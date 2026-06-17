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FSB a arestat un miliardar, cap al unei grupări mafiote. Ce legături avea Traber cu Putin (presă)

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Vladimir Putin.
Vladimir Putin. Foto: Profimedia
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Legătura Traber - Putin Informații puține Afaceri cu foști ofițeri KGB

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a reţinut miercuri, la Sankt Petersburg, un miliardar rus, Ilia Traber, despre care presa rusă scrie că ar fi liderul cunoscutei grupări criminale Tambov. De altfel, Traber este căutat şi de justiţia spaniolă.

Ilia Traber, unul dintre cei mai notorii criminali din Rusia încă din anii 1990, a fost asociat de presa vremii cu actualul preşedinte rus Vladimir Putin, pe când acesta lucra la primăria din Sankt Petersburg. Mai mult, în 2015, Putin a recunoscut relaţia sa cu Traber prin intermediul secretarului său de presă, Dmitri Peskov.

Autorităţile au efectuat percheziţii la dacha (vila) lui Traber din regiunea Leningrad, precum şi la biroul său din centrul Sankt Petersburg-ului, al doilea oraş ca mărime din Rusia, informează EFE, citând portalul local Fontanka.ru, potrivit Agerpres.

Parchetul anticorupţie din Spania l-a acuzat anul trecut pe Traber că ar fi unul dintre capii grupării mafiote Tambov şi a solicitat o pedeapsă de cinci ani de închisoare pentru apartenenţă la o asociaţie criminală care a activat în Spania începând din 1996, precum şi o amendă de 4.690.000 de euro şi confiscarea unor bunuri în valoare de 2.345.049 de euro.

Parchetul spaniol a legat de această grupare delicte precum asasinate, trafic de arme, şantaj, înşelăciune, falsificare de documente, contrabandă, trafic de droguri şi infracţiuni împotriva finanţelor publice, printre altele.

Potrivit justiţiei spaniole, autorităţile ruse au colaborat cu informaţii despre Traber.

Legătura Traber - Putin

În anii 1990, Traber controla portul din Sankt Petersburg şi terminalul petrolier al oraşului, element cheie pentru transbordarea produselor petroliere destinate Rusiei. Autorităţile ruse au confiscat anul trecut 55% din compania care se ocupă de activitatea terminalului petrolier, deşi aceasta aparţinea altor parteneri ai liderului criminal.

Justiţia rusă a explicat că întreprinderile strategice ale ţării nu pot aparţine unor cetăţeni străini, în acest caz fraţii Mihail şi Ievgheni Skighin (cu dublă naţionalitate rusă şi franceză), care moşteniseră compania petrolieră după moartea, în 2003, a tatălui lor, Dmitri, partener de afaceri al lui Traber.

Conform diverselor investigaţii, Putin şi Traber au lucrat împreună în anii '90 în Sankt Petersburg, când Traber a acţionat ca intermediar între primăria oraşului şi gruparea mafiotă Tambov, care controla portul din oraşul natal al actualului preşedinte rus.

În acei ani, Putin a condus Comitetul pentru relaţii externe al oraşului, cu competenţe asupra relaţiilor comerciale, reglementând şi semnând contracte de export-import, având strânse legături cu portul Sankt Petersburg, principalul centru logistic al oraşului scăldat de râul Neva, care duce la Golful Finlandei şi de acolo la Marea Baltică.

Potrivit Fontanka, Traber (acum de 75 de ani) rămâne o figură-cheie în afacerile din Sankt Petersburg, în pofida vizibilităţii sale publice reduse.

„Astăzi, afacerea sa poate fi caracterizată ca un grup major de infrastructură şi portuar, al cărui nucleu constă în terminale maritime, logistică, active latifundiare în zona Mării Baltice, companii de servicii portuare şi proiecte conexe în sectoarele petrolului, gazelor şi transporturilor”, scrie portalul cu sediul în Sankt Petersburg.

Informații puține

Împreună cu Traber ar fi fost reţinut şi partenerul său de afaceri, Vladimir Danilenko.

Arestarea lui Ilia Traber ar avea legătură cu asasinarea în 2020 a deputatului Aleksandr Petrov, de altfel şi el om de afaceri. Petrov a fost împuşcat de un lunetist; nici trăgătorul, nici cei care au ordonat crima nu au fost identificaţi.

Nu există nicio confirmare oficială a arestării lui Traber şi nu se ştie dacă acesta a fost pus sub acuzare, completează media rusă independentă (din exil) currenttime.tv.

Percheziţii se desfăşurau miercuri şi la un alt cap al crimei organizate ruse din Sankt Petersburg, Ghennadi Petrov, despre care presa rusă scrie că ar avea legături cu anturajul lui Vladimir Putin. Nuemele lui Ghennadi Petrov este asociat cu banca Rossia şi cooperativa „Ozero” (de care nu este străin nici preşedintele rus), notează portalul rusesc din exil Vajnîe istorii, citând canalul de Telegram VChK-OGPU, apropiat serviciilor secrete ruse.

Petrov, unul din capii grupării criminale Malîşevski, deţinea acţiuni la terminalul petrolier Petersburg şi la compania de combustibili Petersburg - structuri controlate de Traber. De asemenea, el este coproprietar al Băncii Rossia, în jurul căreia gravitează oameni de afaceri din anturajul lui Putin.

Afaceri cu foști ofițeri KGB

În 2008, Petrov a fost reţinut în Spania în timpul unei operaţiuni împotriva aşa-numitei „mafii ruseşti”, dar cazul s-a destrămat, iar în 2010 el s-a întors în Rusia. Anchetatorii spanioli considerau că Petrov avea contacte cu conducerea Comitetului de anchetă al Rusiei, cu Ministerul de Interne rus şi cu FSB şi că putea influenţa numirile de personal în agenţiile de securitate şi în companiile de stat.

Potrivit The Insider, în timpul procesului său din Spania, Petrov a fost identificat şi ca fost ofiţer KGB. Acolo, după spusele lui, el l-a întâlnit pe „prietenul său apropiat” Vladimir Putin.

Surse ale publicaţiei Novaia Gazeta, foşti angajaţi FSB, au sugerat că Petrov ar fi putut să fi devenit apoi informator al Serviciului Federal de Securitate.

Din materialele interceptărilor telefonice rezultă că Petrov făcea afaceri împreună cu generalul FSB, Serghei Korolev, acum prim-director adjunct al serviciului. De asemenea, el a avut o relaţie apropiată cu procurorul Sankt Petersburg-ului, Serghei Litvinenko, mai scrie The Insider.

Editor : B.P.

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