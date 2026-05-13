„I se spune că frontul se prăbușește”. Generalii ruși i-au promis lui Putin că vor cuceri Donbasul până în toamnă

Comandamentul militar suprem l-a convins pe președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, că trupele ruse vor putea cuceri întregul Donbas până în toamnă, scrie Financial Times, citând surse.

Potrivit ziarului, după ce va prelua controlul asupra Donbasului, Putin intenționează să-și intensifice cererile pentru încetarea focului și ar putea să-și extindă pretențiile teritoriale.

Adjunctul șefului serviciului de informații militare ucrainean, Vadim Skibitsky, a declarat pentru FT că succesul din Donbas va permite Kremlinului să formuleze pretenții suplimentare. Potrivit acestuia, Putin ar putea solicita apoi cedarea regiunilor Herson și Zaporijia, pe care Rusia le-a declarat ale sale în 2022. O parte semnificativă a acestora rămâne sub controlul Ucrainei.

Surse ale FT susțin că Putin se concentrează acum pe cucerirea Donbasului, deși anterior admitea înghețarea acțiunilor militare pe linia actuală a frontului. „L-am îndemnat să încheie totul pe linia actuală a frontului. Dar el continuă să spună: «Nu, nu pot accepta asta»”, a declarat unul dintre interlocutori pentru FT. Potrivit sursei, regiunile Herson și Zaporijia nu au pentru Putin o „semnificație simbolică” la fel de mare ca Crimeea și Donbasul, dar rămân obiective militare ale Rusiei.

Potrivit unor surse ale FT, ambițiile lui Putin ar putea fi mult mai ample — ajungând până la preluarea controlului asupra întregului teritoriu al Ucrainei de pe malul stâng al Niprului, inclusiv asupra Kievului și Odesei. „Nu va cuceri Zaporijia, nu va cuceri Donbasul, nu va cuceri Hersonul. Dar rețineți: planul a fost întotdeauna să cucerească Kievul. Obiectivul a fost stabilit și trebuie îndeplinit... I se spune că ucrainenii sunt la capătul puterilor, frontul se prăbușește și rămân fără oameni”, a declarat unul dintre participanții la negocierile neoficiale.

În acest context, Rusia și Ucraina consideră puțin probabilă reluarea negocierilor de pace cu medierea SUA, chiar și după încheierea conflictului din Orientul Mijlociu, scrie FT.

Donald Trump a declarat ieri și săptămâna trecută că Rusia și Ucraina sunt aproape de un acord. Însă, deocamdată, nu există confirmări ale acestor afirmații. Niciuna dintre părțile implicate în conflict, potrivit surselor FT, nu vede un sens deosebit în continuarea negocierilor. „Partea americană nu a reușit să obțină niciun progres din partea Rusiei. Tot ce se putea discuta a fost deja discutat”, a declarat unul dintre oficialii ucraineni pentru FT. Rusia a dat, de asemenea, de înțeles că negocierile ulterioare nu au sens fără retragerea trupelor ucrainene din Donbas. Rezolvarea conflictului va rămâne în impas chiar și după zeci de runde de negocieri, dacă Ucraina nu își retrage trupele din Donbas, a declarat pe 10 mai Yuri Ushakov, consilierul președintelui Federației Ruse.

Nu se prevede încă încetarea războiului. „Rusia încearcă în continuare să obțină victoria pe câmpul de luptă, menținându-și în același timp cererile maximaliste. Acțiunile Rusiei contrazic în mod evident orice presupusă disponibilitate de a negocia”, a declarat pentru FT un diplomat german de rang înalt.

