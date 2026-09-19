„Frica mea era prea mare”: mărturiile unei foste membre a Pussy Riot recrutată de spionii ruși pentru a-și denunța colegii activiști

Mai întâi au urmat șantajul și amenințările cu moartea pentru a-i asigura cooperarea, apoi a urmat o serie de sarcini, fiecare mai sinistră decât precedenta: să-și denunțe colegii activiști, să obțină informații personale de la artiști cu tendințe protestatare și – în cele din urmă – să contribuie la un complot de răpire și asasinare a unui adversar al Kremlinului. Așa a descris Rita Flores, o artistă rusă în vârstă de 29 de ani, activistă și fostă membră a colectivului Pussy Riot, modul în care a fost recrutată și supravegheată timp de trei ani de către ofițeri ai serviciului de securitate rus FSB, colaborare pe care a întrerupt-o abia când a fugit din țară luna trecută, relatează The Guardian.

Flores a făcut publice detalii despre colaborarea sa într-o discuție video cu avocatul ei, Dmitry Zakhvatov, publicată la doar câteva zile după ce a părăsit Rusia la sfârșitul lunii august. Ea a explicat că a decis să spună adevărul în speranța că alte persoane aflate într-o situație similară s-ar putea simți încurajate să rupă legăturile cu FSB.

Acum, în primul său interviu acordat presei de la plecarea din Rusia, ea a oferit detalii suplimentare despre modul în care a fost recrutată și controlată de FSB. „Pentru prima dată după mulți ani, mă simt liniștită. În tot acest timp, am visat să scap și să pot vorbi despre toate acestea”, a spus ea. The Guardian nu a putut confirma detaliile relatării lui Flores, dar au existat numeroase cazuri în care FSB a infiltrat grupuri de opoziție în ultimii ani.

Flores, cunoscută și sub numele de Margarita Konovalova, este asociată cu Pussy Riot încă din 2020, când a fost reținută în urma unui spectacol organizat în apropierea Kremlinului. Ea a executat mai multe pedepse scurte cu închisoarea și a fost supusă supravegherii și perchezițiilor la domiciliu în numeroase rânduri, măsuri care s-au intensificat după represiunea internă care a urmat invaziei pe scară largă a Ucrainei din februarie 2022.

Ea a fost recrutată în urma uneia dintre aceste percheziții ale poliției, în februarie 2023, când doi bărbați au rămas în urmă și s-au prezentat ca ofițeri ai FSB, a povestit ea. Aceștia au amenințat-o că vor deschide un dosar penal, în temeiul legilor de cenzură din timp de război, în legătură cu o postare pe Instagram în care ea criticase uciderile comise de ruși în Ucraina. De asemenea, i-au sugerat că ar putea aranja uciderea mamei sale dacă nu semna documentele de cooperare.

„I-am crezut. Am crezut că pot face tot ce au promis… Frica mea era prea mare. Eram atât de îngrijorată pentru familia mea, dar și pentru mine însămi”, a spus ea. Ca recompensă pentru semnarea contractului, a primit o sumă unică în numerar de 30.000 sau 40.000 de ruble (266 sau 355 de lire sterline), a spus ea.

Primele ei sarcini au fost să strângă informații despre alți artiști cu viziuni opoziționale din aceleași cercuri ca și ea și să raporteze FSB-ului. Cei doi ofițeri ai FSB-ului care au recrutat-o au devenit coordonatorii ei permanenți, a spus ea, organizând întâlniri frecvente și urmând, în mare parte, schema clasică „polițistul bun, polițistul rău”.Îl vedea pe ofițerul superior doar ocazional, un bărbat grosolan, de vreo patruzeci și ceva de ani, care se prezenta folosind o serie de nume diferite. În cele din urmă, Flores a început să-i spună „Jacheta”, datorită costumului negru lucios pe care îi plăcea să-l poarte. Ofițerul subaltern, pe nume Ivan, a devenit principalul ei coordonator și încerca adesea să fie prietenos și de ajutor, lăsând amenințările directe în seama lui „Jacheta”.

„De fiecare dată când mă întâlneam cu Ivan și cu «Jacheta», Ivan tăcea. «Jacheta» era nepoliticos, amenințător; mă insulta ca femeie. Era diavolul întruchipat. Apoi, când ne întâlneam doar eu și Ivan, el era drăguț, prietenos”, își amintește ea. „Îi plăcea să spună: «FSB-ul te va reeduca, eu te voi reeduca, vei avea o viață frumoasă și liniștită, vei iubi Rusia, vei avea copii și vei fi o soție ascultătoare»”, a spus ea.

Flores a spus că nu trebuia să spună nimănui despre recrutarea ei, dar a povestit imediat „cam la 20 de persoane”, explicând că este o „bârfitoare înrăită”.

Cu toate acestea, ea s-a abținut să le spună celor din lumea artei despre care trebuia să scrie, susținând în schimb că a provocat conflicte cu aceștia sub diverse pretexte, menite să-i îndepărteze de ea și să-i împiedice să împărtășească informații sensibile. Cei doi supraveghetori ai ei au menținut presiunea psihologică repetându-și amenințările, iar chiar și Ivan, care era mai prietenos, i-a dat de înțeles ocazional că consecințele în cazul în care l-ar fi contrazis ar fi fost grave, a afirmat ea.

