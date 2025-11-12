Live TV

FSB susține că serviciile secrete ucrainene au plănuit să-l asasineze pe duhovnicul lui Vladimir Putin

Vladimir Putin
Serviciul Federal de Securitate rus (FSB/ex-KGB) susține că a obţinut "noi dovezi" împotriva celor acuzaţi de tentativa de asasinat care ar fi fost pusă la cale de serviciile secrete ucrainene împotriva mitropolitului Tihon, cunoscut drept "duhovnicul" preşedintelui rus Vladimir Putin.

În timpul percheziţiilor şi interogatoriilor efectuate marţi asupra membrilor cercului de apropiaţi al inculpaţilor, au fost obţinute "noi dovezi" ale implicării acestora în delictele de care sunt acuzaţi, a precizat FSB într-un comunicat de presă publicat pe site-ul său, relatează miercuri EFE, potrivit Agerpres.

"În urma cercetărilor întreprinse, au fost obţinute informaţii despre participarea altor persoane la această infracţiune", se mai arată în comunicat.

Potrivit experţilor citaţi de FSB, "principalul obiectiv al acestui act terorist a fost de a zădărnici negocierile dintre Rusia şi Statele Unite pentru soluţionarea conflictului ucrainean".

"Regimul de la Kiev spera că, dacă atacul terorist împotriva mitropolitului Tihon va avea succes, partea rusă va fi forţată să abandoneze negocierile de pace", susţine FSB în comunicatul său.

Doi clerici de la Mănăstirea Sretenski din Moscova au fost arestaţi la jumătatea lunii februarie: ucraineanul Denis Popovici, care era asistent al mitropolitului, şi rusul Nikita Ivankovici, acuzaţi că ar fi plănuit un atentat cu bombă la aceeaşi mănăstire.

Ambii ar fi declarat că au fost recrutaţi de serviciile secrete ucrainene sub constrângere şi ameninţări. Popovici ar fi spus că a fost ameninţat că îi vor ucide familia.

"Ei au mărturisit că au fost recrutaţi la mijlocul anului 2024 pentru a-l asasina pe mitropolitul Tihon", a declarat FSB la anunţul arestării lor.

După ce au luat legătura cu serviciile de informaţii ucrainene, "în decembrie au primit explozibilul şi au plănuit să comită crima în timpul unei vizite a primarului Moscovei", după care urmau să fugă din ţară cu paşapoarte false.

Mai mult, FSB susţine că, din 2022, cei doi trimiteau bani Forţelor armate ucrainene.

Tihon (al cărui nume laic este Gheorghi Şevkunov), mitropolit de Simferopol şi Crimeea din 2023, este cunoscut drept "duhovnicul" lui Putin şi face parte din mai multe consilii prezidenţiale şi ministeriale pe teme de artă şi cultură, precum şi din Consiliul Federal pentru reglementarea pieţei băuturilor alcoolice.

