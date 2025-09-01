Live TV

Felicitări pentru că ai sărit în aer pentru Putin. Cum laudă propaganda lui Kim Jong-un moartea soldaților nord-coreeni în Rusia

Data publicării:
profimedia-1030621700
Kim Jong Un îmbrățișează un soldat nord-coreean. Foto: Profimedia Images

Coreea de Nord a glorificat la televiziunea de stat tacticile sinucigaşe ale trupelor sale trimise să lupte împotriva Ucrainei, cu câteva zile înainte ca liderul nord-coreean Kim Jong-un să călătorească la Beijing pentru a participa la o paradă militară unde se va întâlni cu preşedintele rus Vladimir Putin, în timp ce Moscova ia în considerare posibilitatea unui summit bilateral.

Un videoclip difuzat duminică de postul KCTV a prezentat exemple de luptători care au folosit tactici sinucigaşe împotriva soldaţilor ucraineni, inclusiv aruncarea în aer cu explozibili, pentru a evita capturarea sau a-şi salva camarazii, informează luni EFE, potrivit Agerpres.

Programul a descris cum unii luptători nord-coreeni au acţionat ca scuturi umane sau au blocat dronele inamice, iar ulterior a prezentat numele a sute de militari nord-coreeni ucişi.

Emisiunea a prezentat totodată imagini cu soldaţi nord-coreeni implicaţi în lupte şi cu oficiali care se întâlnesc cu comandanţi de la Moscova. Tot în cadrul acestei emisiuni au fost citite scrisorile trimise de Kim către unităţile desfăşurate.

Phenianul a lăudat încă din 22 august relatările despre autosacrificiul soldaţilor nord-coreeni în luptă, confirmând astfel afirmaţiile armatei ucrainene conform cărora soldaţii nord-coreeni desfăşuraţi în Kursk au folosit tactici sinucigaşe pentru a evita capturarea.

Emisiunea a avut loc în ajunul vizitei lui Kim la Beijing, unde miercuri va participa la parada care marchează cea de-a 80-a aniversare a sfârşitului celui de-al Doilea Război Mondial, alături de Putin şi de alţi lideri precum cubanezul Miguel Diaz-Canel şi belarusul Aleksandr Lukaşenko.

Moscova a indicat recent că ia în considerare posibilitatea unui summit bilateral pe marginea evenimentului, pe fondul aşteptărilor că liderul nord-coreean va încerca să profite de sacrificiul trupelor sale pentru a obţine câştiguri diplomatice şi economice.

Pe de altă parte, Kim Jong Un a inspectat duminică o nouă linie de producţie de rachete şi un proces de automatizare a fabricării de rachete, a anunţat luni presa de stat KCNA, conform Reuters.

Înainte de călătoria în China, turul lui Kim la o fabrică de armament pare să aibă "intenţia de a etala capacităţile de producţie de rachete", a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului Unificării din Coreea de Sud, care se ocupă de afacerile intercoreene.

Coreea de Nord se află sub sancţiuni internaţionale severe impuse din cauza programelor sale de arme nucleare şi rachete balistice, care au fost dezvoltate cu încălcarea rezoluţiilor Consiliului de Securitate al ONU.

Experţi şi oficiali internaţionali consideră că sancţiunile şi-au pierdut o mare parte din impact pe fondul creşterii sprijinului economic, militar şi politic din partea Rusiei şi Chinei.

Kim a declarat că procesul de producţie modernizat va contribui la creşterea pregătirii de luptă a unităţilor importante de rachete, potrivit KCNA.

