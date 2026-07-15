Garry Kasparov avertizează că următoarea mișcare a lui Putin va fi o incursiune în țările baltice: „A recurs întotdeauna la escaladare”

Vladimir Putin nu are nicio intenție de a încheia un acord de pace cu Ucraina și, dimpotrivă, este mai probabil să intensifice conflictul după alegerile parlamentare de la Moscova din septembrie, potrivit activistului rus de opoziție Garry Kasparov, relatează Politico.

Avertismentul disidentului vine într-un moment în care Ucraina și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii logistice militare și energetice a Rusiei, o ofensivă despre care ministrul estonian de Externe, Margus Tsahkna, a afirmat că a „slăbit” Rusia — iar Kievul speră că acest lucru i-ar putea oferi un avantaj la masa negocierilor.

Cu toate acestea, Kasparov susține că presiunea tot mai mare îl face pe Putin mai înclinat spre o escaladare a conflictului decât spre un compromis și că orice soluție care nu ar implica o înfrângere a Rusiei nu ar face decât să ofere Moscovei timp să se regrupeze.

„Putin a recurs întotdeauna la escaladare atunci când simțea că se află în dificultate… cea mai firească formă de escaladare este provocarea”, a declarat Kasparov, fost campion mondial la șah, care este în prezent unul dintre cei mai proeminenți critici ai Kremlinului aflați în exil.

Kasparov a declarat că se așteaptă ca o astfel de acțiune să implice o incursiune într-o țară de pe flancul estic al NATO, precum Letonia sau Estonia, cu scopul de a testa dacă alți membri ai alianței — și în special Statele Unite — ar reacționa.

El a indicat modificările legislative propuse recent de guvernul rus, care facilitează mobilizarea trupelor prin eliminarea examinării medicale necesare anterior pentru recrutarea soldaților, ca un indiciu al faptului că Moscova se pregătește pentru un conflict viitor.

„Nu există niciun semn în mașina de propagandă rusă, în acțiunile guvernului rus, în discursurile lui Putin” care să indice că Rusia se pregătește pentru pace, a spus el, adăugând că toate semnele indică o singură direcție: „Război, război, război, război”.

Kasparov a respins argumentul potrivit căruia Rusia nu dispune de resursele necesare pentru a deschide un alt front. El a afirmat că Moscova nu ar avea nevoie să lanseze o invazie pe scară largă pentru a submina credibilitatea NATO, ci ar putea, în schimb, să ocupe un mic oraș de frontieră — eventual unul cu populație vorbitoare de limbă rusă — și să aștepte să vadă cum reacționează alianța.

Dacă Statele Unite nu ar ajuta la apărarea țării atacate, a afirmat Kasparov, Putin și-ar atinge obiectivul: „NATO nu mai există”. Declarațiile sale vin la câteva zile după ce șeful NATO, Mark Rutte, a recunoscut că „nimeni” nu știe cum să-l convingă pe Putin să se așeze la masa negocierilor, în contextul în care invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina intră în al cincilea an.

Kasparov, considerat unul dintre cei mai mari jucători de șah din istorie după ce a devenit campion mondial incontestabil la vârsta de 22 de ani, este una dintre cele 10 personalități ale opoziției democratice ruse care participă la Platforma pentru dialog cu forțele democratice ruse a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei.

Inițiativa are ca scop să le ofere democraților ruși aflați în exil o voce în cadrul instituțiilor europene. Kasparov a declarat că unul dintre obiectivele imediate ale acesteia este de a-i ajuta pe rușii care au fugit din țară să obțină un statut juridic și documente valabile odată ce actele lor rusești expiră.

Guvernele europene ar trebui, de asemenea, să promoveze un program pentru rușii calificați dispuși să se distanțeze de Kremlin, a susținut el.

„Care este punctul cel mai slab al lui Putin? Mințile. Experții în informatică, inginerii, oamenii de finanțe… Ei nu au nevoie de ajutor din partea sistemului de asigurări sociale, ci doar de documente. Așadar, ce-ar fi să le oferim șansa de a trece de partea cealaltă?”, a spus el.

În termeni mai generali, el a afirmat că Europa ar trebui să renunțe la ideea că războiul poate fi încheiat printr-un compromis și să se angajeze pe deplin în favoarea unei victorii a Ucrainei.

„Cea mai mare speranță a noastră este să-l izolăm pe Putin de elite”, a spus el, susținând că atacurile ucrainene pe teritoriul Rusiei exercită deja presiune asupra celor care dețin puterea în această țară. „Ucrainenii fac o treabă foarte bună, pentru că de fiecare dată când lovesc ceva, cineva pierde bani”.

Kasparov a afirmat că UE ar trebui să intensifice sancțiunile și să interzică eliberarea vizelor turistice pentru cetățenii ruși, ca parte a acestui efort.

„Trebuie să ne asigurăm că Putin va pierde”, a spus el, „pentru că, în momentul în care Putin va pierde războiul, va cădea”.

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Editor : A.M.G.