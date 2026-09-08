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FSB a arestat un moldovean care ar fi încercat să ucidă un general rus care a ordonat distrugerea unui spital de copii din Kiev

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ofiteri fsb urca un tanar in duba
Foto cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia
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În regiunea Astrakhan a fost reținut Nicolae Cociu, un cetățean moldovean în vârstă de 21 de ani, suspectat de tentativă de asasinat asupra unui ofițer din cadrul conducerii superioare a Ministerului Apărării al Federației Ruse, au anunțat reprezentanții FSB.

Potrivit datelor furnizate de forțele de securitate, în 2025, Cociu a fost recrutat de serviciile secrete ucrainene, după care a urmat o pregătire în domeniul armelor de foc și al minelor și explozibililor la Kiev, iar în iunie 2026 a sosit în Rusia pentru a-l elimina pe un ofițer de rang înalt.

Comitetul de anchetă a declarat că, pe 3 septembrie, în localitatea Probuzhdenie din raionul Engels al regiunii Saratov, Kociu a tras de cel puțin șase ori asupra militarului. Victima a fost transportată la spital și a supraviețuit. Potrivit Comitetului de anchetă, lui Kociu i s-au promis 70.000 de dolari pentru îndeplinirea misiunii.

FSB a precizat că acesta a fost reținut în timp ce încerca să părăsească țara. A fost deschis un dosar penal pentru tentativă de omor și trafic ilegal de arme. Canalele de Telegram „VChK-OGPU” și „Dosarul spionului” au afirmat că s-a încercat asasinarea generalului-maior Nikolai Varpahovici — comandantul Diviziei 22 de aviație de bombardament greu a aviației de distanță din cadrul Forțelor Aeriene ale Federației Ruse. Serviciul de Securitate al Ucrainei îl acuză de un atac cu rachete asupra spitalului de copii „Okhmatdet” din Kiev, în iulie 2024, în urma căruia au murit 2 persoane și 32 au fost rănite.

FSB a publicat, de asemenea, un videoclip cu interogatoriul persoanei reținute. Acesta a povestit că a găsit o ofertă de muncă printr-o reclamă pe Instagram. După un schimb de mesaje, i s-a „propus o colaborare” și a fost trimis la Kiev pentru pregătire. Potrivit lui Kociu , acolo a fost instruit în tir și în manipularea explozibililor, iar apoi a fost trimis în Rusia cu misiunea de a „ucide un general rus”.

Persoana reținută a declarat că a intrat în Federația Rusă prin Estonia, iar coordonatele ascunzătorii cu pistolul Makarov și două încărcătoare i-au fost transmise prin Discord. După ce a primit arma, a ajuns în Saratov, a achiziționat mijloace de camuflaj și de deplasare, iar apoi a început să-și urmărească ținta. În ziua atentatului s-a raportat că generalul a fost împușcat de un necunoscut pe motocicletă, care și-a ascuns fața cu o cască.

Editor : A.R.

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