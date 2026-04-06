Live TV

Fostul guvernator al regiunii Kursk a fost condamnat la închisoare pentru că a furat banii destinați fortificării graniței cu Ucraina

Data publicării:
kursk
Sursa foto: SudKursk

Tribunalul raional Leninski din Kursk l-a condamnat pe fostul guvernator al regiunii Kursk, Alexei Smirnov, la 14 ani de închisoare într-o colonie de regim strict și la o amendă de 400 de milioane de ruble. Acesta a fost găsit vinovat de luare de mită în cadrul construcției unor fortificații de apărare la granița cu Ucraina.

De asemenea, instanța a obligat-o pe Smirnov să plătească aproape 21 de milioane de ruble în favoarea statului și l-a privat de titlul onorific de „Muncitor merituos în sectorul locativ și comunal al Federației Ruse”. După eliberare, i se va interzice timp de 10 ani să ocupe funcții în serviciul public și în organele de administrație locală.

Smirnov și-a recunoscut vina și a încheiat un acord prealabil de cooperare. În special, el a confirmat că a luat mită de la companii contractante — în schimb, „Corporația de Dezvoltare a Regiunii Kursk”, controlată de autorități, a încheiat cu acestea contracte pentru construirea fortificațiilor. De exemplu, pentru un „comision” de 8 milioane de ruble, firma „KTK Service”, legată de fostul deputat al Dumei regionale Maxim Vasiliev, a obținut un contract în valoare de 192 de milioane de ruble, a precizat instanța.

Smirnov a declarat că își recunoaște pe deplin vina și a invocat „excesul de zel” și contuzia suferită, subliniind că schema de corupție nu a fost pusă la punct de el, ci de fostul său șef, Roman Starovoit. Acesta din urmă s-a sinucis. În plus, Smirnov a considerat pedeapsa „disproporționată” față de faptele comise, menționând că „nu mai are resurse de viață” pentru a sta atâția ani în închisoare.

Linia de apărare din regiunea Kursk a început să fie construită după invazia Ucrainei în 2022, când Starovoit era guvernator. În mai 2024, acesta a trecut să lucreze în guvernul Rusiei în calitate de ministru al transporturilor. Atunci, interimarul guvernatorului a devenit fostul său adjunct, Smirnov. Cu toate acestea, acesta nu a apucat să lucreze nici măcar un an.

În decembrie 2024, Smirnov a fost reținut la Moscova în dosarul privind deturnarea a 1 miliard de ruble în timpul construcției fortificațiilor. În aceeași zi a fost arestat și adjunctul său, Alexei Dedov. Acesta din urmă a susținut că îi înmâna personal lui Smirnov toate „comisioanele”, iar Starovoit îi încredințase lui supravegherea construcției fortificațiilor.

