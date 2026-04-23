Fondatorul Telegram, Pavel Durov, spune că a primit în Rusia o citație în care era menționat drept „suspect” într-un dosar de terorism

Pavel Durov, fondatorul aplicației de mesagerie Telegram, a declarat miercuri că a primit în Rusia o citație trimisă la o adresă veche, în care era menționat drept „suspect” într-un dosar penal. În luna februarie, Moscova și-a intensificat eforturile de a controla Telegram, anunțând într-o publicație de stat că îl anchetează pe miliardarul Durov, fondatorul aplicației, în cadrul unui dosar penal care include acuzații de terorism, potrivit Reuters.

Durov a publicat pe Telegram o copie a citației trimise prin serviciul poștal rus.

„Apartamentul din Rusia în care am locuit acum 20 de ani a primit o citație pentru «suspectul P.V. Durov»”, a scris el. „Probabil mă suspectează că apăr articolele 29 și 23 din Constituția Rusiei - care garantează libertatea de exprimare și dreptul la corespondență privată. Mândru să fiu vinovat!”

Autoritățile ruse încearcă să blocheze Telegram, care are peste 1 miliard de utilizatori activi și este folosit pe scară largă atât în Rusia, cât și în Ucraina - și să îndrume zeci de milioane de ruși către o alternativă susținută de stat, cunoscută sub numele de MAX.

Aplicația a negat în repetate rânduri acuzațiile rusești potrivit cărora ar fi un refugiu pentru activități criminale și ar fi compromisă atât de serviciile de informații occidentale, cât și de cele ucrainene.

Un ziar oficial de stat, Rossiyskaya Gazeta, a publicat în februarie un articol despre care a afirmat că se „bazează pe materiale provenite de la Serviciul Federal de Securitate al Rusiei” și care acuza aplicația că ar fi „un instrument pentru amenințări hibride”.

Citește și:

„Radio militar pe steroizi”. Cum riscă Rusia să-și împuște în picior soldații de pe frontul cu Ucraina blocând accesul la Telegram

Editor : C.A.