Fost general KGB: Noi am încercat întotdeauna să influenţăm alegeri

Un fost spion rus şi fiica acestuia au ajuns în stare critică la spital, în Marea Britanie. Prima ipoteză: cei doi au fost otrăviţi cu o substanţă încă neidentificată şi toate bănuielile se îndreaptă spre Moscova. Bărbatul a spionat şi pentru Londra. E un scenariu care se repetă şi care riscă să tensioneze relaţiile dintre Marea Britanie şi Rusia. Londra ameninţă cu represalii, dacă se va dovedi că e vorba de o acţiune comandată de Moscova.

Sergei Skripal are 66 de ani. E un fost spion rus care de câţiva ani trăia în Marea Britanie şi, spun acum apropiaţii, mereu se temea că va fi eliminat de serviciile secrete ruse.

În 2006, a fost arestat sub acuzaţia că spiona pentru Londra şi condamnat la 13 ani de închisoare. Patru ani mai târziu a fost eliberat şi inclus într-un transfer de spioni încheiat între Rusia şi Statele Unite.

Ulterior, fostul spion s-a mutat în Marea Britanie. Duminică a fost găsit pe o bancă într-un parc din oraşul Salisbury. Se uita în gol, spre cer şi făcea gesturi ciudate cu mâinile. Lângă el, o tănără părea că leşinase.

Un trecător a alertat poliţia şi cei doi au fost duşi la spital. Acolo au fost identificaţi: tânăra de 33 de ani e fiica fostului spion rus, singura rămasă în viaţă din familie. Soţia, fiul şi fratele bărbatului au murit toţi, în ultimii doi ani, în circumstanţe dubioase.

E o poveste care seamănă izbitor cu cazul lui Alexander Litvinenko, un fost agent secret otrăvit în 2006 cu poloniu. Fotografia lui, pe patul de spital, în ultimele zile de viaţă, a devenit un simbol al modului în care serviciile secrete ruse îşi elimină adversarii.

O anchetă publică a stabilit că, cel mai probabil, asasinarea lui Litvinenko a fost ordonată de Moscova.

În acest context, despre cum operează serviciile secrete ruse şi despre puterea lor politică a vorbit și un fost agent KGB, într-un interviu acordat The Economist.

