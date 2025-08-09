Live TV

„Habar n-are despre ce vorbește”. Confuzie în discuțiile dintre Witkoff și Putin: trimisul lui Trump ar fi înțeles greșit ce vrea Rusia

Data publicării:
Vladimir Putin - Steve Witkoff
Întâlnirea Vladimir Putin - Steve Witkoff a avut loc la Moscova. Foto Profimedia

Speculațiile se înmulțesc în urma acordului privind summitul dintre președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin, care va avea loc săptămâna viitoare în Alaska. Joi, informațiile arătau că negociatorul lui Trump, Steve Witkoff, a înregistrat progrese în cadrul întâlnirii cu Putin. Însă mai multe surse au declarat pentru Bild că cei doi, de fapt, nu s-au înțeles.

Potrivit Bild, înaintea summitului de pace din 15 august, Kremlinul nu s-a abătut de la cererea sa maximalistă de a controla complet cele cinci regiuni ucrainene Donețk, Luhansk, Zaporojie, Herson și Crimeea înainte ca armele să tacă. Partea rusă a sugerat doar „încetarea focului sectorială” – cum ar fi renunțarea reciprocă la atacurile împotriva instalațiilor energetice sau a marilor orașe din spatele liniilor frontului.

Cu toate acestea, Putin nu dorește în niciun caz oprirea ofensivelor majore ale Rusiei de-a lungul frontului, chiar dacă SUA au propus, în schimb, ridicarea în mare parte a sancțiunilor împotriva Rusiei și încheierea de noi acorduri economice. Trump a propus chiar un „schimb de teritorii”, care ar permite Rusiei să păstreze părți din Donbasul ocupat în schimbul renunțării la alte teritorii (ceea ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins categoric).

Potrivit sursei citate, trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, ar fi înțeles complet greșit unele dintre declarațiile rușilor și le-ar fi interpretat eronat ca o concesie din partea lui Putin. El a interpretat greșit cererea Rusiei de „retragere pașnică” a ucrainenilor din Herson și Zaporojie ca o ofertă de „retragere pașnică” a rușilor din aceste regiuni.

„Witkoff habar n-are despre ce vorbește”, a declarat un oficial al Guvernului ucrainean pentru Bild. O evaluare care, potrivit informațiilor Bild, este împărtășită și de oficialii Guvernului german.

Conform rapoartelor, joi seara a avut loc o conferință telefonică între reprezentanții Guvernului SUA – inclusiv trimisul special Witkoff, secretarul de stat Marco Rubio și vicepreședintele JD Vance – și partenerii europeni. După cum a aflat Bild, partea americană a fost percepută ca fiind haotică și dezbinată.

Cauza acestui lucru a fost în primul rând Witkoff, ale cărui remarci despre conversația sa cu Putin de miercuri, de la Kremlin, au fost percepute ca fiind confuze. El însuși a părut copleșit și incompetent în fața europenilor atunci când a vorbit despre problemele teritoriale din Ucraina.

Aparent, a existat și o neînțelegere între Witkoff și Rubio cu privire la modul cum se va proceda, întrucât secretarul de stat a subliniat că europenii ar trebui să fie implicați în procesul ulterior, în timp ce Vance și Witkoff doreau doar să informeze Europa cu privire la rezultatele măsurilor ulterioare luate de Trump.

ANALIZĂ Donald Trump, între un joc de cărți și ruleta rusească în summitul cu Vladimir Putin. Asul din mâneca președintelui SUA

Descarcă aplicația Digi Sport
