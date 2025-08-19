Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, Maria Zaharova, comentând declarația președintelui Finlandei, Alexander Stubb, privind similitudinea situației actuale din Ucraina cu cea din Finlanda în 1944, a calificat această afirmație drept „iad”.

„Helsinki trebuie să se opună regimului nazist din Ucraina, la fel cum a refuzat să colaboreze cu Hitler și naziștii și a intrat în război de partea URSS”, a transmis Zaharova

„Marea întrebare este dacă Stubb a înțeles pe deplin gravitatea afirmației sale. Dacă Stubb a decis să acționeze ca în 1944, atunci trebuie să se opună foștilor săi aliați naziști și să înceapă să combată regimul de la Kiev”, a scris Zaharova pe canalul Telegram, transmite presa rusă.

Diplomata a reamintit că, între 1939 și 1940 și între 1941 și 1944, Finlanda s-a aflat în conflict armat cu URSS și a jucat un rol important de sprijin pentru grupul german „Nord” în perioada blocadei Leningradului. Ca urmare a armistițiului de la Moscova din 1944, Helsinki a renunțat la naziști și a intrat în război de partea Uniunii Sovietice.

„Istoricii sunt convinși că Finlanda nu a avut de ales. Armata Roșie victorioasă începea să măture Reichul și aliații săi pe toată linia frontului, iar finlandezii vicleni au decis să încheie un pace separată cu URSS, pentru a nu se trezi înfrânți la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial”, a subliniat Zaharova.

Amintim, președintele finlandez a declarat că speră să vadă progrese concrete în ceea ce privește garanțiile de securitate în decurs de o săptămână.

„Ar fi pentru prima dată când Statele Unite se angajează să ofere garanții de securitate Ucrainei. Suntem prudenți, dar nu este încă momentul să începem redactarea documentelor de pace.”

Stubb a abordat și comparația pe care a făcut-o anterior între poziția actuală a Ucrainei și cea a Finlandei în 1944, când Helsinki a cedat teritoriu Moscovei la sfârșitul Războiului de Continuare.

„Desigur, nu asta am vrut să spun. Situația din 1944 era foarte diferită. Finlanda era singură, nu aveam alte opțiuni. Trebuie să asigurăm suveranitatea Ucrainei și integritatea sa teritorială pe termen lung.”

Editor : A.R.