„A încercat să se împrietenească cu mine, dar putea fi și amenințător. Spunea cu calm: «O vor omorî pe mama ta și tu nu vei putea dovedi nimic» sau «dacă pleci în străinătate, te vor găsi imediat și te vor omorî», iar apoi chicotea, de parcă totul ar fi fost o glumă. «Jacheta», pe de altă parte, nu glumea niciodată. Amenințările lui erau mai directe”.

Cu timpul, au rămas tot mai puține ținte despre care să poată da informații, întrucât majoritatea artiștilor cu spirit contestatar au părăsit țara. Ea a descris viața din Moscova în timpul războiului ca pe un exercițiu de disonanță cognitivă. „Moscova este în plină efervescență; se deschid restaurante, baruri și cluburi și au loc o mulțime de evenimente. Dar cei care înțeleg ce se întâmplă au priviri goale și rostesc cuvinte goale”, a spus ea.

Artiștii care au rămas au grijă să nu creeze nicio operă care ar putea fi considerată, chiar și tangențial, politică, a spus ea. „Cei care au rămas în Rusia au acceptat regulile jocului. Mergi la o galerie și fiecare operă de artă ar putea la fel de bine să aibă o etichetă pe care să scrie «ni s-a interzis să spunem ceva»… sunt artiști care obișnuiau să facă declarații puternice, iar în 2026 desenează flori într-o vază”.

În luna mai a anului trecut, Ivan și „Jachetă” au început să-i pună întrebări despre Piotr Verzilov, un activist care a avut legături în trecut cu Pussy Riot și care locuiește acum în Ucraina, luptând alături de armata ucraineană împotriva Rusiei. O sursă de iritare de lungă durată pentru autoritățile ruse, în 2018 medicii germani au declarat că, în opinia lor, Verzilov fusese otrăvit în Rusia.

Flores a declarat că superiorii ei doreau ca ea să obțină informații de la Verzilov, inclusiv adresa lui din Ucraina. Apoi, i-au sugerat să se folosească de vechea ei prietenie cu el pentru a aranja o întâlnire în Serbia. Acolo, susțineau ei, el urma să fie răpit și ucis de o echipă a FSB care îl aștepta. Ivan a început să-i plătească 50.000 de ruble pe lună ca stimulent suplimentar pentru a o ajuta în cazul Verzilov.

Între timp, a spus Flores, ea punea la cale o cale de scăpare. S-a căsătorit cu partenerul ei în septembrie anul trecut, ceea ce, potrivit ei, a fost în parte o modalitate de a se eschiva de la misiunea din Serbia, astfel încât să-i poată spune lui Ivan că soțul ei nu ar lăsa-o niciodată să plece într-o călătorie pentru a se întâlni cu un alt bărbat. Anterior, supraveghetorii ei îi interziseseră să părăsească țara, a susținut ea, și abia când l-a contactat pe avocatul Zakhvatov și-a dat seama că ar putea exista o cale de a pleca. Cei doi au început să pună la cale în secret detaliile planului.

„Au creat o realitate în care ea simțea că ei controlau totul, dar, de fapt, nu este atât de greu să pleci”, a spus Zakhvatov. În 2022, colegele activiste din Pussy Riot, Lucy Shtein și Masha Alekhina, au fugit din arestul la domiciliu din Moscova, deghizându-se în curieri de livrare a mâncării pentru a scăpa de poliție și, în cele din urmă, a părăsi Rusia. Fuga lui Flores a fost mai puțin dramatică, dar atât Zakhvatov, cât și Flores au refuzat să ofere detalii, invocând necesitatea de a proteja metodele pentru cazuri viitoare.

După evadarea lui Flores, Zakhvatov a anunțat că a pus la dispoziție o linie securizată prin care persoanele aflate în situații similare să îl poată contacta dacă au nevoie de ajutor. Flores a declarat că și ea ar dori să se implice pentru a-i ajuta pe alții și a adăugat că este convinsă că recrutările din cercurile activiștilor reprezintă un „fenomen de masă”. Ea a spus că în anturajul ei se afla cel puțin o persoană care o denunțase înainte ca ea să accepte să coopereze, fapt pe care l-a descoperit când s-a dovedit că FSB-ul deținea o înregistrare video cu conținut sexual în care apărea ea, filmată pe ascuns de acea persoană. La începutul acestui an, Polonia l-a condamnat la șapte ani de închisoare pe un activist rus exilat, după ce s-a aflat că acesta transmisese informații despre alți exilați unui ofițer al FSB-ului care îl recrutase încă din Rusia.

Mărturisirea video a lui Flores de la sfârșitul lunii trecute a fost întâmpinată cu laude din partea unor segmente ale opoziției ruse aflate în exil, care i-au apreciat curajul de a vorbi deschis și de a explica modul în care funcționează FSB, dar și cu un oarecare scepticism din partea celor care i-au criticat decizia de a coopera atât de mult timp. De atunci, Flores a luat legătura cu persoanele pe care le-a denunțat, precum și cu alți prieteni vechi, pentru a-și explica poziția, și a afirmat că toți i-au arătat sprijin în cadrul acestor conversații.

„Nu e un mare secret că nu e prea plăcut să lucrezi pentru FSB, dar frica poate schimba o persoană”, a spus Alekhina. „E important că acum se află în străinătate și că a povestit cu voce tare ce i s-a întâmplat. Nimeni nu a fost ucis și nimeni nu a ajuns la închisoare [din cauza ei], așa că asta e o veste bună”.

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Editor : A.M.G.