Ghennadi Ziuganov, liderul comuniştilor ruși: Până în toamnă ne aşteaptă o revoluție similară cu cea din 1917

Ghennadi Ziuganov, liderul veteran al Partidului Comunist din Rusia, a avertizat parlamentul că deteriorarea economică a ţării riscă să declanşeze o revoluţie similară celei din 1917 şi că guvernul trebuie să ia urgent măsuri pentru remedierea situaţiei, relatează miercuri Reuters.

Ziuganov (81 de ani) a lansat acest avertisment în cadrul unei sesiuni plenare a Dumei de Stat (camera inferioară a parlamentului federal rus) în perspectiva alegerilor parlamentare programate pentru luna septembrie în Federaţia Rusă, potrivit unei înregistrări a discursului său publicat pe site-ul oficial al Dumei.

„Facem tot ce putem pentru a-l susţine pe (preşedintele) Vladimir Putin, precum şi strategia şi politicile sale, dar voi (guvernul) nu ne ascultaţi”, a declarat el marţi. Declaraţiile sale au stârnit aplauze şi au fost ascultate cu atenţie de Viaceslav Volodin, preşedintele Dumei şi un aliat apropiat al lui Putin.

Ziuganov a declarat că o şedinţă recentă a guvernului, convocată de Putin, a fost cea mai sumbră din ultima vreme, notează Reuters, citată de Agerpres.

„Dacă voi (guvernul) nu adoptaţi de urgenţă măsuri financiare, economice şi de altă natură, până în toamnă ne aşteaptă o repetare a ceea ce s-a întâmplat în 1917. Nu avem dreptul să repetăm asta. Haideţi să luăm nişte decizii!”, a făcut apel el la executivul condus de premierul Mihail Mişustin.



În pofida avertismentului său, nu există semne de tulburări sociale grave în Rusia în prezent, pe fondul unei cenzuri stricte de război, al interzicerii protestelor, al pedepselor lungi cu închisoarea pentru disidenţi şi al creşterii influenţei Serviciului Federal de Securitate (FSB), principala agenţie care a preluat atribuţiile KGB-ului din perioada sovietică, notează Reuters.

Partidul lui Ziuganov este principalul succesor al Partidului Comunist din perioada sovietică

Deşi partidul lui Ziuganov, al doilea ca mărime din Duma de Stat, este principalul succesor al Partidului Comunist din perioada sovietică, acesta îl susţine de multă vreme pe Putin şi politicile sale principale, formulând critici atent calibrate la adresa partidului de guvernământ "Rusia Unită" din interiorul unui sistem politic strict controlat.

Comentariile sale, care făceau referire şi la criticile recente la adresa autorităţilor - devenite virale - ale unei celebre bloggeriţe, par mai degrabă destinate să atragă voturile ruşilor care resimt dificultăţile economice, de a-l distanţa pe Putin de problemele economice şi de a demonstra că sistemul politic este conştient că există probleme care trebuie rezolvate.

Ziuganov a avut grijă să nu-l acuze personal pe Putin, părând să-şi îndrepte criticile mai degrabă către guvern, Banca Centrală şi partidul de la putere, ale căror cote de popularitate sunt sub presiune, conform sondajelor de opinie realizate de stat.

Revoluţia din 1917 a răsturnat monarhia rusă şi guvernul provizoriu, aducând bolşevicii la putere şi deschizând calea către crearea Uniunii Sovietice, care s-a destrămat în 1991.

Putin a cerut măsuri pentru stimularea creşterii economice

Putin, aflat la putere fie în calitate de preşedinte, fie de prim-ministru încă de la sfârşitul anului 1999, a promis în repetate rânduri stabilitate şi a vorbit despre caracterul distructiv al revoluţiilor. Săptămâna trecută, el şi-a mustrat propriii înalţi responsabili după ce economia s-a contractat cu 1,8% în primele două luni ale anului şi le-a cerut să propună noi măsuri pentru stimularea creşterii economice.

Economia Rusiei, de 3,1 trilioane de dolari, care s-a contractat în 2022, dar a crescut în 2023, 2024 şi 2025, a depăşit majoritatea aşteptărilor şi a evitat o prăbuşire în pofida sancţiunilor occidentale impuse din cauza războiului Moscovei în Ucraina.

Însă presiunea războiului şi ratele dobânzilor de două cifre au încetinit creşterea la 1% anul trecut.

Războiul declanşat de SUA şi Israel împotriva Iranului a dus la o creştere a preţului la petrol, o evoluţie care ar putea stimula economia rusă, dacă se menţine. Fondul Monetar Internaţional (FMI) şi-a revizuit în creştere prognoza privind creşterea economică a Rusiei pentru acest an, de la 0,8% la 1,1%, potrivit Reuters.

