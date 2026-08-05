Ginerele șefului Forțelor Aerospațiale Ruse ar fi murit în explozia misterioasă de la restaurantul din Moscova (presă)

Daniil Peredrii, ginerele comandantului Forțelor Aerospațiale Ruse, Aleksandr Ceaika, ar fi murit în explozia produsă pe 1 august la restaurantul Balzi Rossi din centrul Moscovei, potrivit informațiilor publicate de presa rusă. Explozia s-a produs în timp ce localul era închis pentru un eveniment privat, despre care unele surse ruse au susținut că ar fi putut fi organizat cu ocazia aniversării a 55 de ani a comandantului militar.

Publicația rusă Agenția relatează că moartea lui Daniil Peredrii este indicată de date apărute în registrele oficiale ruse. Potrivit publicației, unul dintre documentele personale ale acestuia a fost declarat nevalabil chiar în ziua exploziei, 1 august, scrie Pravda.

„Informația despre moartea ginerelui comandantului-șef al Forțelor Aerospațiale Ruse, Aleksandr Ceaika, Daniil Peredrii, a apărut în Registrul Unic al Întreprinzătorilor Individuali”, scrie Agenția.

Explozia s-a produs pe 1 august la restaurantul Balzi Rossi, situat în Piața Kudrinskaia, în centrul Moscovei. În momentul incidentului, restaurantul era închis publicului pentru desfășurarea unui eveniment privat.

Potrivit unor bloguri proruse, evenimentul ar fi putut fi dedicat aniversării a 55 de ani a lui Aleksandr Ceaika. Informația nu este prezentată însă ca fiind confirmată oficial.

Potrivit Comitetului Național Antiterorist al Federației Ruse, o femeie necunoscută ar fi încercat să introducă în restaurant un dispozitiv exploziv improvizat, prezentându-l drept un cadou. Aceasta ar fi fost oprită de un agent de securitate înainte de a intra în local.

Dispozitivul a explodat, iar o femeie, agentul de securitate și unul dintre vizitatori au fost uciși. Alte 21 de persoane au fost rănite. Presa rusă a relatat ulterior că bilanțul total al exploziei ar fi ajuns la cinci morți.

Mai multe instituții media ruse și canale de Telegram au avansat ipoteza că evenimentul privat de la Balzi Rossi ar fi putut avea legătură cu aniversarea comandantului-șef al Forțelor Aerospațiale Ruse, Aleksandr Ceaika, și că aceasta ar fi putut reprezenta ținta atacului. Informațiile privind scopul atacului și natura evenimentului privat nu au fost însă confirmate în datele prezentate.

Editor : M.I.