O fregată militară rusească s-a ciocnit cu un petrolier care încerca să o realimenteze, în apropierea coastelor Marii Britanii. Operațiunea, desfășurată în condiții meteorologice dificile, s-a transformat într-un incident care a scos la iveală tensiuni grave între membrii echipajului.

Potrivit unor comunicații radio interceptate, un marinar rus a amenințat că își va executa un coleg pe puntea elicopterelor, după ce acesta ar fi întârziat realimentarea navei din cauza unor probleme birocratice. Incidentul a fost monitorizat de Marina Regală Britanică, relatează The Telegraph.

Incidentul s-a produs între 21 și 23 octombrie 2026, în Marea Nordului, în apropierea comitatului britanic Essex, în timpul unei operațiuni de realimentare a fregatei rusești Neustrashimi.

Nava militară, care aparține Flotei Baltice a Rusiei, încerca să primească combustibil de la petrolierul Valentin Rikov, însă vântul puternic și valurile au complicat manevrele.

Potrivit informațiilor publicate de presa britanică, fregata mai avea combustibil pentru aproximativ două zile de navigație, situație care a determinat echipajul să încerce realimentarea în ciuda condițiilor nefavorabile.

În timpul operațiunii, cele două nave s-au ciocnit, iar comunicațiile radio interceptate au dezvăluit atmosfera tensionată de la bord.

„Trebuie să-l scoatem pe puntea elicopterelor și să-l executăm în fața tuturor”

Înregistrările obținute inițial de The Times și prezentate ulterior de The Telegraph surprind reacțiile marinarilor ruși după ce operațiunea a fost întârziată de probleme legate de documentele tehnice.

Unul dintre membrii echipajului și-a exprimat nemulțumirea folosind un limbaj vulgar, afirmând că situația devenise un coșmar.

Un alt marinar a criticat condițiile meteorologice, spunând că echipajul aștepta de prea mult timp o îmbunătățire a vântului și a curenților marini.

Cea mai gravă amenințare a fost înregistrată într-o altă conversație radio.

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„Trebuie să-l scoatem pe puntea elicopterelor și să-l executăm acolo, în fața tuturor”, a declarat unul dintre marinari, referindu-se la colegul considerat responsabil pentru întârzierea operațiunii.

Nu există informații că amenințarea ar fi fost pusă în aplicare sau că marinarul vizat ar fi fost agresat.

Nava rusească era aproape să rămână fără combustibil

Potrivit unei surse din domeniul apărării citate de The Times, explicația pentru insistența echipajului de a continua operațiunea, în ciuda vremii nefavorabile, era situația critică a rezervelor de combustibil.

„Credem că motivul pentru care încercau atât de insistent, în condiții de mare agitată, era faptul că nava militară era pe punctul de a rămâne fără combustibil”, a explicat sursa.

Aceasta a descris operațiunea drept o demonstrație de navigație extrem de dezorganizată, care ar fi putut provoca o deversare de petrol.

Specialiștii britanici consideră că impactul ar fi putut produce avarii atât la corpurile navelor, cât și la suprastructurile acestora. Amploarea eventualelor pagube nu a fost confirmată public.

Realimentarea fusese planificată printr-o manevră în care una dintre nave urma să staționeze, iar cealaltă să se apropie și să fie fixată lângă aceasta, folosind elemente de protecție pentru absorbirea șocurilor.

Spre deosebire de această metodă, navele militare britanice utilizează frecvent realimentarea în marș, navigând paralel și transferând combustibilul prin furtunuri speciale.

„Condițiile sunt foarte nefavorabile. Pierdem controlul deplasării navei”

Comunicațiile radio au dezvăluit și dificultățile întâmpinate de marinarii ruși în controlul celor două nave.

Un membru al echipajului a avertizat că vântul urma să se intensifice, iar prognoza pentru 25 octombrie indica rafale de până la 30 de metri pe secundă, echivalentul a aproximativ 108 kilometri pe oră.

Un alt marinar a comunicat că navele întâmpinau dificultăți de manevră din cauza condițiilor meteorologice.

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Într-o altă transmisie, un membru al echipajului a anunțat că era pregătit pentru declanșarea unei alarme de urgență.

În cele din urmă, marinarii au abandonat tentativa de realimentare.

Datele sistemelor automate de identificare a navelor indică faptul că cele două vase și-au oprit transponderele și s-au deplasat către estul Scoției, unde au reușit să efectueze operațiunea în ape mai adăpostite.

Ulterior, fregata Neustrashimi și-a reluat patrularea în Marea Nordului și Canalul Mânecii, în timp ce petrolierul Valentin Rikov s-a întors temporar la Kaliningrad.

Marina britanică a urmărit întreaga operațiune

Potrivit informațiilor obținute de The Telegraph, cele două nave rusești s-au aflat sub supravegherea Marinei Regale Britanice pe durata manevrelor.

Nava de patrulare HMS Tyne a monitorizat tentativa de realimentare timp de mai multe zile.

Surse britanice au precizat că operațiunea a avut loc în condiții maritime dificile, în afara apelor teritoriale ale Regatului Unit.

Fregata Neustrashimi se afla de mai multe luni în apropierea coastelor britanice, unde participa la misiuni de protejare a petrolierelor asociate așa-numitei flote din umbră a Rusiei.

Această flotă este alcătuită din nave comerciale utilizate pentru transportul petrolului rusesc, unele dintre ele operând prin structuri de proprietate opace și fiind vizate de sancțiuni occidentale.

Activitatea navală a Rusiei în apropierea Marii Britanii a crescut cu 25%

Incidentul intervine într-un context de intensificare a prezenței militare rusești în apele din apropierea Regatului Unit.

Potrivit datelor citate de presa britanică, activitatea navelor rusești în această regiune a crescut cu aproximativ 25% în primele șapte luni ale anului 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

Într-o investigație publicată anterior, The Telegraph a relatat că nave de pescuit rusești au desfășurat activități suspecte în apropierea unor cabluri submarine de comunicații care leagă Marea Britanie de Europa continentală și Statele Unite.

Analiza a identificat peste 500 de situații în care traulere rusești au staționat deasupra unor asemenea cabluri sau le-au urmărit traseele pe distanțe considerabile.

Autoritățile occidentale suspectează că unele nave civile rusești ar putea fi utilizate pentru colectarea de informații privind infrastructura submarină critică.

Tot în noiembrie, Marina Regală Britanică a interceptat nava rusă de informații Viktor Leonov, care monitoriza exerciții NATO desfășurate în apropierea Scoției.

În acest context, incidentul fregatei Neustrashimy ridică întrebări privind capacitatea Marinei Ruse de a susține misiuni navale prelungite, în special atunci când navele militare depind de operațiuni dificile de realimentare pe mare.

Deși ciocnirea nu a provocat o confruntare militară cu forțele britanice, comunicațiile interceptate indică probleme de coordonare și tensiuni la bordul navei rusești.

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Editor : Sebastian Eduard