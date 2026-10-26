„Greu de învins”. Noua armă tehnologică a Rusiei: dronele rusești reușesc să lovească ținte cu precizie în Kiev, în ciuda bruiajului

Rusia folosește rețele de comunicații de tip mesh pentru a extinde raza de control a dronelor și pentru a le permite să transmită imagini în timp real, inclusiv în timpul atacurilor asupra Kievului. Tehnologia, care transmite semnalul de la o dronă la alta, poate îngreuna bruiajul electronic și oferă armatei ruse o alternativă la terminalele Starlink blocate, arată Kyiv Independent într-un reportaj.

Un oraș se întinde sub obiectivul unei drone rusești. Drumuri, blocuri de locuințe, parcuri și clădiri de birouri apar în imagini pe măsură ce aparatul se apropie de țintă.

Astfel de imagini au devenit mult prea familiare în timpul războiului pe scară largă declanșat de Rusia. De regulă, ele sunt filmate de drone mici, cu vedere la prima persoană (FPV), care urmăresc tot ce se mișcă de-a lungul liniei frontului, de la soldați și vehicule aflate în zona de luptă până la civili care se îndreaptă spre locul de muncă.

De această dată, însă, camera este montată pe o dronă rusească de atac cu rază lungă de acțiune, controlată de la distanță, mult dincolo de raza unei legături radio directe convenționale. Aparatul vânează infrastructura civilă din capitala Ucrainei.

„Acum funcționează, în esență, ca niște drone FPV”, a declarat pentru The Kyiv Independent o sursă din cadrul Ministerului Apărării al Ucrainei.

O tehnologie esențială care face posibil acest lucru este rețeaua de comunicații de tip mesh. Aceasta permite dronelor și altor platforme echipate cu sisteme radio să își retransmită reciproc comunicațiile, extinzând raza de control dincolo de limitele unui singur emițător radio. Totodată, rețeaua poate transmite imagini video în timp real către operator, care vede ceea ce vede drona și îi poate ajusta traiectoria în timpul zborului.

Pe 29 septembrie, forțele ruse au publicat imagini ale unui atac asupra centrului de afaceri „Inkom” din Kiev. Înregistrarea arăta o dronă de atac controlată de la distanță, care transmitea imagini video în ciuda sistemelor de război electronic desfășurate în întregul oraș.

Imaginile au ridicat imediat o întrebare: cum a fost posibil acest lucru?

Conflictul din Ucraina le-a oferit aliaților Kievului, inclusiv Statelor Unite, o serie de lecții importante despre războiul modern. Foto: Profimedia Images

Serhii „Flash” Beskrestnov, consilier al președintelui ucrainean pentru dezvoltarea tehnologiilor de apărare, a respins mai multe ipoteze privind modul în care ar fi putut fi realizat atacul. „O spun de la început: niciun satelit secret, nicio dronă FPV lansată de pe un Shahed, niciun agent rus, nicio dronă misterioasă”, a declarat acesta.

Potrivit lui Beskrestnov, centrul de afaceri a fost lovit de o dronă cu propulsie cu reacție de tip Geran-5, în timp ce o a doua dronă, tot cu propulsie cu reacție, de tip Shahed, survola zona la o altitudine de aproape trei kilometri. Echipată cu un sistem radio de tip mesh, cea de-a doua dronă ar fi funcționat ca releu de semnal pentru Geran-5, filmând totodată atacul și transmițând imaginile video în timp real.

După ce SpaceX a blocat, la începutul lunii februarie, terminalele Starlink neautorizate folosite de forțele ruse, Moscova a fost nevoită să găsească alte metode pentru a menține controlul de la distanță asupra dronelor sale. Așa cum a făcut în repetate rânduri pe parcursul războiului, Rusia s-a adaptat.

În prezent, dronele rusești cu aripi fixe sunt echipate cu sisteme radio care funcționează în rețea de tip mesh. Acestea se dovedesc o alternativă eficientă la Starlink, deși au propriile limitări.

