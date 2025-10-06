Live TV

Fostul șef al celui mai mare ziar din URSS a murit după ce a căzut de la fereastra unui bloc

Viaceslav Leontiev. Sursa foto: X

Viacheslav Leontiev, în vârstă de 87 de ani, care a condus editura Pravda, a murit duminică după ce a căzut de la o înălțime de cel puțin 21 de metri.

Leontiev era directorul ziarului sovietic Pravda, care se traduce prin „Adevăr”, principalul organ de presă al Partidului Comunist.

El a continuat să conducă ziarul mult timp după căderea URSS în 1991.

Poliția investighează dacă moartea sa a fost o sinucidere, un accident sau a implicat vreun fel de infracțiune, transmite presa rusă. 

Este cea mai recentă dintr-o serie de morți suspecte în Rusia lui Vladimir Putin.

Reacționând la această știre, exilatul rus Andrei Malgin a declarat: „Căderile de la fereastră continuă. Leontiev a căzut de la fereastră.

„A fost găsit lângă casa sa de pe strada Molodogvardeiskaia, unde locuia.”

Malgin a adăugat: „Dădea impresia unui fel de milionar clandestin.

„De asemenea, știa multe despre „banii partidului” — editura Pravda era cea mai profitabilă întreprindere din imperiul de afaceri al Comitetului Central al PCUS [Partidul Comunist al Uniunii Sovietice].”

Acest incident are loc la doar câteva luni după ce Andrei Badalov, vicepreședintele companiei ruse de conducte petroliere Transneft, a fost găsit mort sub ferestrele unei case de pe autostrada Rubliovo-Uspenskoie.

