Live TV

Fondatorul Telegram, Pavel Durov, spune că a primit în Rusia o citație în care era menționat drept „suspect” într-un dosar de terorism

Data publicării:
Un ciocan de judecător cu o poză a lui Pavel Durov pe fundal
Pavel Durov a fost arestat și eliberat ulterior pe cauțiune Foto: Shutterstock

Pavel Durov, fondatorul aplicației de mesagerie Telegram, a declarat miercuri că a primit în Rusia o citație trimisă la o adresă veche, în care era menționat drept „suspect” într-un dosar penal. În luna februarie, Moscova și-a intensificat eforturile de a controla Telegram, anunțând într-o publicație de stat că îl anchetează pe miliardarul Durov, fondatorul aplicației, în cadrul unui dosar penal care include acuzații de terorism, potrivit Reuters.

Durov a publicat pe Telegram o copie a citației trimise prin serviciul poștal rus.

„Apartamentul din Rusia în care am locuit acum 20 de ani a primit o citație pentru «suspectul P.V. Durov»”, a scris el. „Probabil mă suspectează că apăr articolele 29 și 23 din Constituția Rusiei - care garantează libertatea de exprimare și dreptul la corespondență privată. Mândru să fiu vinovat!”

Autoritățile ruse încearcă să blocheze Telegram, care are peste 1 miliard de utilizatori activi și este folosit pe scară largă atât în Rusia, cât și în Ucraina - și să îndrume zeci de milioane de ruși către o alternativă susținută de stat, cunoscută sub numele de MAX.

Aplicația a negat în repetate rânduri acuzațiile rusești potrivit cărora ar fi un refugiu pentru activități criminale și ar fi compromisă atât de serviciile de informații occidentale, cât și de cele ucrainene.

Un ziar oficial de stat, Rossiyskaya Gazeta, a publicat în februarie un articol despre care a afirmat că se „bazează pe materiale provenite de la Serviciul Federal de Securitate al Rusiei” și care acuza aplicația că ar fi „un instrument pentru amenințări hibride”.

Citește și:

„Radio militar pe steroizi". Cum riscă Rusia să-și împuște în picior soldații de pe frontul cu Ucraina blocând accesul la Telegram

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilustrație cu o explozie nucleară și un soldat
1
Echipamente auto obligatorii. Inquam Photos George Calin
2
bolojan si grindeanu in parlament
3
Screenshot 2026-04-22 at 14.57.01
4
d trump face grimasa
5
Digi Sport
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Telegram Rusia
Telegram
Parlamentari ruși în Duma de stat.
pavel durov telegram
Closed,Padlock,On,A,Knotted,Network,Wire,On,The,Background
Recomandările redacţiei
ilie bolojan la masa din sedinta de guvern
Președontele SUA, Donald Trump, la un summit NATO.
ID36853_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Peter Magyar
Ultimele știri
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cancan
Fanatik.ro
editiadedimineata.ro
Fanatik.ro
Adevărul
Playtech
Digi FM
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Pro FM
Film Now
Adevarul
Newsweek
Digi FM
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Digi Animal World
Film Now
UTV