Încă de la sfârșitul verii, un roi aproape neîntrerupt de drone rusești cu motoare cu reacție a survolat Kievul, terorizând locuitorii și urmărind ținte din diferite zone ale orașului.

Comunicațiile de tip mesh contribuie la transformarea acestor aparate într-o amenințare redutabilă. Ele pot efectua misiuni de recunoaștere la rezoluție înaltă și pot lovi cu precizie ținte aflate la distanță, sub controlul unor operatori care se află mult în spatele liniei frontului.

Ce sunt rețelele de tip mesh

O rețea mesh este un sistem de comunicații descentralizat în care fiecare nod se poate conecta la mai multe noduri vecine, iar datele sunt direcționate dinamic prin rețea, fără a depinde de o singură rută fixă.

În cazul vehiculelor aeriene fără pilot (UAV), nodurile pot fi stații radio instalate pe drone, vehicule, stații terestre sau alte platforme. Fiecare dintre acestea poate retransmite datele către alte noduri din rețea.

Dronele rusești au fost identificate cu stații radio mesh XK-F358, fabricate în China.

În operațiunile rusești, lanțurile de comunicații pot porni de la stații de releu sol-aer amplasate în apropierea liniei frontului sau de-a lungul granițelor cu Rusia și Belarus. Dronele echipate cu tehnologie mesh retransmit apoi semnalul de la o aeronavă la alta, transportându-l progresiv tot mai adânc în teritoriul ucrainean.

„Imaginați-vă că este aproape ca o brigadă de stingere a incendiilor care folosește găleți. Fiecare persoană pasează găleata mai departe”, explică Michael Bohnert, cercetător în domeniul apărării la RAND.

„În cazul unei rețele mesh, în loc să existe o singură linie formată din toate acestea, puteți avea trei sau patru linii una lângă alta, iar acestea pot transmite semnalul înainte și înapoi, aproape ca pe o tablă de șah.”

Principiul nu este nou. Bohnert îl compară cu amplificatoarele comerciale de semnal Wi-Fi, folosite pentru a extinde acoperirea în zonele din interiorul unei clădiri în care semnalul este slab.

Război în Ucraina. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

„Este o tehnologie destinată consumatorilor, veche de 15 ani”, spune el. „Partea dificilă este tocmai să o faci să funcționeze pe distanțe lungi, în condițiile în care totul este în mișcare.”

În loc ca semnalul să fie transmis direct între operator și dronă, comunicațiile pot trece prin mai multe stații radio intermediare. Fiecare transfer de la o stație la următoarea este cunoscut drept un „salt”. Prin urmare, o succesiune de salturi poate asigura o conexiune pe o distanță mai mare decât raza de acțiune a oricărei stații radio luate separat.

Potrivit lui Mark Hay, directorul general al companiei de apărare Melrose Networks, stația radio mesh XK-F358, fabricată în China și instalată pe dronele rusești, poate susține rețele cu până la 63 de salturi.

În practică, însă, numărul de salturi pe care o rețea îl poate susține depinde de volumul de date transmis. Fiecare releu suplimentar introduce întârzieri și reduce rata de transfer disponibilă, ceea ce poate afecta capacitatea de a controla o dronă în timp real atunci când comunicațiile trec printr-un lanț mai lung de noduri.

În principiu, fiecare modem mesh din rețea identifică nodul vecin către care trebuie să transmită datele, astfel încât comunicațiile să poată traversa rețeaua până când ajung la operator sau la dronă.

„Controlerul [poate] comunica cu drona și viceversa”, explică Hay, „prin unul sau mai multe salturi. [...] Acestea acționează ca niște relee”.

Multe stații radio militare mesh folosesc și tehnologia MIMO (Multiple Input, Multiple Output), care utilizează mai multe antene pentru a spori fiabilitatea legăturilor wireless individuale.

