Generalii ruși „înfrumusețează” rapoartele de pe front pentru Vladimir Putin: „Pierderile umane nu par să-l deranjeze prea mult”

Colonelul-general Sergei Kuzovlev, un bărbat înalt, cu părul cărunt, în vârstă de aproape 60 de ani, i-a spus președintelui rus Vladimir Putin la sfârșitul lunii noiembrie că trupele sale „au finalizat eliberarea orașului Kupiansk”, un oraș mic, dar important din punct de vedere strategic, situat în regiunea Harkov din Ucraina, relatează Financial Times.

„Deci ați terminat totul?”, a întrebat Putin, în timp ce vizita postul de comandă al unui grup militar condus de Kuzovlev. „Afirmativ. Orașul este sub controlul nostru”, a răspuns Kuzovlev. Ulterior, Putin i-a acordat medalia Steaua de Aur, cea mai înaltă distincție militară a Rusiei.

Cu toate acestea, la doar trei zile după ceremonie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a postat un videoclip în care apărea în fața unui indicator rutier la intrarea în Kupiansk. „M-am dus personal la Kupiansk pentru a arăta lumii că Putin minte”, a declarat el. Evaluări independente arată că Rusia nu controlează în totalitate orașul de la începutul anului 2022.

Pretențiile asupra Kupianskului, împreună cu încrederea vizibilă a lui Putin în perspectivele Rusiei pe câmpul de luptă, au ridicat din nou întrebări cu privire la faptul dacă înalții oficiali ai țării manipulează faptele pentru a-i spune președintelui ceea ce vrea să audă.

Putin a continuat eforturile de război în ciuda condițiilor de pace aparent favorabile oferite de Donald Trump — o decizie care, în opinia oficialilor occidentali, a fost influențată de informațiile eronate care au ajuns la Kremlin.

Serviciile militare și de securitate ale Rusiei îi furnizează lui Putin rapoarte periodice care exagerează numărul victimelor din Ucraina, subliniază avantajele țării în materie de resurse și minimalizează eșecurile tactice, au declarat doi oficiali.

Deși Putin se întâlnește în mod regulat cu persoane de încredere care îi explică cum războiul a devenit o povară tot mai mare pentru economia Moscovei, imaginea optimistă prezentată în rapoartele militare l-a determinat să creadă că poate câștiga războiul fără efort, au adăugat aceștia.

JD Vance a făcut aluzie la această dinamică în octombrie, când vicepreședintele SUA a vorbit despre „o neconcordanță fundamentală a așteptărilor [...], în care rușii tind să creadă că se descurcă mai bine pe câmpul de luptă decât în realitate”. Vance a spus că acest lucru a îngreunat ajungerea la un acord.

Cu toate acestea, campania de dezinformare a Rusiei a ajuns la publicul extern, reușind „foarte bine” să convingă „majoritatea persoanelor din anturajul lui Trump că Rusia câștigă rapid”, a afirmat Keir Giles, expert în Rusia la Chatham House.

„Există o mulțime de dezinformări venite din partea rușilor”, a declarat Zelenski reporterilor săptămâna trecută. „De aceea am transmis colegilor noștri din SUA semnale că nu trebuie să credem tot ce spune Rusia.”

Liderul rus a primit șase informări publice despre situația de pe front din octombrie – cele mai multe de la începutul războiului, potrivit site-ului independent de știri rus Faridaily. La trei dintre ele, el a apărut în uniformă militară.

În cadrul unei conferințe de presă maraton de patru ore și jumătate, vineri, Putin a insistat din nou că Rusia are avantajul.

„Trupele noastre avansează de-a lungul întregii linii de front. Inamicul se retrage”, a spus el, asigurându-i pe ruși că vor „asista la noi succese” pe câmpul de luptă până „la sfârșitul anului”.

Reacția lui Putin după videoclipul lui Zelenski de la Kupiansk

Întrebat despre videoclipul lui Zelenski, președintele rus a susținut că acesta a fost filmat la un kilometru distanță de oraș și a afirmat că Ucraina nu controlează nicio parte din acesta. „De ce stai în prag? Intră în casă, nu? Dacă ei controlează Kupiansk [...], tot cerul este acoperit de dronele noastre și ale Ucrainei, ca muștele. Pur și simplu nu poți merge mai departe [mai aproape de oraș]”, a spus el.

