Live TV

În culisele mașinăriei de recrutare a lui Vladimir Putin: „O loterie cu risc ridicat. În Rusia, viața unei persoane nu valorează nimic”

Data publicării:
Eid Al-Adha In St. Petersburg, Russia - 06 June 2025
Recrutareîn St Petersburg, Rusia. Foto: Profimedia
Din articol
„Vânători de capete” O piață pentru soldați Agenți. Nu imobiliari, de recrutare Ascensiune socială Cum a fost organizat războiul Infrastructura permanentă de recrutare Armată de 1,5 milioane de soldați Închisoare sau front

Un bazar online al recrutorilor independenți găsește noi recruți pentru a lupta împotriva Ucrainei, încurajându-l pe Vladimir Putin la masa negocierilor și speriind liderii europeni cu privire la ceea ce ar putea face armata sa în creștere.

Și asta pentru că, pentru bărbații ruși, războiul se promovează acum ca orice alt loc de muncă, comentează Politico.

Ofertele pentru contracte pe linia frontului apar pe aplicația de mesagerie Telegram, alături de chat-uri de grup și alerte de știri, promițând bonusuri la semnare de până la 540.000 de dolari – o sumă care poate schimba viața într-o țară în care salariul mediu lunar rămâne sub 1.000 de dolari. Stimulentele depășesc suma de bani, incluzând promisiuni de scutire de datorii și îngrijire gratuită a copiilor pentru familiile soldaților, precum și locuri garantate la universitate pentru copiii acestora.

Cazierul judiciar, bolile și chiar HIV nu mai sunt motive automate de descalificare.

Pentru mulți bărbați care nu au nimic de pierdut, frontul a devenit un angajator de ultimă instanță.

În spatele avalanșei de oferte se află un sistem coordonat de recrutare gestionat de cele peste 80 de administrații regionale ale Rusiei. Presate de Kremlin să furnizeze forță de muncă, regiunile au devenit de facto centre de recrutare, concurând între ele pentru soldații contractuali. Ceea ce a început ca o soluție de război s-a transformat într-o industrie de recrutare cvasi-comercială, alimentată de bonusuri federale și bugete locale.

Autoritățile regionale contractează agenții de resurse umane, care, la rândul lor, angajează recrutori independenți pentru a face publicitate online, a selecta candidații și a-i îndruma pe bărbați în procesul de înrolare.

„Vânători de capete”

Orice cetățean rus poate lucra acum ca recrutor în timp de război, mulți dintre ei operând ca vânători de capete independenți care câștigă comisioane pentru livrarea de soldați pe front. Axel Springer Global Reporters Network a analizat canalele de recrutare din toată Rusia și a intervievat mai mulți recruți și recrutori.

Această piață a apărării forței de muncă este studiată îndeaproape în capitalele occidentale, unde creșterea continuă a armatei ruse – în ciuda faptului că aproximativ 1 milion de soldați au fost uciși sau grav răniți din 2022 – a uimit serviciile de informații și a iritat diplomații, care consideră această creștere crucială pentru înțelegerea poziției țării în negocierile de pace și a posibilității unei viitoare expansiuni în teritoriile învecinate.

„Presupunând că Putin este capabil să continue să finanțeze bonusurile enorme de înrolare (și, de asemenea, plățile în caz de deces) și să găsească forța de muncă care este în prezent atrasă să servească”, a declarat fostul director al CIA, David Petraeus, pentru Politico, Rusia „poate susține genul de campanie costisitoare și istovitoare care a caracterizat luptele din Ucraina de la ultimele realizări majore ale ambelor părți în al doilea an al războiului”.

Capacitatea Rusiei de a menține nivelul de forță de muncă în ciuda pierderilor masive pe câmpul de luptă ajută la explicarea motivului pentru care, la patru ani de la invazie, Vladimir Putin pare mai convins ca niciodată că poate forța Ucraina să accepte condițiile sale – fie prin diplomație, fie printr-un război de uzură. În declarațiile făcute jurnaliștilor ruși săptămâna trecută, Putin a precizat că războiul se va încheia numai dacă forțele ucrainene se vor retrage din teritoriile revendicate de Rusia – în caz contrar, a avertizat el, Moscova își va impune condițiile „prin forța armelor”.

