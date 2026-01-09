Fiica lui Vladimir Putin, Maria Vorontsova, a fost numită director al Institutului Medical Științific și Educațional (MNOI) al Universității Moscova Lomonosov. Informația a fost publicată pe site-ul Facultății de Medicină Fundamentală a Universității Moscova.

După cum subliniază Maria Pevchih, președinta Fundației pentru combaterea corupției, MNOI a fost creat recent, în urma unei reorganizări care a reunit Facultatea de Medicină Fundamentală, Centrul de Medicină Regenerativă și Clinica Universitară a Universității de Stat din Moscova într-o singură structură. În prezent, MNIOI este responsabil pentru tot ceea ce ține de medicină la Universitatea de Stat din Moscova, subliniază Pevchih.

Fiica cea mare a lui Putin, Maria Vorontsova, a absolvit Facultatea de Medicină Fundamentală a Universității de Stat din Moscova, a studiat la rezidențiat și doctorat la FGBU „NMITS Endocrinologie”. În 2017, ea și-a susținut teza de doctorat pe tema tratamentului copiilor cu nanism hipofizar. Din 2018, lucrează ca cercetător principal la NMITS Endocrinologie, iar din 2022 a ocupat funcții de conducere la FFM și MNII al Universității de Stat din Moscova.

În martie 2025, Vorontsova a câștigat o bursă de 30 de milioane de ruble de la Fondul Științific Rus pentru cercetarea regenerării celulare, în ciuda indicelui Hirsch scăzut (aproximativ 5), scria T-Invariant. Publicația a menționat, de asemenea, că ea este considerată curatoarea programului de stat pentru dezvoltarea geneticii, cu un buget de 127 de miliarde de ruble.

Din primăvara anului 2022, Maria Vorontsova se află sub sancțiuni din partea Uniunii Europene, Statelor Unite, Regatului Unit, Canadei, Australiei și Japoniei. Ministerul Finanțelor al Statelor Unite a justificat restricțiile afirmând că ea „conduce programele de cercetare genetică finanțate de stat, care sunt supravegheate personal de Putin”.



Amintim, președintele rus Vladimir Putin și președintele chinez Xi Jinping au fost surprinși discutând în privat despre transplanturi de organe, biotehnologie ca mijloc de prelungire a vieții și posibilității de a trăi cel puțin 150 de ani, în marja unei parade militare din Beijing.

