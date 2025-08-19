Live TV

Furie în MAE rus, după ce președintele Finlandei a comparat situația Ucrainei cu cea a Finlandei din 1944

Data publicării:
Maria Zaharova
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova. Foto: Profimedia Images

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, Maria Zaharova, comentând declarația președintelui Finlandei, Alexander Stubb, privind similitudinea situației actuale din Ucraina cu cea din Finlanda în 1944, a calificat această afirmație drept „iad”.

„Helsinki trebuie să se opună regimului nazist din Ucraina, la fel cum a refuzat să colaboreze cu Hitler și naziștii și a intrat în război de partea URSS”, a transmis Zaharova

„Marea întrebare este dacă Stubb a înțeles pe deplin gravitatea afirmației sale. Dacă Stubb a decis să acționeze ca în 1944, atunci trebuie să se opună foștilor săi aliați naziști și să înceapă să combată regimul de la Kiev”, a scris Zaharova pe canalul Telegram, transmite presa rusă.

Diplomata a reamintit că, între 1939 și 1940 și între 1941 și 1944, Finlanda s-a aflat în conflict armat cu URSS și a jucat un rol important de sprijin pentru grupul german „Nord” în perioada blocadei Leningradului. Ca urmare a armistițiului de la Moscova din 1944, Helsinki a renunțat la naziști și a intrat în război de partea Uniunii Sovietice.

„Istoricii sunt convinși că Finlanda nu a avut de ales. Armata Roșie victorioasă începea să măture Reichul și aliații săi pe toată linia frontului, iar finlandezii vicleni au decis să încheie un pace separată cu URSS, pentru a nu se trezi înfrânți la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial”, a subliniat Zaharova.

Amintim, președintele finlandez a declarat că speră să vadă progrese concrete în ceea ce privește garanțiile de securitate în decurs de o săptămână.

„Ar fi pentru prima dată când Statele Unite se angajează să ofere garanții de securitate Ucrainei. Suntem prudenți, dar nu este încă momentul să începem redactarea documentelor de pace.”

Stubb a abordat și comparația pe care a făcut-o anterior între poziția actuală a Ucrainei și cea a Finlandei în 1944, când Helsinki a cedat teritoriu Moscovei la sfârșitul Războiului de Continuare.

„Desigur, nu asta am vrut să spun. Situația din 1944 era foarte diferită. Finlanda era singură, nu aveam alte opțiuni. Trebuie să asigurăm suveranitatea Ucrainei și integritatea sa teritorială pe termen lung.”

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
fulger in furtuna
1
Cod portocaliu de furtuni puternice. Care sunt zonele vizate de avertizarea ANM
Oana Toiu, Proposed Minister of Foreign Affairs, Heard in Parliament, Bucharest, Romania - 23 Jun 2025
2
Ce salarii oferă Ministerul de Externe pentru cele 180 de posturi scoase la concurs. Oana...
profimedia-1030146551
3
Summit SUA - Ucraina - UE. Trump pregătește o trilaterală cu Zelenski și Putin. Macron...
Geoffrey Hinton
4
„Nașul AI” a dezvăluit singura soluție pentru ca omenirea să poată supraviețui...
Summit Alaska
5
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta...
"I-au distrus viața!" A ajuns de nerecunoscut, la 15 ani după ce a plecat de la FCSB
Digi Sport
"I-au distrus viața!" A ajuns de nerecunoscut, la 15 ani după ce a plecat de la FCSB
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
„Trump vede războiul prin ochii Rusiei.” Trei momente de la...
Prim-ministrul Ilie Bolojan.
Ilie Bolojan a avut o întâlnire cu Alex Florența, procurorul general...
Lacul Vidraru
Ministrul Energiei, despre lucrările la lacul Vidraru: „Aurul de aici...
accident a1
Accident grav pe A1: Doi oameni aflați pe autostradă au murit după ce...
Ultimele știri
Mesajul ironic al lui Medvedev, după ce Trump i-a spus lui Zelenski că SUA vor ajuta la garantarea securității Ucrainei
Frații Tate au dat în judecată Meta și TikTok pentru că le-au blocat conturile și cer despăgubiri uriașe
Iranul susține că serviciul israelian de spionaj Mossad și-a făcut centru de asamblat drone în Teheran
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Trump Meets President Zelenskyy of Ukraine and European Leaders
Ucraina promite să cumpere armament american în valoare de 100 de miliarde de dolari, în schimbul garanțiilor de securitate (FT)
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz
Merz, despre „schimburile de teritorii” propuse de Trump: Dacă Ucraina ar ceda Donbasul, ar fi ca şi cum SUA ar ceda Florida
President Donald Trump Hosts Multilateral Meeting With European Leaders At The White House - 18 Aug 2025
Președintele Franței, Emmanuel Macron, cere „sporirea sancțiunilor”, dacă negocierile privind Ucraina eșuează
Washington, United States. 18 August, 2025. Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, left, welcomes Finnish President Alexander Stubb, right, for a strategy meeting with European leaders at the Ukrainian Embassy, August 18, 2025 in Washington, D.C. The me
Președintele Finlandei îl consideră pe Putin „nedemn de încredere”. „Avem propria experiență cu Rusia”
ursula von der leyen
Şefa Comisiei Europene cere ca toţi copiii ucraineni să fie returnaţi familiilor lor
Partenerii noștri
Pe Roz
Dezvăluiri controversate despre planurile lui Meghan Markle la începutul relației cu Harry: „Voia să...
Cancan
BREAKING NEWS. Andra și Cătălin Măruță au cerut ordin de protecție împotriva unui bărbat care îi terorizează!
Fanatik.ro
În timp ce Zelenski negocia pacea la Casa Albă, ucrainenii se împotmoleau la București. Cum a fost blocat...
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
O ”notificare de la Moscova”, cauza reală a demisiei Elenei Udrea de la Cotroceni? Dezvăluiri neașteptate la...
Adevărul
CTP avertizează asupra unui pericol imens: „Există riscul ca, peste o lună, România să aibă graniță directă...
Playtech
Harta României, pe masă la discuţiile dintre Trump şi Zelenski! Planul periculos al lui Putin, spus cu voce...
Digi FM
Dan Negru, mesaj tranșant despre războaiele care zguduie lumea: „Trimiteți copiii elitelor pe front. Va fi...
Digi Sport
Divorțul anului în România, un nou episod: despărțiți, dar împreună
Pro FM
Val de reacții după ce Delia a postat mai multe fotografii în costum de baie: „Ce ai vrut să demonstrezi?”...
Film Now
Russell Crowe rupe tăcerea la 20 de ani de la incidentul din New York în urma căruia a fost arestat pentru...
Adevarul
Dublarea impozitului pe locuințe e doar începutul. Ce alte scumpiri ne așteaptă în 2026
Newsweek
Budăi dă vești bune la pensie pentru 660.000 pensionari. Când vin banii de la Mica Recalculare
Digi FM
Mihaela Rădulescu, omagiu dedicat lui Felix: "Energia lui solară s-a potrivit cu a mea în toate felurile...
Digi World
Legătura dintre Covid-19 şi bolile respiratorii. Cum ajută vaccinarea. Noi observații ale cercetătorilor
Digi Animal World
„Paznicii rațelor” fac senzație în Thirsk. Ritualul lor de seară a devenit viral pe internet
Film Now
Jennifer Aniston spune că distribuția Friends îl plângea pe Matthew Perry încă dinainte de moartea lui: "Mă...
UTV
Alina Eremia s-a căsătorit cu Edy Barbu. Nuntă de poveste la Palatul Snagov - Vezi imaginile