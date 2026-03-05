În doar două luni, președintele american Donald Trump a supravegheat înlăturarea forțată a doi lideri străini în funcție: președintele venezuelean Nicolás Maduro și liderul suprem iranian Ali Khamenei. Ambii au fost autocrați de lungă durată, care au cultivat agende antioccidentale și s-au opus influenței americane în străinătate. Vladimir Putin a folosit uneori tactici similare, ridicând întrebări evidente pentru liderul rus: este el în pericol să sufere aceeași soartă? Și ce înseamnă noul război pentru un Kremlin care a investit masiv în parteneriatul său cu Teheranul? Alexander Baunov, cercetător senior la Centrul Carnegie Rusia Eurasia, examinează aceste evoluții și ramificațiile lor, într-o analiză preluată de Meduza.

Paralele între Khamenei și Gaddafi

După moartea lui Ali Khamenei, liderul iranian, în atacuri comune americano-israeliene la sfârșitul lunii februarie, Vladimir Putin se află într-o poziție dificilă. Nu cu mult timp în urmă se ruga ca Donald Trump să ajungă la președinția SUA. Se pare însă că Putin se ruga pentru omul care, în cele din urmă, avea să-l asasineze pe aliatul său, șeful unui stat suveran și „liderul spiritual” oficial al acestuia - chiar dacă Rusia pretinde că se opune Occidentului pe motive de spiritualitate.

Arestarea și înlăturarea președintelui Venezuelei, Nicolás Maduro, la începutul lunii ianuarie a fost greu de tolerat de Moscova, dar aceasta a acceptat-o. Critica publică a fost lăsată în seama Ministerului rus de Externe și a șefului acestuia, Serghei Lavrov, care a exprimat linia antiamericană în Rusia după sosirea lui Trump la Casa Albă. Putin și oficialii Kremlinului au evitat judecăți dure - parțial pentru că, în gândirea lui Trump, emisfera vestică este efectiv sfera de influență a Americii. Recunoscând controlul SUA acolo, Rusia spera să-și asigure propria sferă de influență regională. Și, în plus, arestarea și înlăturarea nu sunt același lucru cu asasinarea.

În schimb, cele mai recente evoluții se desfășoară în ceea ce Rusia ar putea numi „propria emisferă” și, într-o oarecare măsură, sfera sa de influență: o țară BRICS. Și de data aceasta, americanii au ucis un lider cu care tocmai negociaseră.

Moartea lui Khamenei amintește de cea a liderului libian Muammar Gaddafi din 2011, care a devenit un punct de cotitură în politica rusă și pretextul formal pentru decizia lui Putin de a se întoarce la Kremlin ca președinte (deși această decizie se elaborase de ceva vreme). A fost, de asemenea, una dintre justificările cheie pentru noua politică externă antioccidentală a Moscovei. Putin și-a repetat de nenumărate ori nemulțumirea: faptul că guvernele occidentale l-au invitat pe Gaddafi în capitalele lor, i-au strâns mâna, l-au recunoscut drept liderul țării - și apoi au permis cu ușurință ca acesta să fie ucis.

O vreme, a adus în discuție uciderea lui Gaddafi la fel de des cum aduce acum în discuție „lovitura de stat de la Kiev”, unde nemulțumirea centrală era aceeași duplicitate occidentală: „Au semnat singuri acordul și apoi l-au lăsat să fie alungat”.

Însă fostul președinte ucrainean Viktor Ianukovici, la fel ca fostul președinte sirian Bashar al-Assad, cel puțin a supraviețuit. Acum avem prima ucidere a unui șef de stat în exercițiu de la Gaddafi încoace. De două ori în două luni, Putin nu a reușit să-și salveze dictatorii aliați. Iar în al doilea caz, ucigașul acestui aliat ideologic și politic de lungă durată se dovedește a fi un alt potențial aliat ideologic: Donald Trump.

Ce dezvăluie reacția Rusiei la uciderea lui Khamenei

Spre deosebire de momentul în care Maduro a fost capturat, Putin a făcut comentarii dure cu privire la uciderea lui Khamenei. Într-o declarație publicată pe site-ul Kremlinului, el a exprimat „profunde condoleanțe cu privire la asasinarea Liderului Suprem al Republicii Islamice Iran, Sayyid Ali Khamenei, și a membrilor familiei sale, comisă cu un dispreț cinic față de toate normele moralității umane și ale dreptului internațional”.

O declarație pregătită este prin natura sa un gen sec: spre deosebire de o sesiune de întrebări și răspunsuri sau de un discurs video, nu are intonație, transmițând nici furie, nici indignare. Totuși, cel mai important aspect al mesajului lui Putin a fost ceea ce nu a spus - cine l-a ucis pe Khamenei. Există cel puțin două părți pe care le-ar fi putut numi: Israelul și Statele Unite. Iar Putin și-a formulat mesajul pentru a evita acuzarea directă a președintelui Trump.

