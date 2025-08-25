Furie la Kiev după ce regizorul american Woody Allen a participat la Săptămâna Internaţională a Filmului de la Moscova: „O insultă”

Guvernul ucrainean l-a criticat pe regizorul american Woody Allen pentru participarea sa la Săptămâna Internaţională a Filmului de la Moscova, scrie Politico.

„Este o ruşine şi o insultă adusă victimelor actorilor şi regizorilor ucraineni care au fost ucişi sau răniţi de criminalii de război ruşi în timpul agresiunii ruse împotriva Ucrainei”, a declarat luni Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei într-un comunicat.

„Prin participarea la un festival care reuneşte susţinătorii şi purtătorii de cuvânt ai lui Putin, Allen închide în mod deliberat ochii la atrocităţile pe care Rusia le comite în Ucraina în fiecare zi de 11 ani. Cultura nu ar trebui niciodată folosită pentru a acoperi crimele sau pentru a servi ca instrument de propagandă”, a adăugat ministerul.

Duminică, Allen a vorbit în cadrul unei sesiuni online alături de unii dintre cei mai renumiţi regizori, cineaşti şi actori ruşi, mulţi dintre ei, inclusiv regizorul Fiodor Bondarchuk, care l-a intervievat pe Allen, susţinând public invazia Rusiei în Ucraina.

Allen, care a câştigat patru premii Oscar, a vorbit despre inteligenţa artificială şi a descris o vizită în URSS ca fiind o experienţă sumbră, dar a lăudat şi cinematografia rusă şi a spus că ar putea să realizeze un film în Rusia, deşi nu a primit încă nicio ofertă în acest sens, au relatat mass-media ruse.

„Dacă ar exista propuneri similare, m-aş aşeza şi m-aş gândi la un scenariu despre cât de bine te simţi în Moscova şi în Sankt Petersburg”, a spus Allen.

Editor : A.R.