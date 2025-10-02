Fostul dictator sirian, Bashar al-Assad, ar fi fost otrăvit la Moscova. Motivele din spatele intoxicării

Fostul președinte sirian Bashar al-Assad a fost internat în spital după ce a fost otrăvit într-o presupusă tentativă de asasinat la Moscova, susține un grup pentru drepturile omului.

Dictatorul destituit a primit azil politic în Rusia după ce a fost răsturnat de la putere în urmă cu zece luni.

Potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului, acesta ar fi fost externat dintr-un spital din capitala rusă Moscova în urma presupusului atac.

Grupul a afirmat că a fost informat de o sursă privată că acesta „a fost otrăvit”, susținând că tentativa de asasinat a fost făcută „pentru a pune în dificultate guvernul rus și a-l acuza de complicitate” la moartea sa.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Starea fostului dictator este acum stabilă, potrivit raportului.

Fratele său, Maher Assad, ar fi fost singura persoană căreia i s-a permis să-l viziteze în spital din motive de securitate.

Guvernul rus nu a comentat încă această informație.

Dictatorul brutal Assad a fugit în Rusia, susținătorii săi în războiul civil, după ce a fost răsturnat de rebelii jihadiști.

Assad, în vârstă de 60 de ani, nu a mai fost văzut în public de când s-a mutat în Rusia.

Noile autorități din Siria au solicitat extrădarea sa, cerere respinsă de Kremlin.

Președintele destituit, soția sa și sute de rude, împreună cu apropiați din mediul politic, militar și de afaceri, figurează pe o listă de 417 persoane și companii supuse sancțiunilor britanice.

În 2020, Înalta Curte a fost informată că Assad ar avea un cont înghețat la HSBC în Londra, cu un sold de peste 51,5 milioane de dolari (40 de milioane de lire sterline).

Editor : A.R.