Recrutare Rusia
Foto: Profimedia

O piață pentru soldați

Întrucât ceea ce se preconiza a fi o campanie fulgerătoare s-a transformat într-un război de uzură, Kremlinul și-a reorganizat mobilizarea în consecință. În septembrie 2022, Putin a anunțat ceea ce a numit o „mobilizare parțială” a 300.000 de rezerviști, provocând o val de furie publică și emigrare, deoarece sute de mii de oameni au fugit din țară pentru a evita să fie trimiși la război. În același timp, statul a deschis porțile închisorilor către câmpul de luptă, atrăgând deținuții în uniformă cu promisiuni de clemență și salarii.

Abordarea a funcționat, stabilind un nou model: mai puțină coerciție, mai mulți bani. Pentru a atrage voluntari care nu s-ar califica pentru recrutare din cauza vârstei, a stării de sănătate sau a lipsei serviciului militar anterior, Kremlinul a vizat cele mai vulnerabile segmente ale societății – de la deținuți la muncitori migranți și bărbați îndatorați – prin creșterea salariilor, oferirea de bonusuri generoase la semnarea contractului și promovarea serviciului militar ca o cale către demnitate și supraviețuire.
În septembrie 2024, Putin a oficializat strategia ordonând ca forțele armate să crească la 1,5 milioane de soldați în serviciu activ. Și argumentele de vânzare s-au schimbat: citațiile și somațiile au fost înlocuite cu bani, beneficii și apeluri la bărbăție.

„Aceste măsuri vizează o categorie demografică specifică: bărbații vulnerabili din punct de vedere social”, spune politologul Ekaterina Schulmann, care studiază procesul decizional al guvernului rus în calitate de lector la Institutul Osteuropa din Berlin. „Bărbați cu datorii, cazier judiciar, puține cunoștințe financiare – sau cei prinși în capcana microcreditelor abuzive. Oameni marginalizați, fără perspective.”

Agenți. Nu imobiliari, de recrutare

Politico dă exemplu unui cuplu de recrutori – Alexander și Olga – care treptat și-au dezvoltat propria afacere independentă, iar acum au o mică firmă de 10 angajați, care se ocupă doar cu recrutarea.

Cuplul își desfășoară cea mai mare parte a activității de recrutare pe aplicația de mesagerie Telegram, într-un vast ecosistem de canale dedicate acum angajărilor în timp de război. Într-un grup cu peste 96.000 de abonați și o imagine de profil intitulată „WORKING”, sunt postate până la 40 de anunțuri de recrutare pe zi, care promovează posturi vacante pentru soldați de infanterie și piloți de drone, alături de oferte detaliate de bonusuri din regiuni rivale.

Fiecare postare este, în esență, o ofertă salarială. În timp ce salariile rămân în general constante, regiunile concurează de obicei pentru lucrători, mărind valoarea muncii prin stimulente precum bonusuri la semnarea contractului. Deși Kremlinul a introdus anul trecut un bonus minim de referință de 400.000 de ruble (5.170 dolari) prin decret prezidențial, sumele oferite în prezent fluctuează foarte mult. Recrutorii îndrumă candidații către teritoriul care plătește cel mai bine în prezent.

„Îi ajutăm cu documentele și îi punem în legătură cu oficialii regionali”, a explicat Olga. „Apoi ne rugăm să se întoarcă teferi și nevătămați.”

Cuplul a refuzat să spună cât câștigă pentru fiecare recrutat. Dar, la fel ca în cazul bonusurilor oferite voluntarilor, remunerația recrutorilor pare să varieze foarte mult de la o regiune la alta.

Un alt recrutor care a vorbit cu Politico a confirmat cifrele publicate anterior de publicația independentă rusă Verstka, care estimează comisioanele între 1.280 și 3.800 de dolari pentru fiecare contract semnat.

