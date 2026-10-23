Președintele SUA, Donald Trump, a promis în repetate rânduri că va pune capăt războiului ruso-ucrainean în 24 de ore, însă negocierile de pace nu au înregistrat până acum progrese semnificative. În același timp, Trump revine frecvent la primele zile ale invaziei rusești la scară largă, relatând de fiecare dată cu mici modificări povestea tancurilor rusești care se îndreptau spre Kiev, dar au rămas blocate în noroi.

În timpul unei discuții cu jurnaliștii la Casa Albă, pe 20 octombrie, președintele american a repetat din nou această poveste, punând de această dată accentul pe un general rus, relatează meduza.io.

„Un general rus prost, un om foarte prost. Aveau o mie de tancuri care se deplasau pe o autostradă de beton. Nimic nu le putea opri. Războiul s-ar fi încheiat într-o singură zi. Dar acest general foarte prost. Habar nu am cine e. Mă îndoiesc că mai este în viață, mă îndoiesc că mai este printre noi. A decis să vireze la dreapta, spre terenuri agricole, apoi la stânga, îndreptându-se spre Kiev. În loc să rămână pe autostradă, pe drumul de beton, o șosea destul de bună, pe care înaintau excelent. În cele din urmă, tancurile au rămas blocate în noroi”, a declarat Trump.

Serviciul rus al BBC a verificat afirmațiile președintelui american și a ajuns la următoarele concluzii.

În februarie 2022, ofensiva trupelor rusești asupra Kievului, dinspre Belarus, era condusă de generalul-colonel Aleksandr Ceaiko. Potrivit publicației, eșecul ofensivei nu a fost cauzat de o decizie concretă a acestuia de a părăsi drumul.

Înaintarea trupelor rusești spre Kiev a fost oprită de militarii ucraineni. Pe 26 februarie 2022, Forțele Armate ale Ucrainei au aruncat în aer un pod peste râul Irpin, în apropierea capitalei. Când trupele rusești au încercat să ocolească obstacolul, ucrainenii au aruncat în aer barajul Kozarovîci. De asemenea, armata ucraineană a distrus o coloană de tehnică blindată rusească în Bucea. Armata rusă a suferit pierderi, iar comandamentul a fost nevoit să trimită întăriri din Belarus.

După eșecul ofensivei, Ceaiko a fost înlăturat din funcția de comandant și trimis să conducă gruparea militară rusă din Siria. A rămas acolo până în iunie 2025, perioadă în care în țară a avut loc o schimbare de putere, care a dus la fuga președintelui Bashar al-Assad la Moscova.

Potrivit BBC, aceste evenimente nu au afectat cariera generalului. Ceaiko s-a întors la Moscova, a devenit adjunct al șefului Statului-Major General, iar ulterior a fost promovat în funcția de comandant al Forțelor Aerospațiale ale Federației Ruse.

În august 2026, generalul Ceaiko a fost într-adevăr la un pas de moarte. În apropierea restaurantului „Balzi Rossi” din Moscova, unde își sărbătorea a 55-a aniversare și numirea în noua funcție, a avut loc o explozie. Cinci persoane au murit, inclusiv ginerele generalului, iar alte 19 au fost rănite. Ceaiko a scăpat nevătămat.

Editor : A.R.