În dosarul privind delapidarea în cadrul construcției liniei de apărare din regiunea Kursk sunt anchetate peste 10 persoane. Unul dintre ei, fostul deputat Vasiliev, a fost condamnat la sfârșitul anului 2025 la 5,5 ani de închisoare.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-1088783057
1
Război în Orientul Mijlociu, ziua 37. Trump vrea un acord cu Iranul în „zile, nu...
mircea lucescu
2
Ultimele date despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Ministrul Rogobete: „Mi-e...
Ce nume se serbează de Florii. Foto Getty Images
3
Ce nume se sărbătoresc de Florii. Lista prenumelor care își serbează onomastica pe 5...
Donald Trump.
4
Fost șef AIEA și laureat al Premiului Nobel pentru Pace cere liderilor din Golf să-l...
NDAmaGFzaD0xMTJmOGUxZmMyNWVjN2UxYzA1ZmYzZWJmYThkMDM0MA==.thumb
5
Senatori americani vor ca Trump să interzică producătorilor auto chinezi să fabrice...
Alexandru Țiriac a luat microfonul și a transmis un mesaj răsunător pentru întreaga planetă: "Suntem urmăriți în 110 țări"
Digi Sport
Alexandru Țiriac a luat microfonul și a transmis un mesaj răsunător pentru întreaga planetă: "Suntem urmăriți în 110 țări"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
barbat care lucreaza la laptop
DNSC, avertisment cu privire la fraudele care folosesc imaginea Loteriei Române pentru a păcăli utilizatorii
o persoana numara bani
Proiect de lege: Cum ar putea economisi românii bani în plus pentru pensie. Suma adunată va putea fi retrasă integral la pensionare
ID275507-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
Stenograme: Șeful ARR, reținut de DNA, a fost înregistrat când își număra banii. Procurorii au găsit la el acasă 500.000 de euro
diesel pompa getty
Ilie Bolojan nu spune cât a încasat statul TVA din prețurile crescute ale motorinei: „Datele nu sunt colectate”. Unde s-ar duce banii
Război Ucraina
Ucraina riscă să rămână fără fonduri pentru război începând cu luna iunie
Recomandările redacţiei
nicusor dan (1)
Nicușor Dan i-a chemat pe Ilie Bolojan și pe miniștrii Energiei și...
Mircea Lucescu
Cele mai noi informații despre starea de sănătate a lui Mircea...
emmanuel macron recep erdogan
Tur diplomatic în perioada Summitului B9: Macron și Erdogan vor fi...
ploaie, primavara, floare
Meteorologii anunță vreme schimbătoare în următoarele două săptămâni...
Ultimele știri
Un șofer din Cluj a luat două amenzi în 4 minute pentru depășirea vitezei. „Lecțiile importante vin la interval foarte scurt de timp”
Deșeuri medicale aruncate în Parcul Cișmigiu: O clinică stomatologică din București a fost amendată cu 70.000 de lei
Trump este un pericol mai mare pentru pacea globală decât Putin, cred 81% dintre spanioli, arată un sondaj realizat de El Pais
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mihaela Rădulescu, după "cea mai întunecată perioadă din viață": "Am trăit cu o durere imensă în ultima vreme"
Cancan
Medicii au refuzat dorința familiei lui Mircea Lucescu. Conducerea Spitalului Universitar, de neclintit chiar...
Fanatik.ro
Cum a fost batjocorit cel mai bun jucător străin din România: ”Era cu capul pe masă și ăia îi puneau coarne”
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Dănuț Lupu a plâns în direct! Întrebarea despre Mircea Lucescu care l-a bulversat până la lacrimi pe fostul...
Adevărul
Povestea olteanului cu plantații de portocali și măslini în Grecia: „Am plecat la muncă. La început treceam...
Playtech
Salariile pe care astronauții de pe Artemis II le primesc. Sumele sunt hotărâte după reguli stricte, nici...
Digi FM
Anamaria Ferentz, dezvăluiri despre logodnicul american și cei 7 copii ai lui: „Fără mine sunt terminați”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
ADIO, Tottenham! Transferul lui Radu Drăgușin, în "linie dreaptă"
Pro FM
Bianca Censori, o nouă apariție controversată. Fanii au reacționat vehement: „Nu a mai purtat haine adevărate...
Film Now
Cele mai grave acuzații ale lui Blake Lively contra lui Justin Baldoni, respinse de judecător. Procesul nu...
Adevarul
Un general ucrainean trădător, care a luptat de partea rușilor, a fost lichidat de trupele Kievului
Newsweek
La ce oră intră pensiile, miercuri, pe card? Nu toți pensionarii iau banii în același timp. De cine depinde?
Digi FM
Noi detalii în cazul medicului ucis și incendiat în propria locuință. Monica Pop, după ce principalul suspect...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Consumul ocazional de alcool în exces, mai periculos decât pare. Ce au descoperit cercetătorii
Digi Animal World
Momentul când o femeie încearcă să mângâie un tigru la Grădina Zoologică din Bridgeton. Aproape a fost...
Film Now
Alec Baldwin, pus la zid de propria fiică din cauza diferenței de vârstă dintre el și Hilaria: „Ăsta e abuz...
UTV
Killa Fonic și Irina Rimes au urcat din nou împreună pe scenă în București. „Dragostea este universală”