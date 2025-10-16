Moscova susține că a obținut informații despre presupuse planuri ale Kievului și a Londrei de a comite acte de sabotaj împotriva „TurkStream”. Declarația a fost făcută de directorul FSB, Alexander Bortnikov.

„Avem informații despre pregătirea de către britanici, împreună cu serviciile speciale ucrainene, a unor acte de sabotaj împotriva gazoductului”, a spus el.

În plus, conform datelor, împreună cu MI-6 sunt planificate atacuri asupra obiectivelor de infrastructură critică, inclusiv cu utilizarea de aeronave fără pilot, bărci fără echipaj și scafandri de luptă.

De asemenea, instructori SAS și MI-6 au participat la pregătirea unei serii de atacuri asupra consorțiului petrolier din Marea Caspică, a declarat directorul FSB.

„Tocmai britanicii, prin provocări și dezinformare, dirijează linia Bruxelles-ului pentru a sabota <...> soluționarea conflictului”, a afirmat el.

Ei insistă asupra pregătirii forțate a Europei pentru un conflict armat cu Rusia, solicită trimiterea de trupe în Ucraina și promovează ideea creării unei zone de interdicție aeriană acolo, a menționat Bortnikov.

Operațiunea SBU „Pânza de păianjen”

Potrivit directorului FSB, serviciile secrete britanice au fost responsabile și pentru atacul terorist asupra Ukrinei din vara acestui an.

În iunie, Ministerul Apărării a anunțat un atac cu drone FPV asupra aerodromurilor din regiunile Murmansk, Irkutsk, Ivanovo, Riazan și Amur. Toate dronele au fost distruse. Incendiile au fost stinse, nu au existat victime printre personal.

„Englezii au asigurat apoi acoperirea propagandistică a evenimentului, lansând în mass-media informații false despre presupusele pagube enorme și „autorul” exclusiv ucrainean al sabotajului”, a spus el.

Editor : A.R.