Încă un eșec al Rusiei: Temuta rachetă Sarmat s-a prăbuşit la câteva sute de metri după lansarea către o țintă aflată la 6.500 km

Un test al unei rachete balistice intercontinentale (ICBM) ruse, de tip RS-28 Sarmat, lansată dintr-un siloz subteran, în sudul Rusiei, a eşuat în mod umilitor, iar racheta, care urma să atingă o ţină situată la aproximativ 6.500 de kilometri a căzut la câteva sute de metri de locul lansării, scrie Wired, citat de News.ro.

Armata rusă nu a comentat incidentul, care a avut loc vineri.

Însă păbuşirea rachetei a fost văzută şi auzită, la câțiva kilometri de baza aeriană Dombarovski, în oblastul Orenbourg, apropiat de frontiera cu Kazahstanul.

O înregistrare video publicată pe blogul MilitaryRussia.ru, pe Telegram - amplu repostată pe reţele de socializare - surprinde racheta rusă care deviază imediat după tir, se răsuceşte în zbor, pierde putere şi se prăbuşeşte violent.

O minge de foc se ridică de la sol, urmată de un nor de fum brun-roşcat, care indică folosirea unui carburant extrem de toxic, care arde prematur - un amestec de hidrazină și tetraoxid de azot -, în alimentarea celor mai puternice ICBM-uri ale Kremlinului.

Imagini satelitare surprind un crater şi zone arse în apropierea silozului.

Potrivit mai multor analişti, este vorba despre un test al rachetei de tip RS-28 Sarmat - arma ultimă a disuasiunii ruse -, concepută să atingă ţinte la peste 18.000 de kilometri, ceea ce ar face din ea racheta cu cea mai lungă rază de acţiune din lume.

Potrivit Center for Strategic and International Studies (CSIS), racheta poate transporta un adevărat arsenal zburător, de până la zece ogive nucleare de talie mare sau vehicule hipersonice cu propulsie şi cu planare.

Pe scurt, este vorba despre o armă apocaliptică, concepută în vederea unui război nuclear.

Palmares de prăbuşiri

În mod oficial, liderii ruşi se laudă că deţin „o armă cu adevărat unică”.

Ea „va da de gândit celor care, în focul retoricii lor agresive şi frenetice, încearcă să ne ameninţe ţara”, declara preşedintele rus Vladimir Putin.

Însă, până în prezent, Sarmat se distinge prin palmaresul prăbuşirilor.

Primul zbor de testare la scară mare s-a desfăşurat, în 2022, fără probleme.

De atunci, progranul a acumulat o serie de prăbuşiri, inclusiv o explozie, în 2024, care a distrus un siloz strategic.

Sarmat este menită să înlocuiască flota îmbătrânită de rachete strategice de tip R-36M2 - construită în Ucraina.

„Dacă este vorba despre un nou eşec al Sarmat, va fi foarte păgubos pentru viitorul pe termen mediu al disuasiunii nucleare”, declară un expert în armament, Etienne Marcuz, de la Fundaţia de Cercetare Strategică, principalul centru de expertiză francez în probleme de securitate internţaională şi apărare.

„Înlocuirea rachetelor de tip R-36M2 îmbătrânite, care transportă o parte importantă a ogivelor strategice ruseşti, va întârzia şi mai mult, iar mentenanţa lor, asigurată anterior de către Ucraina până în 2014, rămâne incertă”, precizează el.

În contextul în care Sarmat pare în dificultate, resursele militare rusești sunt absorbite de Războiul din Ucraina, o invazie care epuizează avioane, artilerie, drone şi trupe.

Lui Vladimir Putin îi place să-şi invoce arsenalul strategic pentru a intimida Occidentul şi a limita susţinerea Ucrainei, însă realitatea industrială este mai puţin măreaţă.

Modernizarea forţelor nucleare ruse pare să se afle într-un punct mort, în contextul în care industria armamentului este mobilizată să producă muniţie esenţială pentru frontul ucrainean, scrie Wired.

Putin va trebui să găsească altă armă care să reprezinte puterea nucleară a Moscovei

Rusia dispune de un stoc de ICBM operaţionale, însă mai uşoare şi care pot să transporte o singură ogivă.

Moscova prevede să testeze racheta de tip Yars - cea mai mică din această categorie de ICBM - săptămâna viitoare, potrivit unui aviz de alertă aeriană publicat luni.

Rusia îşi testează arsenalul cu regularitate, pentru a se asigura că forţele nucleare ruse sunt pregătite de un eventual război de anvergură mai mare.

Luna trecută, Vladimir Putin dădea asigurări că racheta de tip Sarmat urma să fie supusă unui „test de luptă” până la sfârşitul anului, în vederea unei desfăşurări „în serviciul activ” în 2026.

Dacă tirul de la 28 noiembrie era acest test, atunci liderii ruşi vor trebui să găsească altă armă care să reprezinte puterea nucleară a Moscovei, pentru că Sarmat s-a evidențiat până acum doar prin căderile sale.