MIMO consolidează conexiunea dintre noduri, în timp ce rețeaua mesh stabilește modul în care datele circulă prin sistemul mai larg de comunicații. Folosite împreună, cele două tehnologii pot îmbunătăți reziliența comunicațiilor cu dronele și le pot extinde raza practică de acțiune.

Dacă o legătură se întrerupe, rețeaua poate redirecționa traficul printr-o altă rută disponibilă, atât timp cât există o conexiune funcțională.

Cum extind rețelele mesh raza de acțiune a dronelor

Cel mai evident avantaj al rețelelor mesh este extinderea razei de acțiune. În absența comunicațiilor prin satelit, o dronă controlată printr-o legătură radio directă este limitată de distanța pe care semnalul poate fi transmis în mod fiabil. Rețelele mesh extind această distanță prin retransmiterea comunicațiilor prin noduri intermediare.

„Acest lucru vă permite să vă conectați pe distanțe foarte mari cu sisteme de comunicații care consumă relativ puțină energie”, spune Bohnert.

În practică, explică el, tehnologia le poate permite forțelor ruse să opereze drone „de două, trei, poate chiar de patru ori mai departe” decât ar fi posibil printr-o legătură radio directă.

Potrivit unei analize publicate de Calibre Defence, un lanț de drone Geran sau de alte vehicule aeriene fără pilot controlate printr-o rețea mesh ar putea menține conexiunea și controlul în timp real de la o distanță de până la 150–175 de kilometri față de cea mai îndepărtată stație de control terestră. Această distanță ar fi aproximativ dublă față de raza de acțiune raportată de Beskrestnov în 2025.

Rata de succes a sistemului DWS-1 a fost de 100% în timpul testelor. Ucraina va fi prima țară care folosește o astfel de tehnologie într-un război real. Captură foto: X

Rețelele mesh sunt, de asemenea, mai rezistente la întreruperi. Deoarece datele pot circula pe mai multe trasee, pierderea unui releu nu înseamnă neapărat pierderea întregii conexiuni.

„Cu o rețea mesh, poți avea zece emițătoare atașate de copaci. Chiar dacă arzi unul sau două dintre cele de la început, există o altă cale de a continua de-a lungul lanțului”, explică Bohnert.

Aceeași flexibilitate poate face ca dronele controlate prin rețele mesh să fie mai greu de neutralizat prin război electronic. Dacă bruiajul blochează o legătură, rețeaua poate încerca să redirecționeze comunicațiile printr-o altă conexiune disponibilă.

„Ar putea exista, potențial, mai multe drone-releu de partea rusă”, spune Hay. Dacă războiul electronic izolează un releu de restul rețelei, „comunicațiile din întreaga rețea găsesc o cale de ocolire”.

Sistemele mesh pot comuta rapid între frecvențe și pot menține stațiile radio sincronizate. Astfel, sistemele de război electronic pot fi nevoite să bruieze o gamă mai largă de frecvențe pentru a întrerupe în mod constant conexiunea.

„Este foarte dificil de contracarat, deoarece poate ocoli încercările tale de a-l neutraliza”, adaugă Hay.

Distanțele mai mici dintre nodurile individuale pot face, de asemenea, ca legăturile radio să fie mai greu de bruiat. Pentru a întrerupe o conexiune, un dispozitiv de bruiaj trebuie să genereze suficientă interferență la nivelul receptorului. Sarcina poate deveni mai dificilă atunci când sunt folosite stații radio mesh cu putere mare de transmisie.

Acest lucru nu înseamnă însă că rețelele mesh sunt imune la războiul electronic. Bohnert avertizează că există un compromis între raza de acțiune și reziliență: rețelele concepute pentru comunicații pe distanțe mai mari pot deveni mai vulnerabile la bruiaj, în timp ce rețelele mai rezistente presupun păstrarea unor distanțe mai mici între noduri.

