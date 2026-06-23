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Video Fum dens în Rusia, după ce o uzină importantă a fost ținta unui atac ucrainean cu rachete Storm Shadow. Imagini cu bombardamentul

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uzina ruseasca atacata
Uzina produce cipuri pentru armele Moscovei. Foto: Captură video Digi24/ Exilenova
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Ucraina își continuă atacurile lansate adânc în teritoriul rus, cel mai recent vizând o uzină rusească. Trei rachete Storm Shadow au fost utilizate în bombardament, iar imaginile filmate de martori arată o gaură uriașă în clădire și fum.

Uzina, situată în sudul capitalei Rusiei, produce cipuri pentru armele Moscovei, inclusiv pentru rachetele Iskander care au produs cele mai multe victime civile în Ucraina. Soldații ucraineni au susținut că atacul reprezintă o adevărată victorie, întrucât lovitura afectează întreaga industrie de armament a Rusiei.

Imaginile vin în contextul în care președintele Vladimir Putin a susținut că armata rusă „bombardează” Ucraina zilnic și avansează pe toată linia frontului, însă Kievul trimite în Rusia numeroase drone pentru a „destabiliza” situația din țară.  

„Băieții noștri îi presează [pe ucraineni] pe toate sectoarele de contact. Pe toate. Nu există niciun loc unde să fie invers”, a spus el. — Deci, aceste drone, atacurile asupra infrastructurii civile — la ce servesc? Păi, să destabilizeze societatea. În contextul unui astfel de impact masiv, când tot Occidentul lucrează împotriva lor, aceste drone sosesc într-un flux imens”.

În opinia liderului de la Kremlin, Ucraina întreprinde astfel de atacuri pentru a crea „un fel de nesiguranță” în acțiunile armatei ruse, „ignorând” în același timp situația reală de pe front. „Dar acolo băieții noștri luptă în fiecare zi, în fiecare zi a Domnului. Vom ajunge acolo unde trebuie”, a declarat președintele.

Totodată, liderul de la Kremlin a acuzat marți NATO că se pregătește activ pentru un război împotriva Rusiei și a susținut că statele occidentale își sporesc bugetele militare folosind, în opinia sa, „afirmații false” despre o amenințare venită dinspre Moscova.

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Editor : A.M.G.

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