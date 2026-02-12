Fiul lui Ramzan Kadîrov a rămas fără un organ după ce fost implicat într-un accident rutier grav

Potrivit informațiilor surselor „Novaya Gazeta Europa”, săptămâna trecută, al treilea fiu al șefului Ceceniei, Adam Kadîrov, a fost externat din spitalul Botkin, unde a stat internat aproape trei săptămâni după accidentul rutier din Groznîi.

Abia după întoarcerea acestuia în Cecenia, Ramzan Kadîrov a comentat în sfârșit personal situația accidentului care a avut loc pe 18 ianuarie în centrul orașului Groznîi, din vina șoferului mașinii din fruntea coloanei oficiale a fiului său. Pe 9 februarie, în cadrul unei întâlniri cu procurorul republicii Arsan Adaev, Kadîrov a declarat: „În țară au avut loc 128 de mii de accidente, 13009 persoane au murit, dar nimănui nu-i pasă, nimeni nu spune nimic. Iar informația apărută de nicăieri despre accidentul fiului lui Kadîrov a devenit știrea numărul unu în presa mondială”.

Din cuvintele șefului Ceceniei nu era foarte clar ce îl surprindea cel mai mult în această situație – apariția în spațiul public a informațiilor despre accident sau faptul că incidentul a primit o atenție atât de mare.

Procurorul republicii a felicitat șeful Ceceniei pentru acordarea gradului de general-locotenent pentru „interacțiunea clară între organele de supraveghere, structurile de aplicare a legii și puterea executivă”. Această „interacțiune” se manifestă probabil și prin faptul că procuratura republicană închide sistematic ochii asupra lipsei de dosare penale în cazul accidentelor rutiere în care sunt implicați înalți oficiali ceceni.

Pe 10 februarie, pe canalul oficial de Telegram al lui Kadîrov a apărut primul videoclip cu Adam Kadîrov după o lungă perioadă de tratament. Acesta a fost filmat chiar de șeful Ceceniei. În textul de sub videoclip, Ramzan Kadîrov explică: „Cină târzie cu dragul meu frate, asistentul șefului Ceceniei, Vismurad Aliyev, și secretarul Consiliului de Securitate al Ceceniei, Adam Kadîrov, care a „înviat” în ciuda ultimelor zvonuri”.

Cu toate acestea, în videoclipul care durează mai puțin de un minut, doar Ramzan Kadîrov și asistentul său mănâncă (fie înghețată, fie iaurt). Adam Kadîrov nu mănâncă nimic. Și primul lucru care sare în ochi este că, de la ultima sa apariție în public, a slăbit vizibil.

Potrivit informațiilor publicate de „Novaya Gazeta Europa”, în urma accidentului, Adam Kadîrov a suferit leziuni care nu îi puneau viața în pericol, iar tratamentul său putea fi încredințat medicilor ceceni. Cu toate acestea, părinții lui Adam Kadîrov au decis să nu riște și l-au internat pe fiul lor într-una dintre cele mai bune clinici din Moscova. La clinica Botkinskaya, din informațiile jurnaliștilor ruși, lui Adam Kadîrov i s-a extirpat splina și i s-a prescris o dietă strictă pe o perioadă de șase luni, care exclude carnea cu conținut ridicat de grăsimi, mâncarea picantă și sărată. De asemenea, fiul lui Kadîrov a fost diagnosticat cu o fractură la maxilar ca urmare a traumatismului cranian, ceea ce i-a interzis pentru o perioadă consumul de alimente solide. În urma a trei săptămâni de dietă, Adam Kadîrov, în vârstă de 18 ani, a slăbit și și-a pierdut grăsimea infantilă.

Singura consecință gravă a accidentului, potrivit sursei „Kadîrov Gazeta Europa”, a fost leziunea nervului optic diagnosticată deja de medicii spitalului Botkin. Potrivit sursei, „până în prezent nu este clar care sunt consecințele acestei leziuni, există pericolul ca Dustum (indicativul lui Adam Kadîrov . — N. red.) să rămână orb de un ochi”.

Cei trei gardieni care se aflau în momentul accidentului cu Adam Kadîrov în mașina din fruntea cortegiului au avut mai puțin noroc. Toți trei au dispărut din spațiul public începând cu 18 ianuarie.

Potrivit surselor, cel puțin doi dintre ei — Bislane Kaimov și Apti Irashanov (nepotul ministrului de interne al Republicii Cecenia, Aslan Irashanov) — au fost, de asemenea, evacuați la Moscova. Ei au fost internați la Centrul Medical al Administrației Președintelui Federației Ruse cu leziuni mult mai grave (la cap și coloană vertebrală). Internarea lui Bislane Kaimov, considerat cel mai bun prieten al lui Adam Kadîrov , a fost confirmată de fratele său, care a publicat un videoclip și fotografii din spital.

Potrivit informațiilor surselor canalului telegram cecen NIYCO, Bislane Kaimov a suferit o leziune cranio-cerebrală gravă și, probabil, va rămâne paralizat pe viață.

Editor : A.R.