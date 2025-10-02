Live TV

Video Imagini apocaliptice dintr-un oraș pe care rușii „l-au eliberat” în 2023

Data publicării:
Areas Liberated From Ukrainian Troops In Donetsk People'S Republic, Russia
Mariinka a fost „eliberată” de armata lui Putin în 2023. Sursa foto: Profimedia Images

Un oraș care a fost în centrul bătăliilor dintre Rusia și Ucraina a devenit un morman uriaș de moloz și bombe, după luptele care s-au dat pentru cucerirea sau eliberarea acestuia. Mariinka este o mărturie a barbariei războiului declanșat de Putin. 

Marinka, un oraș cu aproape 10.000 de persoane care locuiau acolo înainte ca Putin să ordone invadarea Ucrainei, nu mai poate fi locuit acum. În întreaga așezare nu a mai rămas nici o clădire în picioare.

Până și biserica a fost puternic bombardată, iar acum ceea ce era cândva o clopotniță și câteva clopote care au căzut la pământ mai sunt martore a faptului că acolo, cândva, a fost un lăcaș de cult unde ucrainenii și rușii care trăiau în pace în comunitate veneau la slujbele de duminică. 

Fotoreporteri din întreaga lume au reușit să arate comunității internaționale monstruozitatea războiului declanșat de Putin. Într-o serie de imagini impresionate se poate observa barbaria unui conflict pe care Putin îl numește „de eliberare”.

 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
gunoaie plastic deseuri reciclare camp natura poluata
1
Ministra Mediului, despre gunoaiele aruncate pe câmp: „Dacă mai aud de o campanie de...
Carduri sociale vouchere sprijin pentru romania
2
Au intrat banii: românii care au carduri sociale pentru alimente au primit prima tranșă...
lacul de acumulare vidraru
3
Diana Buzoianu, despre francezii care „ne fură apa și aurul din lacuri”: Extremiștii...
boeing p8 poseidon in zbor
4
SUA au trimis chiar în coasta Rusiei aeronave avansate care „vânează” submarine. Ce pot...
N23 SOSIRE NICUSOR MACRON DINEU SUMMIT UE COPENHAGA VO 011025_00192
5
Nicușor Dan a participat la dineul organizat de regele Danemarcei la Copenhaga. Șeful...
A început ”revoluția”: omul de 50.000.000 €, așteptat în România
Digi Sport
A început ”revoluția”: omul de 50.000.000 €, așteptat în România
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
FED DECLARATII NICUSOR DAN 021025 FOCTR1_21218
Nicușor Dan face declarații la summitul din Cophenhaga. Anunț crucial...
Bucharest, Romania. 23rd Jun, 2025: Ionut Mosteanu, proposed Minister of Defense, is heard by the specialized committees of the Romanian Parliament. Credit: Lucian Alecu/Alamy Live News
România nu va putea doborî dronele rusești aflate la graniță, dacă...
small river after flood or storm. Aerial view, Romania
Cod roșu de inundații pe râuri din mai multe județe. Șefa ANM...
militari sua nato deveselu
Militarii americani de la baza Deveselu nu vor fi plătiți până când...
Ultimele știri
România se aliază cu Franța și Italia împotriva traficului de droguri. Nicușor Dan: „Este una dintre principalele amenințări”
Dosar privind furtul de motorină și piese de locomotivă de la CFR Marfă: șapte persoane au fost reținute
De teama că va fi următoarea țintă a Rusiei, Lituania construiește adăposturi antiaeriene: „Trebuie să ne pregătim”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
EU Summit in Copenhagen
Viktor Orban șochează la reuniunea de la Copenhaga: „UE a decis să intre în război”
emmanuel macron
Macron: Dronele care încalcă spaţiul european pot fi distruse. „Este foarte important să transmitem un mesaj clar”
Volodimir Zelenski
Zelenski: „Incidentele cu drone din Europa arată că Rusia e suficient de îndrăzneață pentru a escalada acest război”
Sisteme de apărare antiaeriană Patriot.
„O schimbare radicală.” Rușii lansează rachete balistice care pot evita apărarea aeriană a Ucrainei. Sistemul Patriot nu face față
victor negrescu in parlamentul european
Parlamentul European va dezbate o rezoluție privind dronele rusești care au încălcat spațiul aerian al României
Partenerii noștri
Pe Roz
O femeie sfidează orice regulă și pozează în costum de baie la 77 de ani: „Destest să-mi acopăr corpul!” Cum...
Cancan
Florin, livratorul de la Glovo care a emoționat o țară întreagă, declarații cu ochii în lacrimi după ce s-a...
Fanatik.ro
Câți bani câștigă, de fapt, românii în străinătate. Ce salariu are un șofer de camion sau un zugrav în 2025...
editiadedimineata.ro
Cum să ai cel mai bun somn
Fanatik.ro
Care este, de fapt, secretul lui Ion Țiriac. Așa a reușit să facă o adevărată avere
Adevărul
Europa își ridică un „Zid de drone” pe flancul estic. Ce este și la ce servește?
Playtech
Câți ani trebuie să lucrezi pentru pensia minimă în România. Ce s-a schimbat în 2025
Digi FM
Ianis Hagi și soția lui, Elena, și-au botezat fiul născut acum o lună. Ce nume au ales pentru primul nepot al...
Digi Sport
Decizia și anunțul instanței în cazul lui Ionel Ganea, la patru luni de la moartea copilului său de doi ani
Pro FM
Ce relație are fiica lui Michael Jackson cu mătușa ei. Paris și Janet Jackson s-au întâlnit la Săptămâna...
Film Now
Nicole Kidman, prima apariție publică după ce a depus cererea de divorț de Keith Urban. Actrița nu și-a dorit...
Adevarul
Armata Română iese la „shopping”. Tancurile cu care am ține la respect Rusia: „Abrams sunt prea grele, avem...
Newsweek
Cum a ajuns guvernul să nu aibă bani să crească pensiile? Marea Recalculare a costat 4.000.0000.000€
Digi FM
Radu Drăgușin și-a cerut iubita în căsătorie, într-un cadru spectaculos. Cine e partenera fundașului...
Digi World
De ce e mai sănătos pentru copii să crească alături de un câine decât lângă o pisică. Studiul care schimbă...
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
"Fața ei arată complet diferit!" Val de reacții după apariția Emmei Stone la Paris, din partea fanilor care...
UTV
David Măruță și Ilona Tand s-au despărțit după trei luni de relație. Ce spune Andra despre idila...