Live TV

Fiica lui Putin a fost numită șefa institutului care i-ar putea prelungi viața dictatorului rus

Data actualizării: Data publicării:
Maria Vorontsova
Maria Vorontsova, fiica lui Vladimir Putin este medic și profesor universitar la Universitatea de Medicină din Moscova. FOTO: Profimedia Images

Fiica lui Vladimir Putin, Maria Vorontsova, a fost numită director al Institutului Medical Științific și Educațional (MNOI) al Universității Moscova Lomonosov. Informația a fost publicată pe site-ul Facultății de Medicină Fundamentală a Universității Moscova. 

După cum subliniază Maria Pevchih, președinta Fundației pentru combaterea corupției, MNOI a fost creat recent, în urma unei reorganizări care a reunit Facultatea de Medicină Fundamentală, Centrul de Medicină Regenerativă și Clinica Universitară a Universității de Stat din Moscova într-o singură structură. În prezent, MNIOI este responsabil pentru tot ceea ce ține de medicină la Universitatea de Stat din Moscova, subliniază Pevchih.

Fiica cea mare a lui Putin, Maria Vorontsova, a absolvit Facultatea de Medicină Fundamentală a Universității de Stat din Moscova, a studiat la rezidențiat și doctorat la FGBU „NMITS Endocrinologie”. În 2017, ea și-a susținut teza de doctorat pe tema tratamentului copiilor cu nanism hipofizar. Din 2018, lucrează ca cercetător principal la NMITS Endocrinologie, iar din 2022 a ocupat funcții de conducere la FFM și MNII al Universității de Stat din Moscova.

În martie 2025, Vorontsova a câștigat o bursă de 30 de milioane de ruble de la Fondul Științific Rus pentru cercetarea regenerării celulare, în ciuda indicelui Hirsch scăzut (aproximativ 5), scria T-Invariant. Publicația a menționat, de asemenea, că ea este considerată curatoarea programului de stat pentru dezvoltarea geneticii, cu un buget de 127 de miliarde de ruble.

Din primăvara anului 2022, Maria Vorontsova se află sub sancțiuni din partea Uniunii Europene, Statelor Unite, Regatului Unit, Canadei, Australiei și Japoniei. Ministerul Finanțelor al Statelor Unite a justificat restricțiile afirmând că ea „conduce programele de cercetare genetică finanțate de stat, care sunt supravegheate personal de Putin”.

Amintim, președintele rus Vladimir Putin și președintele chinez Xi Jinping au fost surprinși discutând în privat despre transplanturi de organe, biotehnologie ca mijloc de prelungire a vieții și posibilității de a trăi cel puțin 150 de ani, în marja unei parade militare din Beijing.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Medici în secția de terapie intensivă și pe holul spitalului.
1
Reguli noi pentru bolnavii din România: De luna aceasta, mii de pacienți pierd...
Donald Trump (stânga) și Gustavo Petro (dreapta)
2
După ce a amenințat Columbia cu acțiuni militare, Donald Trump spune acum că „așteaptă cu...
România UE
3
Presa maghiară: Ursula von der Leyen și colegii ei fac România măreață. „Ceva s-a...
155mm
4
Cum ar putea deveni India prima țară din lume care utilizează un proiectil de artilerie...
U.S. Coast Guard capturare petrolier marinera
5
„Să scufundăm nave americane”. Duma de Stat cere lovirea Europei cu rachete Oreșnik după...
"Încă nu ne vine să credem!" A plătit mii de euro la hotelul Simonei Halep, iar acum a postat recenzia
Digi Sport
"Încă nu ne vine să credem!" A plătit mii de euro la hotelul Simonei Halep, iar acum a postat recenzia
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Maia Sandu. Foto: Profimedia
Maia Sandu, desemnată „Liderul Mondial al Anului” de publicația britanică The Telegraph 
A stethoscope placed on an electrocardiogram
Descoperiri medicale care ne-au dat speranță în 2025
Poza articol_Roche echipa multidisciplinara - Digi24.ro - final
(P) Medicina de precizie și echipele multidisciplinare: piloni ai succesului în oncologia din România
celule cancer
Celulele canceroase pot deveni „nemuritoare”. Cercetătorii au descoperit un mecanism prin care tumorile se repară singure
President Putin attends Zapad 2017 military drill
Rusia anunță cucerirea orașului Kupiansk. Gherasimov i-a raportat lui Putin că „trupele avansează pe toate fronturile”
Recomandările redacţiei
Urmările atacului rusesc din Kiev. Foto DSNS Kieva
România condamnă atacul cu rachetă Oreșnik din Ucraina. „O încălcare...
Continuation of the International Conference on the Reconstruction of Ukraine
Primarul Kievului îndeamnă la evacuarea orașului, pentru prima dată...
Comisia Europeană. Foto Profimedia
În ciuda opoziției Franței, ambasadorii țărilor UE au luat decizia...
rachetă oreșnik resturi
Primele imagini cu resturile rachetei Oreșnik, folosită de Rusia în...
Ultimele știri
Un jurnalist rus refugiat în Paris a murit după ce a căzut de la etajul șapte. Ipotezele luate în calcul de către autoritățile franceze
Autostrăzile A7 și A8, spitalele regionale și metroul spre Otopeni sunt pe lista proiectelor prioritizate în 2025
Un hundorean şi-a reclamat soţia la poliţie că l-a lovit şi l-a ameninţat. Femeia trebuie să poarte dispozitiv de monitorizare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața lor se schimbă din 9 ianuarie 2026. Venus și Jupiter aduc iubire și armonie pentru trei zodii
Cancan
Matei a murit la doar 14 ani, în mașina condusă de mama lui. În ce stare sunt ceilalți 3 frați, care se aflau...
Fanatik.ro
Pacienții cronici, lăsați în voia sorții! Noile reguli din sănătate lovesc dur: bolnavii rămân fără analize...
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
Digi Sport dă lovitura și oferă românilor 5 ani campionatul cu cele mai mari staruri din lume! Exclusiv
Adevărul
Cum a ținut un robot al armatei ucrainene linia frontului 45 de zile. Funcționarea mașinii de luptă, posibilă...
Playtech
Colectarea brazilor de Crăciun în București: locații și reguli pentru fiecare sector
Digi FM
A vrut să înceapă 2026 mai frumoasă, dar și-a lăsat fiica orfană. O influenceriță de 38 de ani a murit după o...
Digi Sport
Imagini neverosimile: Nicolae Stanciu, batjocorit chiar pe teren, după ce a ratat un penalty în minutul 90+9
Pro FM
Veronica Berti, imagini rare de la petrecerea de Revelion. Cum a sărbătorit trecerea dintre ani alături de...
Film Now
Demi Moore, adevărul despre ritualul pe care l-a avut cu fostul său soț, Bruce Willis: „A continuat să facă...
Adevarul
Cum au pus mâna rușii pe Crimeea și s-au instalat în Marea Neagră. Tratatul, semnat pe teritoriul de azi al...
Newsweek
Nedreptate la pensie: A avut 7.000 lei salariu și s-a pensionat cu 3.300 lei. Cât a muncit pensionarul?
Digi FM
Cum se menține în formă Jennifer Aniston la 56 de ani. Instructorul ei i-a dezvăluit secretele: „Iubește...
Digi World
Ai mâncat prea mult? Patru băuturi care îți pot calma rapid stomacul
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Mickey Rourke, decizie neașteptată după ce s-a aflat că are probleme cu banii. Managerul lui: „Vrea să fie...
UTV
Cine o ajută pe Laura Cosoi în creşterea celor patru fiice. Actriţa se pregăteşte să devină mamă pentru a...