De două ori în acest an, Putin s-a aflat într-o poziție dificilă față de aliații săi și de țările din Sudul Global, în numele cărora Rusia pretinde că vorbește. El pariase că Trump va fi un alt tip de președinte american, punându-și speranțe serioase în apropierea față de el. Acum, nu poate pur și simplu să abandoneze această „relație specială” fără a pune în pericol neutralitatea prietenoasă a lui Trump în războiul Rusia-Ucraina și în negocierile în curs.

De ce Putin încă nu se simte amenințat

Kremlinul înțelege perfect că Trump a atacat Iranul nu ca aliat al Rusiei, ci ca o țintă separată. Nici nu vede Rusia ca parte a aceleiași „axe a răului” ca Iranul. Ostilitatea lui Trump față de Iran și față de Khamenei personal datează de mult timp - și este independentă.

Când vine vorba de Rusia, și în special de Putin în mod specific, Trump nu are o asemenea furie. Nu vede Iranul și Rusia ca o singură entitate și nici nu-l vede pe Khamenei ca pe o extensie a lui Putin.

Asta înseamnă că atacul american asupra Iranului nu este o proiecție a animozității lui Trump față de Putin, Rusia sau chiar față de dictaturi în general.

Noua postură oficială a Washingtonului este mai concentrată pe „democratizarea” aliaților săi europeni - în special atunci când aceștia blochează ascensiunea partenerilor ideologici ai administrației Trump - decât pe autocrațiile ostile, față de care a arătat mult timp indiferență.

Pentru Trump, figuri precum Maduro, Khamenei și Putin nu formează o singură linie de ținte, iar atacul asupra Iranului nu poate fi interpretat, în acest moment, ca un atac indirect împotriva Rusiei.

A sprijini Iranul prea energic ar însemna să te alături deschis dușmanilor lui Trump – să intri în sfera animozității sale personale și să devii parte la conflict. Ar submina valoroasa neutralitate a SUA în războiul Rusia-Ucraina și ar pune în pericol perspectiva ridicării sancțiunilor. Aceasta nu este, în mod clar, strategia aleasă de Kremlin în relația sa cu Trump.

De ce metodele lui Trump seamănă cu cele ale lui Putin

Pentru Trump, războiul împotriva Iranului are puțin de-a face cu exercitarea de presiuni asupra Rusiei - dar asta nu înseamnă că Moscova este un observator pasiv. În Rusia, șeful statului este înconjurat de o aură de sacralitate și intangibilitate. Asasinarea unui lider în exercițiu este o reamintire neplăcută a faptului că astfel de lucruri sunt chiar posibile.

În viziunea lui Putin, este acceptabil să se elimine trădătorii și membrii opoziției (pe care regimul îi echivalează cu trădători). Dar chiar și liderul unui stat ostil - cum ar fi șeful unui clan mafiot rival - este încă, într-o oarecare măsură, protejat de reguli scrise și nescrise. Simplul fapt că liderii rămân în contact unii cu alții oferă un strat perceput de protecție.

Deși Putin recurge adesea la insulte la adresa lui Zelenski, oficialii ruși citează însuși faptul că au loc negocieri cu Ucraina ca dovadă a presupusei rețineri a Moscovei.

Declarația Ministerului rus de Externe privind atacurile din Iran - mai dură decât propriile cuvinte ale lui Putin - se concentrează în mod specific pe afirmația că atacurile au fost „efectuate sub acoperirea unor negocieri reînnoite” și „contrar semnalelor transmise părții ruse”. Cuvântul „reînnoite” făcea aluzie la Venezuela, unde tentativa de preluare a controlului prin îndepărtarea lui Maduro a fost precedată și de negocieri directe între el și Trump, precum și între administrațiile celor două țări.

Când Gaddafi a murit, Putin a fost deosebit de afectat de faptul că aceiași oameni care interacționaseră cu liderul libian în calitate de șef de stat, îl scoseseră din izolare și „i-au strâns mâna” au fost cei care au permis și aprobat moartea sa. Această experiență a învățat Kremlinul că discuțiile la nivel înalt nu împiedică eliminarea - pot chiar pregăti terenul pentru aceasta. Trecerea de la diplomație la moarte poate fi rapidă.

Și Rusia poartă negocieri al căror rezultat s-ar putea să nu-l mulțumească pe Trump. Iar pentru președintele SUA, se pare că negocierile fără o încetare oficială se pot încheia cu arestarea sau chiar eliminarea fizică a liderului celeilalte părți și apoi pot continua sub bombardament.