Regiunile rusești utilizează fonduri de rezervă pentru a menține nivelurile de recrutare. Potrivit unei analize realizate de publicația independentă iStories, doar 11 regiuni au alocat cel puțin 25,5 milioane de dolari pentru plata recrutorilor – sume comparabile cu cheltuielile regionale pentru sănătate și servicii sociale.

Recrutare Rusia
Foto: Profimedia

Ascensiune socială

Pentru multe familii, serviciul militar a devenit una dintre puținele căi de ascensiune socială. În multe regiuni, piețele locale slabe ale forței de muncă lasă puține alternative. Cu cât perspectivele economice sunt mai precare, cu atât mai puternică este rețeaua de recrutare.

Cum a fost organizat războiul

Această mașinărie de recrutare ajută la aducerea a aproximativ 30.000 de voluntari în serviciile armate rusești în fiecare lună, suficient pentru a compensa rata mare de victime și pentru a susține operațiunile pe termen lung. Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale din Washington a estimat în această vară că Rusia a pierdut aproximativ 1 milion de persoane, morți și răniți — în conformitate cu estimările oficialilor britanici și ucraineni.

Infrastructura permanentă de recrutare

Moscova nu se bazează doar pe voluntari pentru a-și completa rândurile. O lege semnată în urmă cu câteva săptămâni schimbă sistemul de recrutare al Rusiei – care recrutează bărbați apți din punct de vedere medical, cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani, care nu servesc încă în rezervă – de la cicluri bianuale la procesare pe tot parcursul anului. Experții spun că schimbarea creează efectiv o infrastructură permanentă de recrutare, permițând Ministerului Apărării să canalizeze mai multe persoane către forțele armate.

„Ei merg înainte, dar nu le pasă de numărul de oameni pe care îi pierd”, a spus Andrii Iermak, care, în calitate de șef al Biroului Prezidențial ucrainean, a fost principalul negociator de pace al țării înainte de a demisiona vineri, în contextul unei anchete de corupție. „Este important să înțelegem că suntem o țară democratică și că luptăm împotriva uneia autocratice. În Rusia, viața unei persoane nu valorează nimic.”

Unitățile ucrainene, în schimb, sunt epuizate; în multe locuri, abia reușesc să mențină linia de front. Ofițerii ucraineni au declarat pentru Politico că, în unele părți ale frontului de est, există până la șapte soldați ruși pentru fiecare soldat ucrainean. Această dinamică a fost exacerbată de zeci de mii de soldați ucraineni care, în ultimul an, și-au părăsit posturile fără autorizație sau au abandonat complet serviciul militar.

Recruți ruși
Tineri recruți, Moscova. Foto: Profimedia

Armată de 1,5 milioane de soldați

Avantajul Rusiei în ceea ce privește personalul este unul dintre motivele pentru care armata sa cucerește în fiecare lună teritorii ucrainene cu o suprafață aproximativ echivalentă cu cea a orașului Atlanta. Pe măsură ce Kievul cedează teritoriu, acesta a depus eforturi pentru a extinde recrutarea străină, atrăgând voluntari din America și Europa.

Oficialii germani din domeniul securității spun că Putin este bine poziționat pentru a atinge obiectivul declarat de a avea o armată de 1,5 milioane de soldați anul viitor. Această rapidă consolidare industrială și militară i-a neliniștit pe factorii de decizie europeni, care o consideră din ce în ce mai mult o pregătire pentru acțiuni militare dincolo de Ucraina.

„Rusia continuă să-și consolideze armata și se mobilizează la o scară care sugerează o confruntare militară mai amplă cu alte state europene”, afirmă Roderich Kiesewetter, membru al Bundestagului german și expert în securitate din partidul cancelarului Friedrich Merz.

