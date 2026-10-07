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Foști soldați ruși se ascund pentru a intra clandestin în Finlanda. „Sunt experți în orientare și în condusul pe teren accidentat”

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soldați ruși la Azovstal, Mariupol
Soldați ruși. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Tot mai mulți suspecți au experiență militară Unii ar fi putut lupta în Ucraina Finlanda a finalizat noua barieră de frontieră

Tot mai multe persoane care încearcă să treacă ilegal din Rusia în Finlanda au experiență militară, potrivit Gărzii de Frontieră finlandeze. Autoritățile spun că unii par să fugă pentru a evita recrutarea sau serviciul militar și aleg zone izolate, neîngrădite, unde experiența în orientare și deplasarea pe teren accidentat le poate fi de folos, potrivit TVP World.

Foști militari ruși se numără printre persoanele care încearcă să treacă ilegal din Rusia în Finlanda, iar unii dintre aceștia aleg zone izolate și neîngrădite pentru a evita barierele de frontieră, au declarat autoritățile finlandeze.

Potrivit Gărzii de Frontieră din Finlanda, citată de postul public finlandez Yle, zece persoane suspectate de trecere ilegală a frontierei au fost depistate în șapte cazuri distincte în acest an. Patru dintre incidente au avut loc în zone slab populate din Carelia de Nord, în estul Finlandei.

Tot mai mulți suspecți au experiență militară

Colonelul Matti Pitkäniitty, de la Comandamentul Gărzii de Frontieră, a explicat că extinderea gardului de frontieră din sud-estul Finlandei i-a determinat pe unii dintre cei care încearcă să intre ilegal în țară să aleagă rute mai îndepărtate.

Bariera se întinde pe aproximativ 140 de kilometri în sud-estul Finlandei, însă în Carelia de Nord acoperă puțin peste 30 de kilometri, ceea ce lasă zone extinse fără o barieră fizică.

„Din ce în ce mai mulți dintre cei care trec ilegal granița au experiență militară, așa că sunt experți în condusul pe teren accidentat și în orientare”, a spus Pitkäniitty.

Potrivit acestuia, mulți dintre cei care încearcă să ajungă în Finlanda par să fugă din Rusia pentru a evita recrutarea sau serviciul militar. În unele cazuri, organizații din Rusia ar facilita deplasarea acestora spre vest.

Unii ar fi putut lupta în Ucraina

Autoritățile finlandeze nu exclud ca printre persoanele care încearcă să treacă ilegal frontiera să se afle și foști combatanți din războiul din Ucraina. „Unii ar fi putut lupta pe linia frontului în războiul din Ucraina și ar fi putut fi implicați în crime de război”, a afirmat Pitkäniitty.

Declarația vine în contextul în care autoritățile finlandeze urmăresc cu atenție persoanele care încearcă să intre clandestin în țară, inclusiv pentru a stabili identitatea și trecutul acestora.

În ciuda faptului că tentativele s-au mutat în unele cazuri către zone sălbatice și mai greu accesibile, Garda de Frontieră susține că toate persoanele suspectate de trecere ilegală a frontierei și depistate în acest an au fost reținute.

„Nu avem cunoștință de nimeni care să fi scăpat de sub supravegherea noastră în acest an”, a spus Pitkäniitty.

Finlanda a finalizat noua barieră de frontieră

Finlanda a finalizat luna trecută construcția noii sale bariere metalice de frontieră cu Rusia.

Gardul are aproximativ 3,5 metri înălțime, este prevăzut cu sârmă ghimpată și acoperă aproximativ 200 de kilometri din cei aproximativ 1.300 de kilometri ai frontierei terestre dintre Finlanda și Rusia.

Bariera face parte din măsurile luate de Helsinki pentru consolidarea securității frontierei de est. Finlanda și-a închis întreaga frontieră terestră cu Rusia în decembrie 2023, după ce aproximativ 1.000 de migranți au ajuns la punctele de trecere și au solicitat azil.

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Autoritățile finlandeze au acuzat Moscova că facilitează sosirea migranților la frontieră, acuzație respinsă de Rusia. Helsinki a susținut că fenomenul reprezintă o formă de presiune asupra Finlandei și un risc pentru securitatea națională.

Construcția noii bariere de frontieră a început în 2024, iar autoritățile finlandeze continuă să monitorizeze și zonele în care nu există garduri, în special regiunile împădurite și slab populate din apropierea frontierei cu Rusia.

Editor : C.A.

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