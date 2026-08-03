Kremlinul ar putea declanșa un nou val de mobilizare după „alegerile” din septembrie pentru Duma de Stat, pentru a trimite pe frontul din Ucraina mii de noi combatanți, scrie The Wall Street Journal (WSJ), citând surse din administrația americană.

Potrivit acestora, autoritățile iau în considerare un astfel de scenariu din cauza reducerii fluxului de soldați cu contract, ceea ce împiedică punerea în aplicare a planurilor președintelui Vladimir Putin de a ocupa întregul Donbas. WSJ subliniază că noua mobilizare ar putea viza ruși cu un nivel minim de pregătire sau care nu doresc deloc să lupte, în timp ce în primul val au fost chemați rezerviști și bărbați cu experiență militară.

Despre probabilitatea unei noi mobilizări în Forțele Armate ale Federației Ruse, al căror ritm de avansare în iulie a fost de doar 37,85 km pătrați, vorbește și Ruslan Puhov, directorul Centrului de Analiză a Strategiilor și Tehnologiilor din Moscova. Potrivit acestuia, dacă Putin va decide să nu renunțe la pretențiile sale privind ocuparea completă a regiunilor Donetsk și Luhansk, „s-ar putea să nu-i rămână altă opțiune decât să declare mobilizarea”.

Riscurile politice ale unei astfel de decizii ar putea depăși avantajele militare de pe front, întrucât unii ruși își declară disponibilitatea de a opune rezistență în cazul mobilizării, afirmă WSJ. „Imediat ce mi se va da o armă în mână, îi voi împușca pe cei care m-au mobilizat”, a declarat pentru ziar Dmitri Rogin, un ofițer de rezervă în vârstă de 53 de ani.

Zvonurile despre un nou val de mobilizare sunt însoțite de razii împotriva bărbaților de vârstă de recrutare în regiunile rusești. De exemplu, în regiunea Penza a fost reluată recent trimiterea forțată a locuitorilor locali în armată, iar reținerile sunt efectuate de forțele de ordine și de persoane în civil, cu sprijinul autorităților locale. Anterior s-a raportat că incidente similare au avut loc în Udmurtia, precum și în regiunile Ulyanovsk și Rostov.

În plus, în ultima perioadă a crescut brusc numărul de posturi vacante publicate de companiile rusești și de structurile de stat pentru specialiști în înregistrarea militară și pregătirea pentru mobilizare. În prezent, pe HeadHunter sunt publicate aproximativ 2.500 de astfel de anunțuri, dintre care aproape 1.300 au apărut în ultima săptămână.

Săptămâna trecută, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, a declarat că, în prima jumătate a anului 2026, autoritățile au reușit să recruteze pe bază de contract aproximativ 200.000 de persoane, în timp ce, în aceeași perioadă a anului trecut, s-au înrolat în război, potrivit datelor furnizate chiar de Medvedev, peste 210.000 de persoane.

Conform estimărilor serviciilor de informații occidentale, până la jumătatea anului 2026, pierderile totale ale armatei ruse au ajuns la 1,4 milioane de persoane ucise și rănite, iar ritmul de recrutare a soldaților cu contract nu mai compensează pierderile.

Editor : A.R.