Fostul guvernator al regiunii Kursk a fost condamnat la închisoare pentru că a furat banii destinați fortificării graniței cu Ucraina

Tribunalul raional Leninski din Kursk l-a condamnat pe fostul guvernator al regiunii Kursk, Alexei Smirnov, la 14 ani de închisoare într-o colonie de regim strict și la o amendă de 400 de milioane de ruble. Acesta a fost găsit vinovat de luare de mită în cadrul construcției unor fortificații de apărare la granița cu Ucraina.

De asemenea, instanța a obligat-o pe Smirnov să plătească aproape 21 de milioane de ruble în favoarea statului și l-a privat de titlul onorific de „Muncitor merituos în sectorul locativ și comunal al Federației Ruse”. După eliberare, i se va interzice timp de 10 ani să ocupe funcții în serviciul public și în organele de administrație locală.

Smirnov și-a recunoscut vina și a încheiat un acord prealabil de cooperare. În special, el a confirmat că a luat mită de la companii contractante — în schimb, „Corporația de Dezvoltare a Regiunii Kursk”, controlată de autorități, a încheiat cu acestea contracte pentru construirea fortificațiilor. De exemplu, pentru un „comision” de 8 milioane de ruble, firma „KTK Service”, legată de fostul deputat al Dumei regionale Maxim Vasiliev, a obținut un contract în valoare de 192 de milioane de ruble, a precizat instanța.

Smirnov a declarat că își recunoaște pe deplin vina și a invocat „excesul de zel” și contuzia suferită, subliniind că schema de corupție nu a fost pusă la punct de el, ci de fostul său șef, Roman Starovoit. Acesta din urmă s-a sinucis. În plus, Smirnov a considerat pedeapsa „disproporționată” față de faptele comise, menționând că „nu mai are resurse de viață” pentru a sta atâția ani în închisoare.

Linia de apărare din regiunea Kursk a început să fie construită după invazia Ucrainei în 2022, când Starovoit era guvernator. În mai 2024, acesta a trecut să lucreze în guvernul Rusiei în calitate de ministru al transporturilor. Atunci, interimarul guvernatorului a devenit fostul său adjunct, Smirnov. Cu toate acestea, acesta nu a apucat să lucreze nici măcar un an.

În decembrie 2024, Smirnov a fost reținut la Moscova în dosarul privind deturnarea a 1 miliard de ruble în timpul construcției fortificațiilor. În aceeași zi a fost arestat și adjunctul său, Alexei Dedov. Acesta din urmă a susținut că îi înmâna personal lui Smirnov toate „comisioanele”, iar Starovoit îi încredințase lui supravegherea construcției fortificațiilor.

În dosarul privind delapidarea în cadrul construcției liniei de apărare din regiunea Kursk sunt anchetate peste 10 persoane. Unul dintre ei, fostul deputat Vasiliev, a fost condamnat la sfârșitul anului 2025 la 5,5 ani de închisoare.

