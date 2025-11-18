Live TV

FSB pretinde că a dejucat un complot de a-l asasina pe Serghei Șoigu

Data publicării:
Șoigu și Putin
Șoigu, unul dintre apropiații lui Putin. Foto: Profimedia

Autoritățile ruse au interceptat un complot de asasinat asupra unuia dintre oamenii de încredere ai lui Putin. Serviciul Federal de Securitate (FSB) a anunțat aseară (17 noiembrie) că exista un plan al unui „grup de sabotaj” de a-l ucide pe secretarul Consiliului de Securitate, Serghei Shoigu.

Mass-media locală MKRU l-a numit și ea pe Shoigu ca țintă, în timp ce FSB a afirmat că a descoperit o „legătură ucraineană” cu pregătirea atacului. Nu există dovezi care să susțină această acuzație, informează TVP world.

Șoigu este un confident și aliat apropiat al lui Vladimir Putin și i s-a încredințat sarcina de a supraveghea invazia Ucrainei din 2022. Conform relatărilor, atacul era planificat să aibă loc în timpul vizitei private a lui Șoigu la un cimitir din Moscova.

În mai 2024, Shoigu a fost demis de Putin din funcția de ministru al Apărării, pe care o ocupase timp de 12 ani. În 2023, el a avut o dispută publică cu defunctul șef al mercenarilor Wagner, Prigojin, care l-a acuzat pe Shoigu de corupție și a cerut demiterea lui.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

