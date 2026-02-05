Un comediant rus a fost condamnat miercuri pentru incitare la ură şi a fost închis pentru aproape şase ani pentru o glumă pe care a făcut-o despre un veteran de război fără picioare, care a stârnit indignarea naţionaliştilor şi a bloggerilor militari, relatează Reuters.



Un reporter Reuters prezent în sala de judecată a declarat că actorul de comedie, Artemi Ostanin, a fost condamnat la cinci ani şi nouă luni de închisoare şi la o amendă de 300.000 de ruble (3.908 dolari), informează News.ro

Aceasta este cea mai recentă dintr-o serie de hotărâri care au pedepsit sever persoanele judecate de autorităţi pentru că au vorbit în mod grosolan sau fals despre armata rusă într-un moment în care aceasta luptă în Ucraina.

Ostanin a fost condamnat şi pentru că a jignit sentimentele creştinilor cu o altă glumă de prost gust pe care a făcut-o despre Iisus, care i-a înfuriat pe naţionaliştii ortodocşi.

Arestarea şi tratamentul la care a fost supus au fost o pedeapsă suficientă pentru orice ofensă pe care a cauzat-o, a spus Ostanin în timpul procesului.

Rusia a adoptat legi de cenzură radicale în 2022, la scurt timp după ce a intrat în război cu Ucraina. De atunci, personalităţi şi organizaţii pro-Kremlin au denunţat public persoanele pe care le consideră vinovate de încălcarea acestor legi şi le-au raportat autorităţilor.

Gluma care l-a făcut celebru, l-a băgat la închisoare

Problemele lui Ostanin au început după ce a susţinut un spectacol în faţa unui public restrâns în martie anul trecut şi a glumit despre un veteran de război sărac, care şi-a pierdut picioarele după ce a fost aruncat în aer de o mină şi care acum este nevoit să se deplaseze cu un skateboard, spunând că l-a călcat pe picior în timp ce traversa un pasaj subteran din Moscova.

Ostanin s-a referit, de asemenea, la un scaun cu rotile ca la un „transportor de cioturi”.

Ostanin nu era un nume cunoscut la acea vreme, iar un videoclip cu momentul în care a spus gluma arată un grup de patru colegi comici rămânând impasibili, în timp ce se auzeau râsetele mai multor membri ai publicului. Însă videoclipul cu gluma a fost preluat de bloggerii de război şi de naţionaliştii de pe aplicaţia Telegram, devenind viral, iar criticii l-au acuzat pe Ostanin că a depăşit limitele, batjocorind în mod grosolan veteranii care şi-au riscat viaţa pe câmpul de luptă.

Sorok Sorokov, un grup naţionalist ortodox puternic, a declarat că mulţi ruşi nu au înţeles că vremurile s-au schimbat şi că statul ar trebui să-şi întărească controlul asupra unor astfel de spectacole pentru a stopa ceea ce a numit un declin general al valorilor morale. „În ultimii ani, comicii au depăşit adesea limitele şi au făcut glume pe teme care sunt tabu în orice societate normală”, a declarat Gheorghi Soldatov, directorul centrului pentru drepturile omului al grupului.

Speriat de reacţia negativă la spectacolul său, Ostanin a încercat să fugă din Rusia în martie anul trecut, dar a fost arestat de poliţie în Belarus, un aliat apropiat al Rusiei, şi predat Moscova pentru a fi judecat.

Întrebat miercuri de judecător dacă a înţeles sentinţa, Ostanin a răspuns: „La naiba cu practica voastră judiciară. Nu, nu am înţeles”.

Captură video

Editor : Sebastian Eduard