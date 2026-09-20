Fără surprize în Rusia: Partidul lui Putin, victorie clară la alegerile parlamentare

Partidul lui Vladimir Putin, „Rusia Unită” a obţinut o victorie clară la alegerile parlamentare, conform unui sondaj la ieşirea de la urne, relatează AFP şi Sky News, preluate de News.ro.

Potrivit acestui sondaj realizat de Centrul rus de studiu al opiniei publice (VCIOM), un institut de stat, partidul „Rusia Unită” obţine 49,4% din voturi (aproximativ acelaşi scor ca în 2021), la finalul a trei zile de scrutin desfăşurat pe fondul războiului din Ucraina.

Partidul Comunist al Federaţiei Ruse este prognozat să ocupe locul al doilea, cu 14,2% din voturi.

Comisia Electorală Centrală a Rusiei a anunţat că rata de participare la vot a fost de peste 56%.

A fost pentru prima dată când alegătorii ruşi s-au prezentat la urne pentru alegeri parlamentare de când Rusia a declanşat războiul pe scară largă în Ucraina, în februarie 2022.

Rezultatul va fi probabil prezentat de Kremlin ca dovadă a sprijinului public pentru politicile lui Putin şi pentru război, care se află acum în al cincilea an, fără niciun semn că s-ar apropia sfârşitul.

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Editor : A.C.