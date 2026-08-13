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„Filmele din seria Mad Max nu au nimic care să depășească asta”. Cum se apară petroliere rusești de atacurile ucrainene cu drone

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Petrolier rusesc pe mare
Imagine cu profil ilustrativ. Foto: Profimedia Images
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Petrolierele rusești și terminalele portuare sunt echipate cu plase și cuști anti-drone pentru a se proteja împotriva atacurilor neîncetate ale Ucrainei asupra infrastructurii energetice a Moscovei, relatează Financial Times.

Caruzo, un petrolier vechi de 28 de ani care face obiectul unor sancțiuni din partea guvernelor UE și Regatului Unit, a părăsit marți Marea Neagră prin strâmtoarea Bosfor, având la bord plase anti-drone și rezervoare de apă stivuibile atârnate de părțile laterale, potrivit imaginilor filmate de analistul maritim Yoruk Isik.

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Plasele sofisticate împotriva dronelor și cuștile metalice au devenit un strat defensiv esențial pe uscat în războiul din Ucraina, dar până de curând nu fuseseră observate pe mare. Imaginile navei Caruzo arătau o parte a punții navei acoperită cu o plasă, iar partea superioară a acesteia era protejată de cuști metalice.

„Filmele din seria Mad Max nu conțin nimic care să depășească asta”, a declarat Isik, care conduce firma de consultanță Bosphorus Observer, cu sediul în Istanbul. Un alt petrolier supus sancțiunilor, Rizvel, navighează, de asemenea, în Marea Marmara, la sud de Istanbul, acoperit cu plase, potrivit lui Isik.

În ultimele două luni, Ucraina a desfășurat una dintre cele mai intense ofensive împotriva transportului maritim din istorie, vizând navele rusești din Marea Azov și Marea Neagră, în încercarea de a întrerupe fluxurile de petrol rusesc.

Atacurile au provocat un haos atât de mare încât vicepreședintele SUA, JD Vance, a solicitat luna trecută ca Ucraina să înceteze atacurile din apropierea terminalului Consorțiului Conductelor din Marea Caspică din portul rus Novorossiisk, pentru a proteja interesele marilor companii petroliere americane și a evita o destabilizare și mai mare a piețelor.

Sistemele de apărare ale navelor păreau mai improvizate decât structurile utilizate pe uscat în Ucraina, unde unele vehicule sunt acoperite cu cuști metalice elaborate, prevăzute cu țepi. Acestea au rolul de a atenua explozia prin crearea unui spațiu între focosul rachetei și țintă, forțând detonarea la o distanță mai mare de obiect. Rezervoarele de apă de pe corpul navei, similare celor utilizate la tancurile rusești, au rolul de a absorbi impactul atacurilor aeriene și navale.

Echipajul navei Caruzo nu numai că acoperise puntea navei cu plase, dar se și „izolase”, a declarat Samir Madani, cofondator al site-ului de monitorizare a transporturilor maritime Tankertrackers.com. „Temerile sunt întemeiate”.

Marea Neagră reprezintă o rută esențială pentru exporturile de petrol rusești, precum și pentru cerealele ucrainene, care au devenit ținta Moscovei ca măsură de represalii pentru atacurile intense.

Tarifele pentru transportul de mărfuri în regiune au crescut brusc, potrivit agenției de evaluare a prețurilor Argus. „Incidentele recente au determinat un număr semnificativ de proprietari de nave să adopte o atitudine de așteptare, în loc să își asume riscuri suplimentare”, a declarat Sheel Bhattacharjee, șeful departamentului de evaluare a prețurilor de transport european la Argus. De asemenea, asigurările au fost restricționate sau erau oferite la prețuri ridicate, a adăugat el.

În portul Novorossiisk, imaginile din satelit, precum și fotografiile și videoclipurile din surse publice au arătat prezența unor plase și a altor fortificații instalate în jurul bazei navale care găzduiește Flota Mării Negre și în zona de acces către port.

În imaginile bazei realizate de sateliții Airbus se pot observa structuri mari acoperite cu plasă, precum și baraje și barje care au fost amplasate la intrarea în portul militar pentru a bloca accesul pe mare — o măsură de protecție care este în vigoare încă din martie 2024.

Mii de kilometri de drumuri din sud-estul Ucrainei sunt, de asemenea, acoperite cu plase de pescuit care formează tuneluri prin care vehiculele pot trece pentru a evita atacurile dronelor cu vedere la prima persoană (FPV), care dictează acum mișcările pe câmpul de luptă și au revoluționat războiul modern.

Însă acestea nu oferă o protecție totală. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri că forțele sale au desfășurat în timpul nopții o „operațiune fără precedent”, folosind rachete ucrainene antinavale, drone aeriene cu propulsie cu reacție și drone marine pentru a lovi baza navală din Novorossiisk. El a afirmat că dronele au lovit nave rusești, poziții de apărare aeriană, cheiuri și infrastructura portuară.

FT nu a putut confirma în mod independent aceste afirmații. Imaginile video păreau să arate cum sistemele ruse de apărare aeriană încercau să respingă roiuri de drone care zburau spre orașul portuar în timpul nopții.

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Editor : A.M.G.

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