Persoana principală însărcinată cu informarea lui Putin despre război este Valeri Gerasimov, șeful statului major general al Rusiei și comandantul principal al invaziei.

Gerasimov, încurajat de rapoartele potrivit cărora Ucraina nu va opune rezistență, a condus blitzkrieg-ul inițial al Rusiei asupra Kievului în 2022 — un eșec dezastruos care s-a soldat cu o retragere umilitoare o lună mai târziu.

Pe măsură ce războiul se prelungea, el și ministrul Apărării de la acea vreme, Serghei Șoigu, au devenit ținta furiei susținătorilor războiului, care i-au acuzat că îl protejează pe Putin de realitate și că se bazează pe tactici „măcelărești” care au dus la pierderi mari de vieți omenești.

Această „buclă de dezinformare care se autoalimentează” din cadrul sistemului a avut consecințe operaționale directe, a afirmat Giles.

Cel mai elocvent caz a fost invazia pe scară largă a Ucrainei, pe care Putin spera să o încheie în câteva zile, dar care s-a prelungit în schimb timp de aproape patru ani.

În august 2024, Gerasimov i-a spus lui Putin că Rusia a oprit avansul ucrainean în regiunea Kursk, chiar dacă trupele ucrainene capturaseră deja părți din teritoriu, provocând evacuări haotice care au costat viața unor civili.

Discrepanța dintre rapoartele triumfaliste, inclusiv afirmațiile repetate privind capturarea acelorași așezări, și realitatea de pe teren au făcut din Gerasimov și Șoigu ținte principale ale revoltei eșuate a șefului Wagner, Evgheni Prigojin, în 2023.

Acest lucru explică de ce Rusia continuă să avanseze cu costuri enorme în loc să profite de avantajele oferite de acordurile de încetare a focului, a adăugat Giles.

„Gerasimov oferă previzibilitate”

Putin a părut să răspundă furiei publice prin înlocuirea lui Șoigu din funcția de ministru al Apărării în 2024, fapt care a precedat o epurare radicală a personalităților militare de rang înalt implicate în cazuri de corupție.

Gerasimov, însă, a supraviețuit și pare să-și fi consolidat poziția. „Gerasimov oferă previzibilitate, chiar dacă prețul menținerii lui în funcție este extrem de ridicat în termeni de victime pe teren și progrese lente”, a declarat Dara Massicot, cercetător principal la Carnegie Endowment for International Peace.

„Gerasimov este persoana pe care o păstrezi în funcție atunci când politica internă și preocupările legate de stabilitate sunt mai importante decât operațiunile riscante, dar potențial decisive.”

Deși dependența lui Putin de informații eronate afectează de mult timp operațiunile militare ale Rusiei, puține cazuri au stârnit la fel de multă furie în rândul susținătorilor războiului ca cel din Kupiansk, provocând un val neobișnuit de critici din partea bloggerilor militari ruși de pe Telegram.

„Este pur și simplu ridicol modul în care încercăm să contracarăm încă un videoclip cu Zelenski stând lângă indicatorul Kupiansk cu propriile noastre clipuri”, a scris Starshe Eddy, un blogger popular. Rybar, unul dintre cei mai proeminenți bloggeri Z, s-a referit sarcastic la oraș ca fiind „Kupiansk al lui Schrödinger”. El a criticat exagerarea succeselor de pe front, spunând că prețul acestor „teritorii cucerite pe credit” era viața soldaților.

Dar Putin pare să fi ajuns la concluzia că aceste vieți sunt un preț care merită plătit pentru obiectivele sale în Ucraina, a spus Massicot.

„El a prelungit termenul pentru atingerea obiectivului său final – subordonarea Ucrainei față de Rusia prin mijloace politice sau militare”, a spus ea. „El este încrezător că, în această fază a planurilor sale mărețe, vor cuceri în cele din urmă restul regiunii Donețk, în timp ce armata rusă se reorganizează”.

„Pierderile umane necesare pentru a cuceri restul orașului Donețk – care ar fi foarte mari – nu par să-l deranjeze prea mult”, a adăugat Massicot.

