Fostul cancelar german Gerhard Schroder, prieten cu Putin, a fost numit în consiliul de supraveghere al unui grup de retail din Rusia

Fostul cancelar german Gerhard Schroder a devenit membru al consiliului de supraveghere al subsidiarei ruseşti a grupului german de retail Globus, a anunţat compania vineri, informează dpa.

Gerhard Schroder (82 de ani) a fost numit în consiliul de supraveghere de către acţionari pe 30 septembrie, a confirmat firma rusă Hyperglobus pentru dpa.

Fostul cancelar german va participa la managementul general al companiei şi va conduce dezvoltarea strategică a firmei în Rusia, a mai adăugat Hyperglobus.

Iniţial nu a existat nicio confirmare din partea lui Schroder, care este prieten cu preşedintele rus Vladimir Putin, notează dpa, citată de Agerpres.

Filiala rusă s-a separat de compania holding germană în ianuarie 2025 şi funcţionează independent în Rusia.

Gerhard Schroder a ocupat funcţia de cancelar al Germaniei în perioada 1998 şi 2005.

Spre sfârşitul mandatului său, a fost de acord cu preşedintele Vladimir Putin să construiască conducta Nord Stream în Marea Baltică.

După ce a ieşit din politică, Gerhard Schroder a ocupat funcţii la Nord Stream şi la grupul energetic rus Rosneft.

Strânsa sa legătură cu preşedintele Vladimir Putin şi implicarea sa în companii energetice ruseşti sunt criticate de ani de zile.

Schroder s-a întâlnit în mod repetat cu Putin de la începutul războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

Editor : Liviu Cojan