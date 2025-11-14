Live TV

Video Imagini virale cu noul robot umanoid dezvoltat de către armata rusă

robot rus
Armata rusă a prezentat un robot umanoid care ar putea ajuta trupele pe front, cel puțin asta susțin oficialii de la Moscova. Pe rețelele sociale au apărut imagini cu dispozitivul care merge având un kalașnikov așezat în brațe. 

Imaginile scurse pe rețelele sociale par să fie de la o conferință organizată de către oficialii din armata lui Putin. De altfel, Rusia și-a intensificat evenimentele propagandistice prin care încearcă să demonstreze publicului intern performanța inovațiilor militare pe care le dezvoltă cercetătorii ruși. 

Imaginile cu noul robot, îmbrăcat corespunzător în uniformă militară rusă, au fost rapid răspândite online, iar internauții nu au ezitat să râdă despre noua inovație rusească.  

„Seamănă cu Jack Skellington(n. red. celebrul personaj fictiv), a scris unul dintre internauți. 

Un alt utilizator a scris „Arată ca un bunic de 90 de ani cu prostată mărită.”

Amintim, primul robot umanoid rusesc cu inteligență artificială a căzut pe scenă în timpul lansării oficiale, la un eveniment de tehnologie care a avut loc la Moscova. pe 10 noiembrie. Asistenții săi s-au grăbit să-l acopere, în timp ce încercau să remedieze defecțiunea.

