Filmul de animație care a stârnit furia războinicilor culturali ai Kremlinului: „Trebuie să-i eliminăm cumva pe acești oameni”

O mică creatură asemănătoare unui urs, cu urechi supradimensionate, poate că nu pare o amenințare prea mare pentru statul rus, dar loialiștii Kremlinului sunt indignați de un nou film despre Cheburashka, vedeta cărților și desenelor animate pentru copii din era sovietică, relatează The Times.

Animalul blănos cu fața portocalie a fost iubit de generații întregi de ruși de când a fost creat în anii 1960 de Eduard Uspensky, autor de cărți pentru copii. O serie de desene animate despre Cheburashka, lansate în perioada comunistă, rămân populare în mare parte din fosta Uniune Sovietică.

Un nou film lansat în 2023 a umplut cinematografele din toată Rusia, depășind rivalii care abordau tema războiului din Ucraina, în timp ce sequelul, Cheburashka 2, a doborât recordurile de box-office pentru filmele produse intern în perioada Anului Nou.

Cu toate acestea, extremiștii din Moscova au criticat dur filmul de animație live-action. Printre criticii filmului s-a numărat și Alexander Dugin, un scriitor ultranaționalist ale cărui idei au influențat unii membri ai elitei politice și militare ruse.

El a spus că succesul filmului era un semn al „valorilor burgheze și al infantilismului” care au dus la căderea Uniunii Sovietice și care amenință acum însăși fundamentele Rusiei moderne.

„A doua apariție a lui Cheburashka ... arată că ne-am pierdut într-o oarecare măsură sensul vieții”, a declarat Dugin pentru mass-media rusă.

În cadrul unei discuții în parlamentul rus, Ivan Musatov, un deputat ultranaționalist, a sugerat că producătorii filmului pentru copii se opuneau în secret războiului din Ucraina. Mii de artiști, regizori și muzicieni au fugit din Rusia de când Moscova a lansat invazia în 2022.

„Sunt oameni care nu au putut pleca în Occident... inventează povești... trebuie să-i eliminăm cumva pe acești oameni”, a spus Musatov.

Dmitry Pevtsov, vicepreședintele comisiei parlamentare pentru cultură, a declarat că Cheburashka 2 este „un produs dăunător care corupe copiii”, deoarece nu promovează valorile tradiționale pe care Vladimir Putin le-a numit fundamentul Rusiei moderne.

Yelena Drapeko, o altă deputată pro-Putin, a sugerat că filmul constituie un motiv pentru Kremlin să introducă forme și mai stricte de cenzură asupra artelor. În era sovietică, scriitorii și regizorii foloseau adesea poveștile și filmele pentru copii ca mijloc de a ocoli cenzura Kremlinului și de a transmite mesaje de libertate.

Acuzațiile au fost respinse de scenaristul filmului. „Am vrut să promovăm bunătatea, să învățăm bunătatea și să arătăm oamenilor că întotdeauna există un motiv pentru a te schimba”, a spus Vyacheslav Zub.

Editor : A.M.G.