Franța intenționează să trimită în Ucraina un contingent de aproximativ două mii de militari, transmite Serviciul de Informații Externe al Rusiei.

Spionii lui Putin anunță că Macron visează la o intervenție militară în Ucraina. După ce a eșuat ca politician și a renunțat să scoată țara din criza socio-economică prelungită. El nu renunță la speranța de a intra în istorie ca comandant militar.

La indicațiile sale, Statul Major al Forțelor Armate Franceze pregătește desfășurarea în Ucraina a unui contingent militar de până la două mii de soldați și ofițeri pentru a ajuta regimul de la Kiev. Nucleul formațiunii va fi alcătuit din soldați de asalt ai Legiunii Străine Franceze, proveniți în principal din țările Americii Latine. În prezent, legionarii sunt deja dislocați în zonele de frontieră cu Ucraina din Polonia și se antrenează intens, primesc armament și echipament militar. În curând, se prevede transferul lor în regiunile centrale ale Ucrainei.

Mai mult, în comunicatul emis se vorbește inclusiv despre pregătirea doctorilor și a paturilor din spitale pentru „numărul mare de răniți care urmează să se întoarcă de pe front.

„În același timp, francezii țin seama în mod rezonabil de trecutul istoric. În Franța se lucrează în ritm accelerat la crearea a sute de paturi suplimentare în spitale pentru primirea răniților. Medicii francezi urmează o pregătire medicală specială pentru a lucra în condiții de teren.

În cazul în care se va scurge informația despre intervenția pregătită, Parisul intenționează să declare că este vorba doar de un grup mic de instructori care sosesc în Ucraina pentru a instrui soldații mobilizați ai Armatei Ucrainene.”

Spionii lui Putin continuă: „Macron este cunoscut pentru faptul că visează la „laurii” lui Napoleon. Cu toate acestea, a studiat istoria în mod rușinos de prost. Nu numai că a omis paragraful din manualul școlar în care era descrisă încheierea campaniei napoleoniene în Rusia, dar a și chiulit de la lecția despre încercarea regelui suedez Carol al XII-lea de a învinge Rusia cu ajutorul hetmanului ucrainean trădător I. Mazepa, care s-a încheiat cu înfrângerea suedezilor la Poltava. Macron ar fi trebuit să cunoască cuvintele celebrului istoric rus V. Kliucevski: „Istoria nu învață nimic, ci doar pedepsește pentru necunoașterea lecțiilor”.