Închisoare sau front

Evitarea pedepsei cu închisoarea rămâne o motivație puternică pentru mulți. O rudă a unui soldat dispărut din regiunea Moscovei a descris cum Ivan, un bucătar în vârstă de 28 de ani, a fost arestat pentru trafic de droguri în 2025. „A semnat declarația de serviciu militar în arest și a cerut instanței să îi înlocuiască pedeapsa cu serviciul militar”, a spus ruda. În decurs de o săptămână, a fost trimis pe front. Ivan a dispărut în aprilie, după mai puțin de o lună de luptă. Soția și fiul său de un an nu au mai auzit nimic de el de atunci. (Numele lui Ivan a fost schimbat la cererea familiei, de teamă să nu sufere represalii.)

În timp ce zeci de mii de oameni s-au înrolat din cele mai bogate centre urbane ale Rusiei, potrivit bazelor de date oficiale și analiștilor, majoritatea recruților provin din regiunile defavorizate economic ale Rusiei, unde viața a fost mult timp marcată de sărăcie, criminalitate și alcoolism.

„Pentru mulți bărbați, aceasta este ultima șansă de a-și construi o viață care să aibă sens”, a spus Alexander Baunov de la Carnegie Russia Eurasia Center. „În loc să moară ca niște ratați în ochii familiilor lor, ei mor ca eroi pe front.”

Pentru bărbații care se înrolează voluntar – adesea tratați ca fiind dispensabili de către comandanții lor – războiul a devenit o loterie cu risc ridicat pentru o viață mai bună. Supraviețuirea aduce câștiguri transformatoare. Chiar și rănile grave sunt compensate cu sume fixe: aproximativ 12.000 de dolari pentru un deget rupt și 36.000 de dolari pentru un picior zdrobit.

În timpul unor scurte călătorii mai aproape de front pentru a livra echipament, Anton spune că a fost ținta repetată a dronelor ucrainene. Într-o ocazie, una a explodat la doar câțiva metri de el. Chiar și acea scăpare la mustață nu a fost suficientă pentru a-l face să se răzgândească.

„Situația mea financiară s-a îmbunătățit semnificativ. Poate suna trist, dar pentru mine personal, semnarea contractului mi-a îmbunătățit viața”, spune Anton. „Cel mai greu este să fiu departe de copiii mei. Dar chiar și știind asta, aș face-o din nou.”

