În culisele mașinăriei de recrutare a lui Vladimir Putin: „O loterie cu risc ridicat. În Rusia, viața unei persoane nu valorează nimic”

Un bazar online al recrutorilor independenți găsește noi recruți pentru a lupta împotriva Ucrainei, încurajându-l pe Vladimir Putin la masa negocierilor și speriind liderii europeni cu privire la ceea ce ar putea face armata sa în creștere.

Și asta pentru că, pentru bărbații ruși, războiul se promovează acum ca orice alt loc de muncă, comentează Politico.

Ofertele pentru contracte pe linia frontului apar pe aplicația de mesagerie Telegram, alături de chat-uri de grup și alerte de știri, promițând bonusuri la semnare de până la 540.000 de dolari – o sumă care poate schimba viața într-o țară în care salariul mediu lunar rămâne sub 1.000 de dolari. Stimulentele depășesc suma de bani, incluzând promisiuni de scutire de datorii și îngrijire gratuită a copiilor pentru familiile soldaților, precum și locuri garantate la universitate pentru copiii acestora.

Cazierul judiciar, bolile și chiar HIV nu mai sunt motive automate de descalificare.

Pentru mulți bărbați care nu au nimic de pierdut, frontul a devenit un angajator de ultimă instanță.

În spatele avalanșei de oferte se află un sistem coordonat de recrutare gestionat de cele peste 80 de administrații regionale ale Rusiei. Presate de Kremlin să furnizeze forță de muncă, regiunile au devenit de facto centre de recrutare, concurând între ele pentru soldații contractuali. Ceea ce a început ca o soluție de război s-a transformat într-o industrie de recrutare cvasi-comercială, alimentată de bonusuri federale și bugete locale.

Autoritățile regionale contractează agenții de resurse umane, care, la rândul lor, angajează recrutori independenți pentru a face publicitate online, a selecta candidații și a-i îndruma pe bărbați în procesul de înrolare.

„Vânători de capete”

Orice cetățean rus poate lucra acum ca recrutor în timp de război, mulți dintre ei operând ca vânători de capete independenți care câștigă comisioane pentru livrarea de soldați pe front. Axel Springer Global Reporters Network a analizat canalele de recrutare din toată Rusia și a intervievat mai mulți recruți și recrutori.

Această piață a apărării forței de muncă este studiată îndeaproape în capitalele occidentale, unde creșterea continuă a armatei ruse – în ciuda faptului că aproximativ 1 milion de soldați au fost uciși sau grav răniți din 2022 – a uimit serviciile de informații și a iritat diplomații, care consideră această creștere crucială pentru înțelegerea poziției țării în negocierile de pace și a posibilității unei viitoare expansiuni în teritoriile învecinate.

„Presupunând că Putin este capabil să continue să finanțeze bonusurile enorme de înrolare (și, de asemenea, plățile în caz de deces) și să găsească forța de muncă care este în prezent atrasă să servească”, a declarat fostul director al CIA, David Petraeus, pentru Politico, Rusia „poate susține genul de campanie costisitoare și istovitoare care a caracterizat luptele din Ucraina de la ultimele realizări majore ale ambelor părți în al doilea an al războiului”.

Capacitatea Rusiei de a menține nivelul de forță de muncă în ciuda pierderilor masive pe câmpul de luptă ajută la explicarea motivului pentru care, la patru ani de la invazie, Vladimir Putin pare mai convins ca niciodată că poate forța Ucraina să accepte condițiile sale – fie prin diplomație, fie printr-un război de uzură. În declarațiile făcute jurnaliștilor ruși săptămâna trecută, Putin a precizat că războiul se va încheia numai dacă forțele ucrainene se vor retrage din teritoriile revendicate de Rusia – în caz contrar, a avertizat el, Moscova își va impune condițiile „prin forța armelor”.

O piață pentru soldați

Întrucât ceea ce se preconiza a fi o campanie fulgerătoare s-a transformat într-un război de uzură, Kremlinul și-a reorganizat mobilizarea în consecință. În septembrie 2022, Putin a anunțat ceea ce a numit o „mobilizare parțială” a 300.000 de rezerviști, provocând o val de furie publică și emigrare, deoarece sute de mii de oameni au fugit din țară pentru a evita să fie trimiși la război. În același timp, statul a deschis porțile închisorilor către câmpul de luptă, atrăgând deținuții în uniformă cu promisiuni de clemență și salarii.