Echipamentele radio mai puternice pot compensa parțial acest dezavantaj, însă la un cost considerabil. Unele dintre stațiile radio mesh fabricate în China și folosite pe dronele rusești costă peste 8.000 de dolari bucata.

Prin urmare, rețelele mesh îi oferă Rusiei un sistem de comunicații propriu, adaptabil și rezistent la întreruperi, prin care pot fi transmise comenzi de control, date de telemetrie, imagini video în timp real și alte informații între operatori și drone. Această conexiune permite efectuarea de misiuni de recunoaștere, modificarea țintelor și lansarea unor atacuri controlate de la distanță, precum cele observate în zona Kievului.

Cum folosește Rusia rețelele mesh în atacurile asupra Kievului

Atacul asupra sediului Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) din Kiev a ridicat o întrebare importantă: cum a putut fi ghidată drona cu atâta precizie deasupra capitalei?

Beskrestnov consideră că aparatul ar fi putut să se conecteze la un releu mesh terestru care funcționa în interiorul orașului.

„Susțin cu tărie că în Kiev sunt activate relee radio mesh ale inamicului, care oferă canale de control temporare, pe termen scurt, pentru ca dronele Shahed să-și poată ajusta atacurile”, afirmă el. „Nu sunt multe. Poate una până la trei.”

Potrivit lui Beskrestnov, în momentul atacului asupra sediului SBU nu se aflau în aer alte drone Shahed care ar fi putut funcționa ca relee aeriene.

Hay este de acord că o asemenea configurație este posibilă din punct de vedere tehnic. Un sistem radio mesh instalat pe acoperișul unei clădiri sau într-un apartament s-ar putea conecta la internet printr-o conexiune fixă de bandă largă, prin Wi-Fi sau printr-o rețea de telefonie mobilă. Astfel, ar putea furniza o legătură locală de control unei drone care se apropie de țintă, în etapa finală a zborului.

Război în Ucraina. Sursă foto: Reuters

Releele aeriene sunt cele mai eficiente la altitudine, unde dronele pot menține o linie de vizibilitate radio directă între ele. Pe măsură ce aparatele coboară, clădirile, relieful și curbura Pământului pot obstrucționa semnalul. Un releu amplasat în interiorul Kievului ar putea asigura conexiunea pentru ultima porțiune a zborului.

Brigada 50 Separată de Sisteme Fără Pilot „Varyag” a Rusiei s-a remarcat prin utilizarea dronelor Geran și Gerbera echipate cu tehnologie mesh pentru misiuni de recunoaștere și lovituri la distanță mare. Formațiunea face parte din Forțele de Sisteme Fără Pilot ale Rusiei și este subordonată Comandamentului Suprem. Ea vizează logistica și infrastructura ucraineană din spatele liniilor frontului.

Brigada a fost asociată cu atacuri asupra podurilor și centrelor de date din Kiev, precum și cu operațiuni în regiunile Zaporijia, Dnipropetrovsk, Donețk, Harkiv și Cernihiv.

Sistemul mesh oferă unor formațiuni precum „Varyag” mai mult decât o rază de acțiune extinsă. Acesta le permite operatorilor să modifice desfășurarea unui atac chiar și după ce dronele au decolat.

Bohnert explică această flexibilitate prin prisma teoriei jocurilor. Dacă raza de acțiune este factorul prioritar, dronele-releu pot fi dispuse într-un lanț lung, fiecare extinzând conexiunea pe o distanță mai mare. Dacă principala amenințare este reprezentată de războiul electronic sau de interceptoarele ucrainene, dronele pot zbura mai aproape unele de altele. Raza de acțiune scade, dar crește numărul legăturilor alternative disponibile.

Configurația poate fi modificată chiar și în timpul unui atac.

Bohnert oferă exemplul a zece drone trimise către patru ținte posibile. Prima dronă care ajunge la destinație le poate arăta operatorilor care ținte mai sunt accesibile, permițându-le să redirecționeze celelalte aparate în timpul zborului.

