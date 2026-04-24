FSB a împușcat mortal un bărbat suspectat că ar fi încercat să asasineze oficiali ai Roskomnadzor. Alte șapte persoane, arestate

Serviciul de securitate rus FSB a declarat vineri că agenții săi au împușcat mortal un bărbat suspectat că ar fi plănuit asasinarea unor înalți oficiali ai Roskomnadzor, autoritatea de reglementare de stat care stă în spatele restricțiilor din ce în ce mai agresive impuse internetului în țară.

Autoritățile de aplicare a legii au susținut că complotul a fost un „act terorist” orchestrat de Ucraina pentru a „perturba măsurile de securitate informațională ale Rusiei”. Tentativa de asasinat ar fi implicat o mașină-capcană care viza angajați de rang înalt ai Roskomnadzor.

FSB l-a identificat pe potențialul asasin ca fiind un rezident al Moscovei în vârstă de 20 de ani. Conform unei declarații, bărbatul a fost ucis pe 18 aprilie după ce a deschis focul asupra agenților în timpul unei tentative de arestare.

Imaginile difuzate de mass-media de stat au arătat corpul neclar al bărbatului pe sol, lângă un pistol echipat cu un amortizor.

FSB a arestat alte șapte persoane suspectate de implicare în complot, agenții efectuând raiduri în orașele Novosibirsk, Ufa și Iaroslavl. Aceste persoane sunt acuzate de trafic ilegal de arme și terorism.

Autoritățile au acuzat, de asemenea, agenții de informații străine neidentificate de radicalizarea tinerilor ruși și de incitarea la ură împotriva guvernului.

„Liderii Roskomnadzor și membrii familiilor lor primesc amenințări cu moartea”, a declarat agenția de aplicare a legii. „Se desfășoară atacuri armate și se pregătesc acte teroriste.”

Declarațiile lui Putin

Știrile despre schimbul de focuri și arestări vin la doar o zi după ce președintele Vladimir Putin a făcut prima sa declarație publică cu privire la întreruperile pe scară largă ale internetului mobil care au frustrat oamenii din toată Rusia în ultimele luni.

Putin a apărat restricțiile ca fiind un scut necesar împotriva atacurilor cu drone și a activităților teroriste, avertizând că informarea publicului în avans cu privire la întreruperi nu ar face decât să-i avertizeze pe infractori.

Editor : Sebastian Eduard