Abordarea a funcționat, stabilind un nou model: mai puțină coerciție, mai mulți bani. Pentru a atrage voluntari care nu s-ar califica pentru recrutare din cauza vârstei, a stării de sănătate sau a lipsei serviciului militar anterior, Kremlinul a vizat cele mai vulnerabile segmente ale societății – de la deținuți la muncitori migranți și bărbați îndatorați – prin creșterea salariilor, oferirea de bonusuri generoase la semnarea contractului și promovarea serviciului militar ca o cale către demnitate și supraviețuire.

În septembrie 2024, Putin a oficializat strategia ordonând ca forțele armate să crească la 1,5 milioane de soldați în serviciu activ. Și argumentele de vânzare s-au schimbat: citațiile și somațiile au fost înlocuite cu bani, beneficii și apeluri la bărbăție.

„Aceste măsuri vizează o categorie demografică specifică: bărbații vulnerabili din punct de vedere social”, spune politologul Ekaterina Schulmann, care studiază procesul decizional al guvernului rus în calitate de lector la Institutul Osteuropa din Berlin. „Bărbați cu datorii, cazier judiciar, puține cunoștințe financiare – sau cei prinși în capcana microcreditelor abuzive. Oameni marginalizați, fără perspective.”

Agenți. Nu imobiliari, de recrutare

Politico dă exemplu unui cuplu de recrutori – Alexander și Olga – care treptat și-au dezvoltat propria afacere independentă, iar acum au o mică firmă de 10 angajați, care se ocupă doar cu recrutarea.

Cuplul își desfășoară cea mai mare parte a activității de recrutare pe aplicația de mesagerie Telegram, într-un vast ecosistem de canale dedicate acum angajărilor în timp de război. Într-un grup cu peste 96.000 de abonați și o imagine de profil intitulată „WORKING”, sunt postate până la 40 de anunțuri de recrutare pe zi, care promovează posturi vacante pentru soldați de infanterie și piloți de drone, alături de oferte detaliate de bonusuri din regiuni rivale.

Fiecare postare este, în esență, o ofertă salarială. În timp ce salariile rămân în general constante, regiunile concurează de obicei pentru lucrători, mărind valoarea muncii prin stimulente precum bonusuri la semnarea contractului. Deși Kremlinul a introdus anul trecut un bonus minim de referință de 400.000 de ruble (5.170 dolari) prin decret prezidențial, sumele oferite în prezent fluctuează foarte mult. Recrutorii îndrumă candidații către teritoriul care plătește cel mai bine în prezent.

„Îi ajutăm cu documentele și îi punem în legătură cu oficialii regionali”, a explicat Olga. „Apoi ne rugăm să se întoarcă teferi și nevătămați.”

Cuplul a refuzat să spună cât câștigă pentru fiecare recrutat. Dar, la fel ca în cazul bonusurilor oferite voluntarilor, remunerația recrutorilor pare să varieze foarte mult de la o regiune la alta.

Un alt recrutor care a vorbit cu Politico a confirmat cifrele publicate anterior de publicația independentă rusă Verstka, care estimează comisioanele între 1.280 și 3.800 de dolari pentru fiecare contract semnat.

Regiunile rusești utilizează fonduri de rezervă pentru a menține nivelurile de recrutare. Potrivit unei analize realizate de publicația independentă iStories, doar 11 regiuni au alocat cel puțin 25,5 milioane de dolari pentru plata recrutorilor – sume comparabile cu cheltuielile regionale pentru sănătate și servicii sociale.

Ascensiune socială

Pentru multe familii, serviciul militar a devenit una dintre puținele căi de ascensiune socială. În multe regiuni, piețele locale slabe ale forței de muncă lasă puține alternative. Cu cât perspectivele economice sunt mai precare, cu atât mai puternică este rețeaua de recrutare.

Cum a fost organizat războiul

Această mașinărie de recrutare ajută la aducerea a aproximativ 30.000 de voluntari în serviciile armate rusești în fiecare lună, suficient pentru a compensa rata mare de victime și pentru a susține operațiunile pe termen lung. Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale din Washington a estimat în această vară că Rusia a pierdut aproximativ 1 milion de persoane, morți și răniți — în conformitate cu estimările oficialilor britanici și ucraineni.

Infrastructura permanentă de recrutare

Moscova nu se bazează doar pe voluntari pentru a-și completa rândurile. O lege semnată în urmă cu câteva săptămâni schimbă sistemul de recrutare al Rusiei – care recrutează bărbați apți din punct de vedere medical, cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani, care nu servesc încă în rezervă – de la cicluri bianuale la procesare pe tot parcursul anului. Experții spun că schimbarea creează efectiv o infrastructură permanentă de recrutare, permițând Ministerului Apărării să canalizeze mai multe persoane către forțele armate.

