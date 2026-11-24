În iulie 2025, Ali Kadîrov, unul dintre fiii șefului Ceceniei, Ramzan Kadîrov, a obținut cetățenia sârbă pe baza unor documente rusești falsificate, a descoperit Fondul pentru Combaterea Corupției.

Pașaportul sârbesc i-a fost eliberat tânărului, care avea la momentul respectiv 18 ani, printr-un ordin special al prim-ministrului Juro Matsuta, ca persoană de interes special pentru republică, susțin reprezentanții FBK. Cetățenia sârbă a fost înregistrată oficial pe numele lui Musaev Ali Ramzanovici, născut la 14 decembrie 2006 în localitatea Centaroi din Cecenia. În același sat și în aceeași zi s-a născut și Kadîrov cel mic (al doilea fiu al lui Ramzan Kadîrov, după vârstă).

Documentul pe numele lui Musaev (numele de familie provine de la numele tatălui soției șefului Ceceniei, Medni Kadîrova) i-a fost eliberat lui Ali Kadîrov, după cum afirmă fundația înființată de Alexei Navalnîi, „ca pașaport de acoperire pentru călătoriile în străinătate”. Sub acest nume de familie, Ali a zburat de peste 100 de ori în străinătate în ultimii peste 15 ani, în principal la Dubai. Pentru aproape toate călătoriile, el a folosit avioane private — un Bombardier Global 6000, cumpărat în august 2025 în Luxemburg, ocolind sancțiunile, pentru 2,5 miliarde de ruble, și un Airbus ACJ319 pentru 4 miliarde de ruble. Conform datelor furnizate de „Kavkazsky Uzel”, Ali este, începând din 2024, director general al clubului sportiv de arte marțiale „Akhmat” și președinte al Federației de Box din Cecenia.

În octombrie 2022, Ramzan Kadîrov a declarat că fiii săi minori, inclusiv Ali, au participat la luptele din Ucraina. Într-un videoclip publicat au apărut adolescenți care trăgeau din tranșee cu arme automate și lansatoare de grenade. Canalele Telegram ale opoziției cecene au precizat că imaginile au fost filmate în spatele frontului, după care șeful Ministerului Presă din Cecenia, Ahmed Dudaev, a recunoscut că filmulețele despre călătoria copiilor lui Kadyrov în Donbas au fost montate. În iunie 2024, Ramzan Kadyrov a anunțat că Ali s-a întâlnit cu Vladimir Putin, ocazie cu care președintele l-a felicitat pentru nunta care urma să aibă loc.

La FBC s-a remarcat faptul că o serie întreagă de oligarhi ruși și alte persoane legate de Kremlin au primit pașapoarte sârbe și s-a declarat că se trimit autorităților republicii cereri prin care se solicită retragerea cetățeniei fiului lui Kadîrov. „În plus, vom atașa o listă cu cele mai dubioase personaje care au obținut pașapoarte sârbe prin aceeași schemă. De asemenea, vom transmite o copie a cererii noastre autorităților Uniunii Europene, deoarece pașaportul sârbesc conferă dreptul de a călători fără viză în Europa”, au declarat reprezentanții fundației.

Anterior, cetățenia sârbă fusese acordată nepotului lui Kadyrov, Yakub Zakriev, care a preluat compania confiscată „Danone Rusia”. Cu toate acestea, după patru zile, documentele au fost anulate din cauza unei „amenințări la adresa siguranței publice”, în urma unor publicații din mass-media.

Editor : A.R.