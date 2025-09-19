Live TV

Video Fiul de 17 ani al lui Ramzan Kadîrov, numit șef al fiscului în Cecenia

Data publicării:
Russian President Vladimir Putin meets with United Arab Emirates (UAE) President Mohammed bin Zayed Al Nahyan in the Kremlin.
Adam Kadîrov Foto: Profimedia

Liderul islamist Ramzan Kadîrov, fidel lui Putin, și-a numit fiul minor în fruntea fiscului din Cecenia. Adam Kadîrov are 17 ani și de acum înainte a primit sarcina de a supraveghea colectarea impozitelor.

Cu doar câteva zile în urmă, Adam a postat pe rețelele de socializare o fotografie în care se lăuda cu un ceas de jumătate de milion de dolari, un cadou de la tatăl său. Adam Kadîrov fusese deja numit șef al serviciului de securitate al Ceceniei, supraveghetor al Ministerului de Interne și al Consiliului de Securitate, dar și al unei unități a forțelor speciale, botezată după Putin. Practic, în ultimii ani Ramzan Kadîrov și-a decorat fiul cu 27 de distincții de stat.

Kadîrov i-a mai dat o medalie fiului său. Adam a fost decorat pentru rezultatele de la un campionat de tir la care nu a participat

