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Ieșiri misterioase de bani din Rusia: De ce bogații ruși își transferă averile în Dubai, Cipru și în criptomonede

Data actualizării: Data publicării:
Banca Centrală a Rusiei
Foto: Profimedia
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Din articol
Se scurg averile rusești în străinătate?

Rusia a înregistrat un nivel record de 12,2 miliarde de dolari, bani care au ieșit din țară în al doilea trimestru al anului 2026, potrivit datelor Băncii Centrale.

Suma a fost de 8,7 ori mai mare decât cele 1,4 miliarde de dolari înregistrate în primul trimestru și reprezintă cea mai mare valoare trimestrială de când Banca Centrală a început să compileze datele în 1994, , alimentând întrebările cu privire la cât capital părăsește țara fără a fi înregistrat, informează TVP World.

Recordul anterior era de 8,3 miliarde de dolari, înregistrat în primul trimestru al anului 2009, a raportat Moscow Times.

Suma uluitoare a reînnoit speculațiile conform cărora rușii înstăriți își transferă activele în străinătate.

Dacă această cifră reflectă ieșiri de capital neînregistrate, ar putea avea consecințe importante pentru Rusia, deoarece banii transferați în străinătate pot reduce oferta de valută străină disponibilă pe piața internă, pot exercita presiune asupra rublei și pot deturna fonduri de la investițiile din țară.

Suma a fost înregistrată în categoria „erori și omisiuni” a Băncii Centrale în balanța de plăți, care este tratată oficial ca o măsură a „discrepanțelor statistice”.

Aceasta poate rezulta din lacune de raportare, diferențe de evaluare, neconcordanțe de calendar și alte discrepanțe. Cifrele nu identifică părțile implicate sau tranzacțiile subiacente.

Economiștii afirmă, totuși, că această categorie poate include și tranzacții care nu sunt înregistrate în altă parte în balanța de plăți.

Se scurg averile rusești în străinătate?

Un economist citat de „Moscow Times” a afirmat că această categorie ar putea ascunde ieșiri de capital neînregistrate, în timp ce un altul a spus că aceasta ar putea include retrageri prin canale care nu sunt înregistrate ca investiții directe în străinătate, plăți pentru importuri sau rambursări de împrumuturi.

Amploarea cifrei din al doilea trimestru a readus în atenție rapoartele recente conform cărora rușii bogați își mută activele în străinătate.

Bloomberg a raportat în iulie, citând șase ruși bogați și alte persoane familiarizate cu miliardarii țării, că unele dintre cele mai bogate persoane din Rusia au mutat miliarde de dolari în străinătate pe fondul îngrijorărilor legate de încetinirea economiei, finanțele publice și riscul confiscărilor de către stat.

Printre destinațiile menționate se numără Emiratele Arabe Unite, Cipru, Turcia, Arabia Saudită și Africa, Dubaiul impunându-se ca un important centru pentru averea rusă.

Unii miliardari și-au transferat, de asemenea, activele în criptomonede, aur, proprietăți imobiliare în străinătate și fonduri de investiții private.

Editor : Sebastian Eduard

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