Înapoi la practicile din Era Sovietică: Rusia intenționează să mute populația din Ucraina ocupată în Siberia

Freezing weather in Yakutia, Russia
Iacuțk este capitala Republicii Iacutia din Siberia și este recunoscut ca fiind unul dintre cele mai reci locuri din lume. Sursa foto: Profimedia Images
„Politică imperială”

Autoritățile ruse au început să relocheze forțat cetățeni ucraineni din teritoriile aflate sub controlul Moscovei în Siberia, în cadrul planurilor de dezvoltare a acestei regiuni, susține un grup ucrainean.

Planurile pentru „Programul de dezvoltare a Siberiei” au fost lansate de fostul ministru rus al apărării, Serghei Șoigu, a raportat grupul „Resistance NGO” pe site-ul său web, scrie TVP World.

„Resistance” se descrie ca un grup care militează pentru „responsabilitate, integritate și transparență” în guvern, precum și pentru drepturile și libertățile individuale.

Grupul a citat cercetările Centrului Național de Rezistență (CNR) care sugerează că planurile sunt o fațadă pentru „reorganizarea demografică” și pregătirea pentru evacuarea în masă a locuitorilor din teritoriile ucrainene ocupate.

CNR este un proiect al Forțelor Speciale de Operațiuni din Ucraina, axat pe instruirea și coordonarea mișcărilor de rezistență în teritoriile ocupate de Rusia.

Centrul susține că planurile Moscovei pentru Siberia, pe care o descrie ca fiind „devastată”, sunt de a reconstrui regiunea nu cu forță de muncă rusă, ci folosind „populația regiunilor ucrainene recent ocupate: Herson, Zaporijia, Donețk și Luhansk”, a scris ONG-ul Resistance.

„Analiștii CNR observă că Siberia este devastată, tinerii fug, iar mobilizarea a ucis sute de mii de bărbați”, a adăugat ONG-ul Resistance.
Rusia „plănuiește să trimită cinci milioane de coloniști în teritoriile ocupate”, afirmă un analist ucrainean.

„Politică imperială”

CNR a descris în trecut Siberia ca fiind afectată de daune ecologice, epuizarea resurselor și depopulare.

Programul de dezvoltare a Siberiei face parte din planurile imperiale mai ample ale Moscovei, care implică construirea unui „imperiu industrial” în est „cu mâinile ucrainienilor”, a raportat Resistance.

CNR susține că autoritățile ruse pun deja bazele pentru deportări în masă și au dat instrucțiuni instituțiilor publice să „identifice angajații pentru posibile călătorii de afaceri pe termen lung în Extremul Orient și în macroregiunea Angara-Yenisei [o vastă zonă din Siberia Centrală și de Est]”.

Conducătorii școlilor, spitalelor și altor instituții publice au primit instrucțiuni în scrisori marcate „urgent” să identifice „angajații care nu sunt împovărați de circumstanțe familiale”, a declarat CNR.

Resistance a comentat că această abordare vizează „cei mai vulnerabili”, care pot fi „cel mai ușor deportați fără rezonanță publică semnificativă”. Resistance a adăugat că această politică amintește de practicile din era sovietică din anii 1940 și 1950.

„Esența politicii imperiale rămâne neschimbată: mai întâi, pașaportizarea, apoi „călătoriile de afaceri”, apoi „programele de relocare ale statului” și, în final, o schimbare completă a compoziției demografice a regiunilor ocupate”, spune Resistance

 