„Ei merg înainte, dar nu le pasă de numărul de oameni pe care îi pierd”, a spus Andrii Iermak, care, în calitate de șef al Biroului Prezidențial ucrainean, a fost principalul negociator de pace al țării înainte de a demisiona vineri, în contextul unei anchete de corupție. „Este important să înțelegem că suntem o țară democratică și că luptăm împotriva uneia autocratice. În Rusia, viața unei persoane nu valorează nimic.”

Unitățile ucrainene, în schimb, sunt epuizate; în multe locuri, abia reușesc să mențină linia de front. Ofițerii ucraineni au declarat pentru Politico că, în unele părți ale frontului de est, există până la șapte soldați ruși pentru fiecare soldat ucrainean. Această dinamică a fost exacerbată de zeci de mii de soldați ucraineni care, în ultimul an, și-au părăsit posturile fără autorizație sau au abandonat complet serviciul militar.

Armată de 1,5 milioane de soldați

Avantajul Rusiei în ceea ce privește personalul este unul dintre motivele pentru care armata sa cucerește în fiecare lună teritorii ucrainene cu o suprafață aproximativ echivalentă cu cea a orașului Atlanta. Pe măsură ce Kievul cedează teritoriu, acesta a depus eforturi pentru a extinde recrutarea străină, atrăgând voluntari din America și Europa.

Oficialii germani din domeniul securității spun că Putin este bine poziționat pentru a atinge obiectivul declarat de a avea o armată de 1,5 milioane de soldați anul viitor. Această rapidă consolidare industrială și militară i-a neliniștit pe factorii de decizie europeni, care o consideră din ce în ce mai mult o pregătire pentru acțiuni militare dincolo de Ucraina.

„Rusia continuă să-și consolideze armata și se mobilizează la o scară care sugerează o confruntare militară mai amplă cu alte state europene”, afirmă Roderich Kiesewetter, membru al Bundestagului german și expert în securitate din partidul cancelarului Friedrich Merz.

Închisoare sau front

Evitarea pedepsei cu închisoarea rămâne o motivație puternică pentru mulți. O rudă a unui soldat dispărut din regiunea Moscovei a descris cum Ivan, un bucătar în vârstă de 28 de ani, a fost arestat pentru trafic de droguri în 2025. „A semnat declarația de serviciu militar în arest și a cerut instanței să îi înlocuiască pedeapsa cu serviciul militar”, a spus ruda. În decurs de o săptămână, a fost trimis pe front. Ivan a dispărut în aprilie, după mai puțin de o lună de luptă. Soția și fiul său de un an nu au mai auzit nimic de el de atunci. (Numele lui Ivan a fost schimbat la cererea familiei, de teamă să nu sufere represalii.)

În timp ce zeci de mii de oameni s-au înrolat din cele mai bogate centre urbane ale Rusiei, potrivit bazelor de date oficiale și analiștilor, majoritatea recruților provin din regiunile defavorizate economic ale Rusiei, unde viața a fost mult timp marcată de sărăcie, criminalitate și alcoolism.

„Pentru mulți bărbați, aceasta este ultima șansă de a-și construi o viață care să aibă sens”, a spus Alexander Baunov de la Carnegie Russia Eurasia Center. „În loc să moară ca niște ratați în ochii familiilor lor, ei mor ca eroi pe front.”

Pentru bărbații care se înrolează voluntar – adesea tratați ca fiind dispensabili de către comandanții lor – războiul a devenit o loterie cu risc ridicat pentru o viață mai bună. Supraviețuirea aduce câștiguri transformatoare. Chiar și rănile grave sunt compensate cu sume fixe: aproximativ 12.000 de dolari pentru un deget rupt și 36.000 de dolari pentru un picior zdrobit.

În timpul unor scurte călătorii mai aproape de front pentru a livra echipament, Anton spune că a fost ținta repetată a dronelor ucrainene. Într-o ocazie, una a explodat la doar câțiva metri de el. Chiar și acea scăpare la mustață nu a fost suficientă pentru a-l face să se răzgândească.

„Situația mea financiară s-a îmbunătățit semnificativ. Poate suna trist, dar pentru mine personal, semnarea contractului mi-a îmbunătățit viața”, spune Anton. „Cel mai greu este să fiu departe de copiii mei. Dar chiar și știind asta, aș face-o din nou.”