„Există multă teorie a jocurilor, iar totul depinde foarte mult de situație”, spune el. „De aceea este atât de periculos.”

Dronele-releu pot fi, de asemenea, trimise în avans sau înlocuite pe măsură ce sunt distruse. În acest fel, Ucraina este obligată să consume interceptoare pentru a le doborî, în timp ce alte aeronave își continuă drumul către ținte.

Un joc tehnologic de-a „lovește cârtița”

Rusia oferă din ce în ce mai multe metode de comunicare dronelor sale cu rază lungă de acțiune. Unele aparate Geran au fost găsite echipate atât cu sisteme radio mesh, cât și cu modemuri celulare. Astfel, operatorii pot utiliza conexiunea disponibilă în diferite etape ale zborului.

În timp ce stațiile radio mesh transmit imagini video în direct și comenzi de control, modemurile celulare sunt folosite pentru transmiterea datelor de telemetrie, inclusiv a informațiilor despre poziția și starea dronei.

Pe 14 septembrie, oficialii ucraineni au declarat că Rusia folosea probabil rețelele comerciale LTE din Belarus și stații de releu radio amplasate pe teritoriul belarus pentru a comunica cu dronele Shahed în timpul atacurilor de amploare asupra Ucrainei.

Război în Ucraina. Foto: REUTERS/Anatolii Stepanov

Infrastructura LTE din Belarus ar putea funcționa și ca punct de legătură între rețeaua mesh aeriană și internet, permițând operatorilor ruși să comunice cu dronele prin intermediul rețelei mesh, fără ca fiecare aeronavă să fie nevoită să se conecteze direct la o rețea celulară.

Potrivit lui Hay, o dronă care zboară la o altitudine suficient de mare pentru a menține legături mesh ar putea, în teorie, să treacă la o rețea celulară pe măsură ce coboară într-o zonă cu acoperire mobilă, cu condiția să poată accesa rețeaua respectivă.

Menținerea conexiunii nu presupune neapărat ca un operator să piloteze manual drona pe întreaga durată a zborului. Sistemele de viziune computerizată pot permite, de asemenea, operatorului să desemneze o țintă, după care aeronava o poate urmări și se poate apropia de ea în mod autonom, în etapa finală a atacului.

Comunicațiile prin satelit ar putea adăuga, în cele din urmă, un nou nivel de conectivitate. În 2026, Rusia a început să desfășoare „Rassvet”, o constelație de sateliți de internet pe orbită joasă, concepută ca alternativă națională la Starlink.

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Programul s-a confruntat cu probleme încă de la început, inclusiv pierderea unui satelit și defecțiuni care au făcut ca alți sateliți să se abată de la orbitele prevăzute. Dacă această constelație va deveni pe deplin operațională, forțele ruse ar putea avea acces la un sistem de comunicații prin satelit aflat sub controlul direct al Moscovei.

Hay se așteaptă ca aceste tehnologii să fie utilizate împreună, nu ca alternative exclusive una la cealaltă.

„Au rețea celulară și dispun, de asemenea, de suport pentru rețea mesh la bord”, spune el, referindu-se la unele drone Geran. „Vor dispune, în plus, de comunicații prin satelit și le vor folosi pe fiecare dintre acestea, probabil pe cea care funcționează la un moment dat în timpul zborului.”

Această combinație creează o problemă și mai dificilă pentru sistemele ucrainene de război electronic. Blocarea unei singure metode de comunicație nu înseamnă neapărat izolarea dronei de operator, dacă o altă conexiune rămâne disponibilă.

„E ca un joc de tip «lovește cârtița»”, spune Hay. „Ajungi într-o situație în care se folosește o tehnologie, apoi aceasta nu mai funcționează, așa că încep să folosească o altă tehnologie. O lovești, rezolvi problema aceea. Dar ea își face apariția în altă parte.”

Editor : C.A.