El şi-a exprimat satisfacţia faţă de un nou sistem automat de producţie de rachete care ar creşte productivitatea şi ar asigura caracterul calitativ al produselor, a relatat KCNA.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID316667_INQUAM_Photos_Bogdan_Buda (1)
1
Reforma administrației locale a fost amânată două săptămâni la cererea PSD. Ilie Bolojan...
Russian President Boris Yeltsin (R) answers a question as his US counterpart Bill Clinton listens 21 March during their joint press conference
2
„Certificatul de deces” al NATO. Documente desecretizate arată cât de aproape a fost...
harta moldova romania ucraina marea neagra
3
Trump ia în calcul trimiterea unei „armate private” americane în Ucraina. Ce rol ar avea...
ploaie
4
ANM a actualizat prognoza: zonele în care va fi cod portocaliu de furtuni. Meteorologii...
masini strada trafic generic piata auto shutterstock
5
Schimbări legate de numerele de înmatriculare, din 17 septembrie. Ce trebuie să știe...
Gigi Becali nu s-a abținut: era ÎN DIRECT și a dezvăluit ce i-a zis Mihai Popescu despre soția sa
Digi Sport
Gigi Becali nu s-a abținut: era ÎN DIRECT și a dezvăluit ce i-a zis Mihai Popescu despre soția sa
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Bucharest, Romania. 29th July, 2025:Ilie Bolojan, the Prime Minister of Romania, holds a press conference on the topic of special pensions reform at Victoria Palace, the Romanian Government headquarters. Credit: Lucian Alecu/Alamy Live News
Scandal în Coaliție pe tăierile din administrație. Mihaiu, USR: „25%...
ROMANIA BUCHAREST HEATWAVE
Canicula revine în sudul țării, la început de septembrie. Cum va fi...
PALATUL PARLAMENTULUI
Guvernul își angajează răspunderea pe cinci proiecte din pachetul doi...
Russia Commemorates 70th Anniversary Of Victory Day
Ucraina afirmă că a distrus două elicoptere rusești Mi-8 și a lovit...
Ultimele știri
Un muncitor străin a intrat în comă, după ce a fost bătut cu bestialitate de un bărbat din Cluj. Agresorul a fost arestat preventiv
Fii salvator. Prim ajutor după expunerea la vapori toxici
Cum plătești singur CASS, dacă nu mai ești asigurat de la 1 septembrie. Ce secțiune se bifează în declarația unică pentru 2025
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
vladimir putin
Putin a găsit un nou motiv pentru care a invadat Ucraina: „Această criză nu a apărut ca urmare a agresiunii Rusiei asupra Ucrainei”
Președintele Chinei, Xi Jinping, în deschiderea lucrărilor Consiliului Șefilor de Stat ai Organizației pentru Cooperare de la Shanghai
Președintele Chinei a cerut „renunțarea la „mentalitatea Războiului Rece și confruntările între blocuri”
Trump, Putin set to hold closed-door talks on Ukraine
Putin: „Înţelegerile” la care a ajuns cu Trump la summitul din Alaska deschid calea către pace în Ucraina
Vladimir Putin
Noul imperiu cibernetic al lui Putin se răspândește în toată lumea. Țările care au căzut în capcana digitală a Kremlinului
profimedia-1032912429
Europa are un plan „destul de precis” pentru trimiterea de trupe în Ucraina, spune Ursula von der Leyen. Ce asigurări a dat Trump
Partenerii noștri
Pe Roz
Andreea Esca, departe de imaginea sobră de la știri. Ziua în costum de baie, noaptea, distracție la cluburile...
Cancan
Crimă în Cernavodă! Leonard Ion, un recidivist cu trecut violent, și-a înjunghiat mortal rivalul 😲
Fanatik.ro
Firma nurorii lui Călin Georgescu, dată în judecată din cauza datoriilor. Ce sumă a fost obligată să...
editiadedimineata.ro
Care sunt recordurile care nu au fost încă stabilite
Fanatik.ro
Ce a spus soția lui Cristi Manea despre violența împotriva femeilor. Irina Manea, reacție după derapajul...
Adevărul
„Noaptea ard cabluri, dimineața pute a cancer”. Bucureștenii respiră fum toxic, autoritățile tac
Playtech
Cum a rămas un român fără bani în Grecia? Era într-o zonă celebră din Thassos: 'Raiul infractorilor'
Digi FM
Resentimente şi furie. Cum s-a destrămat The Police. Sting, dat în judecată de foștii colegi. Îi cer...
Digi Sport
Decizia luată de americani, după ce Sorana Cîrstea a fost jefuită la New York
Pro FM
Enrique Iglesias și Anna Kournikova, apariție rară în Miami. Cum au fost surprinși înainte să se afle că...
Film Now
Jude Law spune că nu i-a fost teamă să-l joace pe Putin în „The Wizard of the Kremlin”: E o nebunie ce poţi...
Adevarul
Rețeta sănătoasă, care te ajută să slăbești fără să renunți la gust, recomandată de un antrenor de fitness...
Newsweek
Mica Recalculare a pensiei se va termina în 9 ani, în ritmul actual. „Soluționăm 5 cereri pe zi”
Digi FM
Olivia Steer, mai discretă ca niciodată. Decizia surprinzătoare luată înaintea zvonurilor de divorț
Digi World
Misterul Triunghiului Bermudelor, în sfârșit rezolvat, susține un cercetător britanic. Explicația e mai...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în propria baie, în timp ce spală rufele. A ajuns la spital pentru vaccin antirabic
Film Now
Kim Novak, actrița-emblemă a anilor '50, despre renunțarea la Hollywood, în plină glorie: "Nu a fost ca și...
UTV
Otilia Bilionera s-a căsătorit cu Bekir Ali în Turcia. Nuntă grandioasă cu sute de invitați și tradiții...