Live TV

„Franța trimite Legiunea Străină în Ucraina”. Noua fumigenă lansată de către spionii lui Putin

Data publicării:
soldatii legiunii straine defileaza la parada de ziua nationala a frantei din 14 iulie 2022
Legiunea Străină a fost creată oficial în 1831 pentru a permite încorporarea cetățenilor străini în armata franceză Foto: Profimedia Images

Franța intenționează să trimită în Ucraina un contingent de aproximativ două mii de militari, transmite Serviciul de Informații Externe al Rusiei.

Spionii lui Putin anunță că Macron visează la o intervenție militară în Ucraina. După ce a eșuat ca politician și a renunțat să scoată țara din criza socio-economică prelungită. El nu renunță la speranța de a intra în istorie ca comandant militar.

La indicațiile sale, Statul Major al Forțelor Armate Franceze pregătește desfășurarea în Ucraina a unui contingent militar de până la două mii de soldați și ofițeri pentru a ajuta regimul de la Kiev. Nucleul formațiunii va fi alcătuit din soldați de asalt ai Legiunii Străine Franceze, proveniți în principal din țările Americii Latine. În prezent, legionarii sunt deja dislocați în zonele de frontieră cu Ucraina din Polonia și se antrenează intens, primesc armament și echipament militar. În curând, se prevede transferul lor în regiunile centrale ale Ucrainei.

Mai mult, în comunicatul emis se vorbește inclusiv despre pregătirea doctorilor și a paturilor din spitale pentru „numărul mare de răniți care urmează să se întoarcă de pe front. 

„În același timp, francezii țin seama în mod rezonabil de trecutul istoric. În Franța se lucrează în ritm accelerat la crearea a sute de paturi suplimentare în spitale pentru primirea răniților. Medicii francezi urmează o pregătire medicală specială pentru a lucra în condiții de teren.

În cazul în care se va scurge informația despre intervenția pregătită, Parisul intenționează să declare că este vorba doar de un grup mic de instructori care sosesc în Ucraina pentru a instrui soldații mobilizați ai Armatei Ucrainene.”

Spionii lui Putin continuă: „Macron este cunoscut pentru faptul că visează la „laurii” lui Napoleon. Cu toate acestea, a studiat istoria în mod rușinos de prost. Nu numai că a omis paragraful din manualul școlar în care era descrisă încheierea campaniei napoleoniene în Rusia, dar a și chiulit de la lecția despre încercarea regelui suedez Carol al XII-lea de a învinge Rusia cu ajutorul hetmanului ucrainean trădător I. Mazepa, care s-a încheiat cu înfrângerea suedezilor la Poltava. Macron ar fi trebuit să cunoască cuvintele celebrului istoric rus V. Kliucevski: „Istoria nu învață nimic, ci doar pedepsește pentru necunoașterea lecțiilor”.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan in studioul digi24
1
Premierul Bolojan a dezvăluit că unii directori de companii și-au mărit indemnizațiile cu...
O multime de oameni urmareste ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) din afara curtii catedralei, în București, 26 octombrie 2025.
2
Ziua inaugurării Catedralei Naționale. Mii de oameni au venit să vadă cea mai mare...
susținătorii lui călin georgescu la catedrala națională
3
Susținătorii lui Călin Georgescu au făcut scandal la inaugurarea Catedralei Naționale. Au...
bile de la loto
4
REZULTATE LOTO - Duminică, 26 octombrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de...
carrefour
5
De ce iese Carrefour din România? Radu Georgescu, economist: „Este cel mai puternic...
Lamine Yamal s-a decis și îi pune banii "pe masă" Shakirei: 11 milioane de euro
Digi Sport
Lamine Yamal s-a decis și îi pune banii "pe masă" Shakirei: 11 milioane de euro
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
bani-procente-deficit-profimedia
DOCUMENTE. Presate să taie cheltuielile, ANRE, ASF și ANCOM se plâng...
armata-ue
Războiul de la granița NATO stârnește sentimentul de urgență în...
Peisaj de toamna
Meteorologii anunţă vreme mai caldă și ploi mai puține în noiembrie...
cladirea guvernului
Kelemen Hunor spune cât ar putea dura reforma administrației...
Ultimele știri
Bill Gates vine cu o nouă strategie în lupta cu schimbările climatice
Un bărbat din Polonia a dus un obuz din al Doilea Război Mondial acasă. Proiectilul a explodat în timp ce bărbatul bea cu prietenii
În contextul disputei cu Trump, Venezuela încheie un parteneriat cu Putin
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
copil trist în bratele mamei
„Trebuie ucisă pentru că este din Ucraina”. Mărturiile cutremurătoare ale copiilor ucraineni care au fugit din teritoriile ocupate
ilustrație racheta Oreșnik
Putin a trimis în Belarus temutele rachete Oreșnik. „O chestiune care agită anumiți politicieni nebuni”
soldați și rachete în ucraina
„China urmărește atent dacă Vestul mai are forță”. Avertismentul Finlandei: victoria Ucrainei este „cheia” stabilității în Indo-Pacific
orban fico
Viktor Orban vrea o coaliție anti-Ucraina în UE. „Reconstrucția grupului Vișegrad este în desfășurare”
logo at entrance to United Nations (Palace of Nations)
ONU acuză oficial Rusia de comiterea de crime împotriva umanității și crime de război în Ucraina
Partenerii noștri
Pe Roz
Fiica lui Jude Law, cerințe de „divă” înainte de debutul la show-ul Victoria’s Secret: „A vrut fursecuri...
Cancan
Ce tratament ar fi urmat medicul Ștefania Szabo, director al Spitalului Județean Buzău. Detalii de ultimă oră...
Fanatik.ro
Doctorița din Buzău, găsită decedată în camera de gardă, divorțase acum 8 luni. Ce a solicitat în instanță...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Tragedie în fotbal! A murit fostul portar al lui Real Madrid și al naționalei Spaniei
Adevărul
Afară cu Lukoil din țară? Ce poate face România după sancțiunile lui Trump împotriva Rusiei: „Avem deja un...
Playtech
Mirabela Grădinaru, gafă la un eveniment important! Greşeala de neiertat făcută de partenera lui Nicuşor Dan
Digi FM
Ștefania Szabo, directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, Stefania Szabo, a fost găsită...
Digi Sport
Yamal către Vinicius: "Ne batem?" Brazilianul a rostit un SINGUR cuvânt și s-a năpustit asupra rivalului său
Pro FM
Jessie J, în lacrimi după ce a doua operație de cancer a fost amânată: „Sunt frustrată și epuizată!”
Film Now
Michael Douglas, despre cariera sa de șase decenii: „Au fost ani în care aș fi putut trăi mai ușor, m-aș fi...
Adevarul
Brutar celebru: Pâinea ținută în frigider se învechește de trei ori mai repede. Cum recomandă să o depozităm
Newsweek
Ce e Marea Pensionare care va bloca sistemul de pensii? Lipsesc 7.000.000.000€ la bugetul pensiilor
Digi FM
O profesoară de biologie din Iași, descoperită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile au stârnit...
Digi World
În căutarea vieţii extraterestre. O exoplanetă telurică din clasa Super-Pământurilor, aflată la 20 de ani...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Demi Moore crede că Tom Cruise s-a simțit „jenat” de sarcina ei în timpul filmărilor pentru „A Few Good Men”...
UTV
Ce i-a făcut pe Dragoș Bucur și Dana Nălbaru să se mute la țară. „Ne-am dat seama, venind așa, odată la nu...