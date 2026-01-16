Live TV

Fiul lui Kadîrov, în stare critică după un accident de mașină în Groznîi. El a fost dus de urgență la Moscova (surse)

Ramzan Kadyrov (R), head of the Chechen Republic, and his son Adam are seen during an official visit
Adam Kadîrov (stânga) și tatăl său, Ramzan Kadîrov. Foto: Profimedia

Adam Kadîrov, fiul în vârstă de 18 ani al liderului cecen Ramzan Kadîrov, a fost internat în stare critică în urma unui accident rutier în Groznîi, scrie site-ul Meduza, preluând canalul Telegram al opoziției cecene, Niyso, și jurnaliștii RFE/RL. Potrivit primelor informații, Adam a fost transportat de urgență la Moscova cu un avion al ministerului situațiilor de urgență din Rusia.

ACTUALIZARE 22:39 Adam Kadîrov a fost „transportat de urgență la un spital din Moscova”, scrie Meduza, preluând surse citate de publicația Fortanga.

Vineri seară, un avion An-148-100EM – „spitalul zburător” al ministerului situațiilor de urgență din Rusia – a plecat din Groznîi, potrivit Vajnie Istorii.

Conform surselor Niyso și Kavkaz.Realii, coloana oficială a lui Kadîrov se deplasa cu viteză mare, iar mai multe vehicule au fost implicate în accident, rănind mai multe persoane.

Pe rețelele de socializare au apărut informații potrivit cărora campionul UFC Khamzat Chimaev a murit în accident.

Pe de altă parte, Chechnya Today a raportat că, potrivit unei surse, Chimaev este în viață și se află în Dubai.

Știrea inițială

Coloana oficială a lui Adam Kadîrov se deplasa cu viteză mare când a avut loc accidentul, în care au fost implicate mai multe vehicule și au fost rănite mai multe persoane, potrivit surselor Niyso, scrie Meduza.

Forțele de securitate ar fi izolat zone din Groznîi după accident, închizând în special drumurile care duc la spitalul unde a fost transportat tratat Kadîrov.

Adam Kadîrov este unul dintre cei mai proeminenți copii ai lui Ramzan Kadîrov. În septembrie 2023, Ramzan Kadîrov a distribuit un videoclip în care Adam, pe atunci în vârstă de 15 ani, îl bătea pe Nikita Juravel într-un centru de detenție al poliției. Juravel fusese acuzat că a ars o copie a Coranului.

Ramzan Kadîrov a promovat înregistrarea pe rețelele de socializare, declarând că este mândru de fiul său.

După incident, Adam a început să primească diverse premii și a ocupat mai multe funcții de rang înalt în Cecenia.

În prezent, el ocupă funcția de secretar al Consiliului de Securitate al Ceceniei și supraveghează Ministerul Afacerilor Interne al republicii.

Citește și: „Sunt gata să-l găsesc și să-l aduc pe criminalul Zelenski la Groznîi”, a declarat Adam, fiul de 18 ani al lui Ramzan Kadîrov

Ramzan Kadîrov ar fi, din nou, în stare critică. Informaţiile reapar într-un moment de vulnerabilitate pentru Kremlin

