer și înregistrează fiecare apăsare de tastă, un cablu de monitor care funcționează și ca un dispozitiv silențios de captură a ecranului, stocând imaginile pe un stick USB ascuns.

Un alt profesor menționat în documente este Viktor Netyksho, un general-maior sancționat de Occident care a comandat Unitatea 26165 – un grup de hackeri cunoscut sub numele de Fancy Bear – ai cărui ofițeri au fost puși sub acuzare de Departamentul de Justiție al SUA pentru amestecul în alegerile prezidențiale din 2016.

Printre cursurile de bază se numără unul intitulat „Apărarea împotriva recunoașterii tehnice”. Pe parcursul a 144 de ore, repartizate pe două semestre, studenților li se prezintă întreaga gamă de tehnici moderne de hacking, inclusiv atacurile asupra parolelor, vulnerabilitățile software-ului și așa-numiții troieni – programe rău intenționate deghizate în software legitim, care pot permite accesul neautorizat la un sistem.

Pentru a promova cursul, studenții trebuie să efectueze „teste practice de penetrare”, iar unul dintre module este dedicat în întregime virușilor informatici. Ca parte a evaluării, aceștia trebuie să creeze ei înșiși un astfel de virus.

De asemenea, studenților li se prezintă structura și organizarea agențiilor de informații militare din Statele Unite și Marea Britanie. În cadrul unor sesiuni separate se abordează utilizarea serviciilor de informații occidentale în războiul din Ucraina, precum și evoluția dronelor de recunoaștere și de atac ale inamicului pe câmpul de luptă ucrainean.

Pe lângă sarcinile de hacking, programa acoperă și domeniul războiului informațional. Conform documentelor, studenții avansați trebuie să urmeze un seminar privind elaborarea unei campanii de dezinformare, având sarcina de a crea un videoclip pentru rețelele sociale folosind „manipularea, presiunea și propaganda ascunsă”.

Studenților li se predau mecanismele manipulării psihologice și modul în care pot impune publicului o percepție „corectă” asupra informațiilor. În același timp, materialele didactice îi îndoctrinează pe studenți cu ortodoxia Kremlinului: războiul din Ucraina a fost „inevitabil”; acolo se află la putere „naționaliști și neonaziști”; rușii din Donbas se confruntă cu un „genocid”, susținut de țările europene.

Serviciile de informații occidentale au devenit din ce în ce mai critice în privința amplorii activităților cibernetice rusești din ultimii ani.

Într-un raport publicat în februarie, serviciile de informații olandeze au avertizat că Rusia își intensifică activitățile hibride în întreaga Europă, combinând atacuri cibernetice, sabotaj și operațiuni de influențare îndreptate împotriva infrastructurii critice. La 15 aprilie, ministrul suedez al apărării civile, Carl-Oskar Bohlin, a acuzat public Rusia că lansează în mod regulat atacuri cibernetice distructive împotriva instituțiilor UE.

Grupul Sandworm

Documentele indică faptul că printre cei 69 de studenți care au absolvit Departamentul 4 în primăvara anului 2024 se afla și Daniil Porshin, care a petrecut șase ani la Universitatea Bauman, obținând note aproape perfecte și jucând în echipa de fotbal a facultății. După absolvire, a fost repartizat la Fancy Bear.

Nu toți studenții reușesc să treacă de selecție: dosarele arată că zeci dintre ei au fost exmatriculați sau nu au reușit să-și finalizeze studiile, iar evaluările unor studenți, redactate de ofițerii superiori ai GRU care supraveghează programul, pot fi extrem de dure. „Înțelegere insuficientă a modului de desfășurare a unui atac asupra unei rețele la distanță”, se menționează într-o evaluare.

Cu toate acestea, mulți sunt considerați demni să lucreze în cadrul GRU: alți 15 membri din grupul lui Porshin au fost, de asemenea, repartizați în unități ale GRU.

Printre aceștia se afla un student care și-a început primul stagiu în acea vară, la 1.500 km de Moscova, la Unitatea 74455 din orașul Anapa de la Marea Neagră – una dintre cele mai populare stațiuni de vacanță din Rusia și sediul unității de hackeri cunoscută sub numele de „Sandworm” de către guvernele occidentale.

Grupul Sandworm a fost acuzat de agențiile de informații occidentale că ar fi lansat unele dintre cele mai distructive atacuri cibernetice din ultimul deceniu, printre care atacul asupra rețelei electrice a Ucrainei din 2015, campania prezidențială a lui Emmanuel Macron din 2017, Jocurile Olimpice de iarnă din Coreea de Sud din 2018 și ancheta britanică privind otrăvirea cu agent neurotoxic de la Salisbury.

Consorțiul a trimis solicitări de comentarii cu privire la acuzațiile aduse către Universitatea Bauman, precum și către Netyksho, Stupakov și Porshin, dar nu a primit niciun răspuns până la momentul publicării informațiilor.

Pe măsură ce războiul din Ucraina continuă, experții în informații sugerează că Rusia își intensifică atacurile „hibride” asupra aliaților europeni ai Ucrainei, încercând să desfășoare o campanie amplă de ingerință și sabotaj pentru a provoca haos în Occident, fără a-și asuma însă responsabilitatea și fără a depăși pragul care ar putea declanșa o reacție militară.

Hackingul și atacurile cibernetice au constituit o componentă esențială a acestei strategii, iar documentele indică faptul că programul Bauman nu dă semne de încetinire. Ultima promoție de cursanți nu va absolvi decât la sfârșitul anului universitar 2027.

Deși această colecție de documente oferă o perspectivă fără precedent asupra programului secret și sistematic de pregătire a agenților cibernetici ruși, surse din interior au afirmat că aceasta reprezintă doar o parte a tabloului de ansamblu. Potrivit fostului oficial din domeniul apărării, o altă universitate rusă, Mirea, a jucat un rol și mai crucial în pregătirea hackerilor.

„Bauman este una dintre puținele universități de elită folosite pentru identificarea studenților talentați în vederea recrutării în structurile militare și de informații”, a declarat sursa.

