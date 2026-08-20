Flota rusă din Marea Neagră, retrasă în port după atacurile Ucrainei. Două fregate-cheie ar fi fost avariate

Flota rusă din Marea Neagră și-a redus drastic prezența pe mare, pe fondul atacurilor ucrainene care au vizat în mod repetat navele și infrastructura militară a Moscovei. Purtătorul de cuvânt al Marinei ucrainene, Dmytro Pletenchuk, susține că două dintre principalele fregate rusești, „Amiral Essen” și „Amiral Makarov”, au fost avariate în urma unui atac recent. Amploarea exactă a pagubelor nu a fost confirmată independent, anunță TVP World.

Potrivit lui Dmytro Pletenchuk, citat de TVP World, navele de război rusești nu au mai fost observate în mod regulat în largul Mării Negre în ultimele luni.

„De câteva luni nu s-au mai observat nave de război rusești pe mare. Acestea sunt nevoite să se ascundă la baza lor din Novorossiysk”, a declarat oficialul ucrainean.

El a susținut că situația a ajuns în punctul în care Rusia lansează rachete de croazieră Kalibr chiar din portul militar, fără să-și mai trimită navele în larg.

Ucraina a atacat în mod repetat navele rusești și infrastructura militară din Crimeea. În urma acestor operațiuni, Rusia și-a mutat o mare parte din activitatea Flotei Mării Negre de la baza navală din Sevastopol către Novorossiysk, un important port rusesc de la Marea Neagră.

Două fregate rusești, lovite în atacul din 12 august

Pletenchuk afirmă că atacul ucrainean din 12 august a provocat avarii fregatelor „Amiral Essen” și „Amiral Makarov”, două dintre cele mai importante nave de luptă ale Flotei ruse din Marea Neagră.

Potrivit acestuia, flota rusă ar mai avea în prezent „cel puțin trei nave de suprafață și două submarine aflate în serviciu”.

Informațiile privind amploarea pagubelor sunt însă dificil de verificat independent.

Ce pagube ar fi suferit navele

Analize bazate pe surse deschise și imagini din satelit publicate online indică faptul că atacul ar fi afectat inclusiv sistemele de lansare a rachetelor Kalibr ale celor două fregate.

Potrivit unei analize publicate de canalul OSINT de pe Telegram „Absolutely Reliable Source”, fregata „Amiral Essen” ar fi fost lovită în zona prova, iar lansatorul vertical UKSK 3S14, cu opt celule, ar fi fost distrus.

În cazul fregatei „Amiral Makarov”, atacul ar fi afectat zona lansatoarelor verticale, provocând o explozie și un incendiu la bord, susține aceeași sursă.

De asemenea, cele două nave ar fi suferit avarii la sistemele radar, de război electronic, comunicații și gestionare a luptei.

Dacă aceste informații se confirmă, avariile ar putea reduce semnificativ, cel puțin temporar, capacitatea Rusiei de a utiliza nave de suprafață din Marea Neagră pentru lansarea rachetelor Kalibr.

Totuși, amploarea exactă a pagubelor suferite de cele două fregate și starea lor operațională nu au fost confirmate de surse independente.

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Editor : C.A.