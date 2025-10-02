Un oraș care a fost în centrul bătăliilor dintre Rusia și Ucraina a devenit un morman uriaș de moloz și bombe, după luptele care s-au dat pentru cucerirea sau eliberarea acestuia. Mariinka este o mărturie a barbariei războiului declanșat de Putin.

Marinka, un oraș cu aproape 10.000 de persoane care locuiau acolo înainte ca Putin să ordone invadarea Ucrainei, nu mai poate fi locuit acum. În întreaga așezare nu a mai rămas nici o clădire în picioare.

Până și biserica a fost puternic bombardată, iar acum ceea ce era cândva o clopotniță și câteva clopote care au căzut la pământ mai sunt martore a faptului că acolo, cândva, a fost un lăcaș de cult unde ucrainenii și rușii care trăiau în pace în comunitate veneau la slujbele de duminică.

Fotoreporteri din întreaga lume au reușit să arate comunității internaționale monstruozitatea războiului declanșat de Putin. Într-o serie de imagini impresionate se poate observa barbaria unui conflict pe care Putin îl numește „de eliberare”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.R.