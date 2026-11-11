FSB a reținut doi polonezi în Rusia pe care îi acuză că ar fi spionat pentru Varșovia

Autorităţile ruse au identificat şi destructurat o reţea de spionaj a Poloniei în exclava Kaliningrad, reţea în care erau implicaţi cel puţin 12 cetăţeni polonezi şi ruşi, a anunţat miercuri biroul de presă al Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB), relatează agenţiile Reuters şi EFE.

„Ca rezultat al măsurilor operative de investigaţie, doi agenţi ai Serviciului de Informaţii Militare al Ministerului Apărării Naţionale şi ai Agenţiei de Securitate Internă a Republicii Polonia au fost reţinuţi", a scris FSB pe website-ul său.

Conform aceleiaşi surse, cei doi agenţi "au colectat şi transmis informaţii despre personalul militar şi instalaţiile Ministerului Apărării rus, precum şi informaţii despre situaţia socio-economică din regiunea Kaliningrad şi politicile migratorii şi sociale ale acestui teritoriu".

„De asemenea, şapte cetăţeni polonezi şi trei cetăţeni ruşi aflaţi în contact cu serviciile de informaţii poloneze au fost avertizaţi oficial cu privire la acţiuni care ar putea să implice comiterea unor delicte precum înaltă trădare, spionaj şi colaborare cu un stat sau cu o organizaţie străină", mai afirmă FSB.

Serviciul de informaţii rus a adăugat că, "în cadrul măsurilor de verificare şi control efectuate în 2026, în cazul a 14 cetăţeni polonezi au fost revocate vizele ruseşti, pentru colaborare cu serviciile de informaţii poloneze, iar altor şase li s-a interzis intrarea în Federaţia Rusă".

Un purtător de cuvânt al ministrului polonez responsabil cu serviciile speciale a declarat că vede în anunţul FSB "o nouă provocare şi un act de dezinformare".

Editor : A.R.