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
isw
1
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin...
Culoarea anului 2026. Foto Pantone
2
Care este culoarea anului 2026: Ce semnificație are nuanța aleasă, conform Institutului...
BUCURESTI - GDS - PREMIU - VICTOR REBENGIUC - 1 APR 2025
3
Victor Rebengiuc: „Refuz ca numele meu să fie acordat unei străzi”. Motivul invocat de...
JD Vance
4
JD Vance: UE nu ar trebui să atace companiile americane pentru „mizerii”. Elon Musk s-a...
diana buzoianu in birou
5
Diana Buzoianu: Șeful de la ESZ m-a amenințat cu sindicatele dacă mă ating de el, spune...
"Omul ăsta n-are nicio rușine!" Președintele FIFA a "comis-o" și la tragere, după selfie-ul cu sicriul lui Pele
Digi Sport
"Omul ăsta n-are nicio rușine!" Președintele FIFA a "comis-o" și la tragere, după selfie-ul cu sicriul lui Pele
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
clădire incendiată în Kramatorsk / soldat ucrainean
De ce Rusia nu va accepta pacea fără „Centura de Fortărețe” a Ucrainei - ultimul obstacol din calea armatei lui Putin în Donbas
maria zaharova face declaratii
Rusia amenință voluntarii români din grupul de luptă „Getica”, aflați pe front în Ucraina. „Vor fi trași la răspundere”
THE HAGUE – Yulia Navalnaya, Alexei Navalny's widow, at the unveiling of a memorial plaque for the late Russian opposition leader Alexei Navalny. The plaque is placed on a bench across from the Russian embassy. ANP KOEN VAN WEEL netherlands out - belgium
Rusia a etichetat filiala americană a fundației anticorupție create de Aleksei Navalnîi drept grup terorist
Serghei Neceaiev, ambasador rusia in germania
UE se va confrunta cu „consecințe considerabile” dacă va finanța Ucraina cu bani din activele rusești înghețate (diplomat rus)
Mihai Popșoi, Keith Kellogg și Igor Grosu, la întâlnirea din SUA. Foto Facebook Igor Grosu
Șeful Parlamentului din Moldova a pledat pentru integritatea Ucrainei la întâlnirea cu trimisul lui Trump pentru Ucraina, Keith Kellogg
Recomandările redacţiei
masini
România e campioană la accidente rutiere în UE. Cât ne costă, de...
PRAHOVA - CAMPINA - APA POTABILA - 01 DEC 2025
Furnizarea apei se reia treptat în Prahova, dar nu pentru consum...
Giorgia Meloni Meets With Bulgarian Prime Minister Rossen Jeliazkov In Rome - 01 Dec 2025
Giorgia Meloni își etalează puterea la o petrecere de Crăciun...
Cum îți planifici bugetul pentru sărbători. Foto Getty Images
Cum să îți stabilești bugetul pentru perioada sărbătorilor de iarnă...
Ultimele știri
Dezastrul natural care a declanșat cea mai devastatoare pandemie din istoria Europei. De ce s-a răspândit așa de repede Moartea Neagră
„Salutări de la Moș Crăciun”: Grănicerii ucraineni au distrus o bază de lansare a dronelor rusești după ce au intrat pe horn
Ce nume se sărbătoresc de Sfântul Nicolae: Cui recomandă preotul să urezi „La mulți ani” pe 6 decembrie
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mireasă supărată după ce proaspăta cumnată a furat toată atenția la nuntă. Ce a spus tuturor invitaților...
Cancan
Ultimele imagini cu Rodica Stănescu înainte să moară! Se transformare radical de dragul iubitului...
Fanatik.ro
Ce se întâmplă cu divorțul dintre Ioana și Ilie Năstase. Cei doi au întrerupt legătura complet: ”Nu știu...
editiadedimineata.ro
„Efectul Batman”: prezența unui supererou în metrou crește numărul celor care ajută un străin
Fanatik.ro
Dumitru Dragomir a aruncat bomba în direct! A anunțat cine iese primar general al Bucureștiului
Adevărul
Cum este lăudat un restaurant românesc din Olanda în presa locală. Preparatul care i-a impresionat pe...
Playtech
Temperatura pe care să nu o setezi niciodată la centrala termică. Are cel mai mare consum și îți umflă...
Digi FM
Fiica secretă a lui Vladimir Putin, confruntată pe străzile din Paris de un jurnalist ucrainean: „Îmi pare...
Digi Sport
"Mi-e scârbă!" Au văzut ce a făcut FIFA la tragerea la sorți pentru Cupa Mondială: "Absolut dezgustător"
Pro FM
Kelly Osbourne a izbucnit în plâns în primul interviu TV după moartea lui Ozzy: "N-am simțit niciodată ceva...
Film Now
Kim Cattrall și Russell Thomas s-au căsătorit în Londra. Și-au dorit o ceremonie discretă și au avut doar 12...
Adevarul
Cum se infiltrează agenții ruși în apropierea bazelor militare și infrastructurii critice din țări NATO
Newsweek
Dezamăgire la Mica Recalculare. Pensionarii au primit doar 100 lei în plus. „Am lucrat în grupe, 3 schimburi”
Digi FM
Halle Berry surprinde cu o rară declarație politică: "Nu ar trebui să fie următorul nostru președinte, zic și...
Digi World
Beneficiile murăturilor pentru sănătate și când e bine să le eviți. Varza murată, castraveții și gogonelele...
Digi Animal World
Momentul când un pui de focă dă buzna într-un pub din Noua Zeelandă. Angajații au crezut inițial că e un câine
Film Now
A fost făcută publică înregistrarea apelului la Urgențe în cazul Tara Reid. Apelantul, disperat: „Nu poate...
UTV
De ce este Theo Rose atât de slabă. Artista explică motivul din spatele siluetei și spune cu ce se confruntă